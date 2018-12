Stiri pe aceeasi tema

- Ioana de la Miami spune adevarul despre ce s-a intamplat intre ea si Alex Bodi in Germania. Tanara a oferit declaratii in exclusivitate pentru www.spynews.ro si Antena Stars, lamurind astfel situatia.

- Cea mai buna jucatoarea a lumii, Cristina Neagu, s-a accidentat ingrozitor in minutul 52 al meciului decisiv cu Ungaria. Primele informații duc catre o ruptura de ligamente incrucișate. Jucatoarea CSM-ului a fost dusa de urgența la spital. Mai multe jucatoare, inclusiv din echipa Ungariei, s-au speriat…

- Dupa doi ani de declin, actele antisemite in Franta sunt in crestere puternica (+69%) in primele noua luni ale anului 2018, avertizeaza vineri prim-ministrul Edouard Philippe intr-o postare pe Facebook, relateaza France Presse. "Orice agresiune comisa impotriva unuia dintre concetatenii nostri deoarece…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi dau toate semnele ca formeaza un cuplu și par mai fericiți ca oricand, mai ales dupa minivacanța pe care au petrecut-o in Spania și Franța. La finalul saptamanii trecute, Bianca Dragușanu și-a facut bagajele și a plecat in Spania. Vedeta nu a mers singura, ci…

- SPYNEWS a intrat in posesia unor imagini incredibile cu cel mai nou cuplu din showbiz, care demonstreazE, indubitabil, cE relatia dintre o sotie de milionar xi un fotbalist de top nu este o simplE aventurE.

- Primele trei țari din topul investitorilor straini in Romania cumulau 51,3% din soldul investițiilor straine directe (ISD), de la finele anului trecut, pana la 38,917 miliarde de euro, o creștere de 12,3% fața de anul anterior, reiese dintr-un studiu prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR).In…

- Un an a implinit fetița Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, iar cei doi au dat mare petrecere. Taierea moțului nu are o semnificație aparte, dar este un bun prilej de a sarbatori cu fast implinirea primului an de viața al copilului. Iar cele doua vedete, alaturi de nașii Victoriei, nu au ratat ocazia.…