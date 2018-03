Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin s-a adresat vineri națiunii intr-o intervenție televizata, mulțumind rușilor pentru „sprijinul fara precedent” pe care l-a primit in alegerile din 18 martie. Aflat de 17 ani la conducerea țarii, Putin totuși a vazut in prezența masiva la vot o dovada a unei ”puternice…

- La București și in imprejurimile din județul Ilfov, vremea total neașteptata pentru ultima decada a primei luni a primaverii, cu ninsoare, frig și… freezing rain, fenomen atmosferic rar, l-a determinat pe selecționerul echipei naționale a Romaniei, Cosmin Contra, sa renunțe la antrenamentele de la centrele…

- Anul 2018 este unul important pentru fotbalul romanesc, in data de 18 aprilie fiind programate alegerile pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Cu cele mai marei sanse la ocuparea acestui post sunt Razvan Burleanu, actualul presedinte al FRF si Ionut Lupescu, fostul component al…

- Octavian Goga, observator la Cupa Mondiala 2018 din Rusia. Vicepreședinte al Federației Romane de Fotbal și membru in Comitetul Executiv, Octavian Goga, 57 de ani, se va afla pe lista comisarilor FIFA delegați la turneul final din aceasta vara. Este pentru prima data cand Romania are un reprezentant…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, s-a aflat ieri la Bistrița, unde s-a intalnit cu liderii fotbalului local. Jurnaliștii l-au intrebat despre proiectele sale legate de reinvierea fotbalului bistrițean, insa președintele a preferat sa comenteze despre trecut, decat sa vorbeasca…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins, miercuri, la sediul Federației Romane de Fotbal. Din primele informații, ar fi vizate contracte semnate in perioada 2008-2010, pe cand forul era condus de Mircea Sandu, iar unul dintre actualii candidați la președinția FRF, Ionuț Lupescu, ocupa…

- Razvan Burleanu l-a ironizat inca o data pe Florin Prunea pentru greșeala din prelungirile sfertului de finala al Campionatului Mondial din 1994 cu Suedia. Razvan Burleanu nu rateaza nicio ocazie in a-l ataca pe Florin Prunea. Prezent in platoul celor de la TV Pro X, președintele Federației Romane de…

- Federației Romane de Fotbal i-au fost blocate conturile, dupa ce a pierdut litigiul cu Dumitru Mihalache, fostul director de competiții. Acesta are de luat peste 100.000 de euro, compensații caștigate in instanța in urma concedierii abuzive. Scandal URIAS la FRF. "Mita, santaj, trafic de influenta!…

- Oaspete de seama la baza sportiva de la Aninoasa! Ieri, pe cocheta arena a echipei noastre a pasit Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal. Seful forului national de fotbal si Gabriel Bodescu, secretarul FRF, au fost intampinati la stadionul din Aninoasa de Cristian Mitrea (presedintele…

- Fotbal la patru ace! Presedintele FIFA, Gianni Infantino si presedintele Federatiei Rusiei, Vladimir Putin si-au demonstrat abilitatile tehnice, jongland cu balonul si facand schimb de pase chiar la Kremlin.

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, i-a convocat pe fundasul Ionut Nedelcearu si pe mijlocasul Alexandru Cretu la prima reprezentativa, pentru meciurile amical cu Israelul si Suedia, din aceasta luna, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Atat…

- Site-ul FRF anunța ca astazi Curtea de Apel București a admis solicitarea Federației cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului, iar in aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la ș...

- Doua sute cincizeci si sapte de membri afiliati au drept de vot la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele in functie, Razvan Burleanu. “Acum doua luni erau 260 de membri afiliati la Federatia Romana…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis miercuri cu unanimitate de voturi reprogramarea etapei din Liga 2 si Liga 3 din datele de 2–3 martie 2018, aceasta urmand a se desfasura la data de 28 martie 2018. In...

- Castigatoarea Ligii a IV-a Salaj va intalni la barajul pentru promovarea in Liga a III-a reprezentanta judetului Cluj. Daca in Salaj se da o lupta stransa intre Unirea Mirsid, Dumbrava Galgau si Rapid Jibou, in campionatul din judetul Cluj pare sa fie o favorita certa, Ariesul Turda, care a inregistrat…

- Oamenii din Slobozia au avut vineri, 23 februarie 2018, un oaspete de seama. Ionuț Lupescu, proaspat candidat la președinția Federației Romane de Fotbal, a ales ca printre primele destinații ale turneului sau electoral sa fie Slobozia. «Am avut bucuria sa revad la Slobozia vechi prieteni și oameni adevarați…

- Presedintele FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, ieri, la finalul Adunarii Generale a LPF, ca Federatia Romana de Fotbal a refuzat cererea de a amana meciul cu FC Hermannstadt, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei si ca arbitrul va decide daca meciul se va juca sau nu. "Nu stiu daca o sa se…

- Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, marti, ca Adunarea Generala a decis ca doua cluburi din Liga I sa poata solicita arbitri straini la meciul direct daca se pun de acord, dar a precizat ca decizia finala va apartine conducerii Federatiei Romane de Fotbal.…

- Dupa o lunga perioada in care a stat la cutie, Ionut Lupescu (49 de ani) a intrat in lupta pentru scaunul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. In duelul cu Razvan Burleanu, principalul sau contracandidat, „Kaiser-ul” se bucura de sustinerea fostilor colegi din „Generatia de Aur”, dar si a altor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca seful Federatiei Romane de Culturism, Gabriel Toncean, este consilierul sau pe probleme sportive. Potrivit informațiilor aparute pe pagina de Facebook a fostului sportiv, acesta este prieten cu nimeni alta decat Renata Gheorghe, fosta iubita și actuala…

- Fostul international Ionut Lupescu si-a lansat oficial candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Române de Fotbal programate la 18 aprilie, el declarând în cadrul conferintei de presa ca vrea sa aduca o viziune moderna si

- Fostul international Ionut Lupescu, care a ocupat pana de curand functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie, el declarand in cadrul conferintei de presa ca vrea sa aduca…

- Miercuri, 28 februarie, incepand cu ora 9.30, are loc tragerea la sorți pentru jocurile de baraj in vederea promovarii in Liga a treia. Departamentul Competitii din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a stabilit ca tragerea la sorti pentru jocurile de baraj pentru promovarea in Liga a treia, editia 2018-2019,…

- Bogdan Stancu (30 de ani) i-a informat astazi pe oficialii FRF ca se va retrage din naționala de fotbal a Romaniei. Bogdan Stancu, in prezent la Bursaspor, a trimis astazi un mail pe adresa Federației Romane de Fotbal in care anunța retragerea din naționala, conform TV Telekomsport. ...

- Data de 19 februarie 2018 a fost ultima zi in care s-au mai putut opera transferuri pentru primele trei esaloane si competitiile de juniori din Romania in cadrul perioadei de transfer de iarna in conformitate cu decizia Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal din 4 iunie 2016. Dupa aceasta…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a raspuns prin intermediul unei scrisori acuzelor lui Stan Prodan, președintele Asociației Județene de Fotbal Teleorman. Stan Prodan este unul dintre cei mai aprigi contestatari ai actualei conduceri a Federației Romane din Fotbal, atacandu-l pe Razvan Burleanu fara…

- Presedintele in functie al FR Handbal a invins-o in alegeri pe Narcisa Lecusanu la o diferenta de un vot. Contracandidata a afirmat ca Dedu a beneficiat de sprijin politic Fostul sportiv Alexandru Dedu a fost reales, ieri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, invingand-o in turul…

- Fostul international s-a hotarat sa intre in cursa pentru prima functie in cadrul Federatiei Romane de Fotbal. Ionut Lupescu a anuntat oficial faptul ca isi va depune candidatura la alegerile din aprilie, lasand sa se inteleaga ca a ales sa faca un astfel de pas impulsionat fiind de mesajele venite…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu, care și-a anunțat deja intenția de a candida pentru un nou...

- Ionuț Lupescu ar fi pe punctul de a-și anunța candidatura pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Considerat cel mai puternic contracandidat al lui Razvan Burleanula alegerile programate pe

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a comunicat oficial, ieri, clubului United Galati decizia in dosarul meciului nedisputat de la Timisoara, cu Informatica, din Liga 1 de futsal: partida castigata prin neprezentare de clubul timisorean. Verdictul a dus la un atac dur din partea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va întâlni în viitorul apropiat cu presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, în statiunea Soci de la Marea Neagra, informeaza agentiile

- Cristian-Alin Moș a fost reconfirmat in fruntea filialei județene din Timiș a Uniunii Salvati Romania (USR), in urma alegerilor care au avut loc la finalul saptamanii care tocmai s-a incheiat. Actualul mandat al echipei de conducere si al Biroului Permanent Judetean va dura pana in 1 iulie 2019.

- Trei suceveni implicați in mișcarea sportiva din județul Suceava participa in aceste zile la acțiuni ale Federației Romane de Fotbal, in strainatate.Astfel, Iulian Daraba, directorul Clubului Sportiv Școlar „Nicu Gane" Falticeni, a fost invitat sa faca parte din delegația Romaniei la ...

- Antrenorul echipei Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca ar vrea de la viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani, astfel incat publicul sa fie din nou atras spre stadioane in numar cat…

- Pe 18 aprilie la sediul Federației Romane de Fotbal vor avea loc alegerile pentru stabilirea unui nou președinte. Razvan Burleanu și Marcel Pușcaș sunt singurii doi candidați care și-au anunțat oficial candidatura pana in acest moment. ...

- Ionut Stanescu, presedintele HC Dobrogea Sud Constanta, a anuntat ca si a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, ca reprezentant al handbalului masculin.Intr o postare pe Facebook, fostul handbalist mentioneaza:"Dragi iubitori ai handbalului,Ziua de 14 februarie…

- “JUDETEANA”… Presedintele echipei FC 2007 Garceni, Mircia Scultenicu nu se gandeste la castigarea campionatului judetean de fotbal si spera mai degraba la un loc pe podium. FC 2007 Garceni a incheiat turul Ligii a 4-a de fotbal pe locul cinci, cu 19 puncte. In pofida faptului ca echipa sa este cu un…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca 182 de membri ai federatiei si-au aratat sustinerea sa fie reales in functie la alegerile din 18 aprilie, iar numarul acestora continua sa creasca. La doar cateva ore, secretarul general al Ligii, Justin Ștefan, a postat pe contul personal de Facebook…

- Florin Prunea si Gica Popescu nu se afla in cele mai bune relatii, desi ambii doresc acum indepartarea lui Razvan Burleanu de la conducerea Federatiei Romane de Fotbal.La sfarsitul saptamanii trecute Ionut Lupescu s-a intalnit la Bucuresti cu o parte dintre colegii sai din Generatia de Aur,…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.„Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea arenelor…

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- Actualul sef al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, si-a anuntat oficial, vineri, intr-o conferinta de presa, candidatura la alegerile pentru presedintia FRF programate la 18 aprilie, precizand ca si-a inceput deja c...

- Gica Hagi a facut un anunț important despre alegerile de la FRF: Ionuț Lupescu nu va candida la alegerile de la FRF, programate pe 18 aprilie. ”Nu știu ce v-a zis dumneavoastra, eu știu ce am auzit de la el. Inca nu e pregatit sau nu iși dorește, in momentul de fața, sa candideze. Așa ca, ce rost are…

- Presedintele de onoare al echipei de fotbal FC Botosani, Cornel Sfaiter, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca gruparea moldoveana a reusit în aceasta pauza competitionala cea mai spectaculoasa campanie de achizitii prin transferurile jucatorilor Catalin Golofca, Florin Acsinte,…