Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali nu a renuntat la visul ce pare imposibil, acela de a-l vinde pe Dennis Man pentru o suma-record in fotbalul romanesc. Potrivit declaratiei finantatorului, exista deja un club dispus sa ofere o suma uriasa pentru Man, insa conditiile pentru a se ajunge acolo par destul de...

- Patronul FCSB, Gigi Becali a afirmat ca are o oferta clara in valoare de 30 de milioane de euro, infomeaza news.ro. "Transferul lui Man este mai aproape ca oricand. Lumea zicea ca eu sunt nebun cand am spus...

- "Marea surpriza nu e Stoian si nici faptul ca ar putea sa plece Gnohere, marea surpriza e ca cineva a facut o oferta pentru Man si ofera exact suma pe care am cerut-o eu. E o echipa mare de tot. Nu, nu esta vorba de zona araba, e echipa mare. Le-am cerut 30 de milioane de euro. Daca nu il dau acum…

- Impresarul Arcadie Zaporojanu a venit la Gigi Becali cu o oferta de 13 milioane de euro de la Zenit Sankt Petersburg pentru atacantul Dennis Man (20 de ani). Agentul spune ca poate indeplini visul patronului FCSB acela de a obține 30 de milioane de euro pe "perla" sa, insa cu doua condiții. ...

- Alexandra Becali face ce face si reuseste sa iasa in evidenta, ori de cate ori apare in oras. Fie ca isi duce autoturismul la spalatorie, fie ca merge in vreo cofetarie sau ca se afiseaza in compania vreunui baiat de bani gata, fiica mijlocie a lui Gigi Becali intoarce toate privirile.

- Gigi Becali (60 de ani) a refuzat o noua oferta pentru Dennis Man, fotbalistul transferat de UTA Arad in urma cu doi ani, contra sumei de 400.000 de euro. De data aceasta, finantatorul FCSB-ului a spus ”pas” unui club din vestul Europei.

- Gigi Becali s-a aratat total nemulțumit de oferta facuta de Fenerbahce pentru Dennis Man (20 de ani), care era dispusa sa plateasca 3 milioane de euro in schimbul tanarului mijlocaș. "Sa mai puna inca un 0. Am avut discuții sa-l dau pe Dennis Man pentru 14-15 milioane de euro, dar recunosc ca nu au…

- Este unul dintre cei mai influenti oameni din sport, dar chiar xi axa, nu uitE sE fie om. Viorel PEunescu, pentru cE despre el este vorba, a fEcut un gest de milioane, ziua in amiaza mare, in parcarea unui mall.