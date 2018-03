Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-a acuzat un fost prieten din copilarie ca o harțuiește, Livia Giuggioli a oferit intr-un comunicat oficial informații cu totul șocante. Deși, la inceputul acestui scandal ne așteptam sa iasa la suprafața niște lucruri necurate Colin Firth și soția, Livia Marco Brancaccia Casatoriți din 1997…

- Exatlon, 6 martie. Andrei Stoica de la Faimosi s-a retras din competitie, din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat in ultima perioada. Anuntul a fost facut de prezentatorul emisiunii, Cosmin Cernat. Exatlon, 6 martie. Andrei Stoica de la Faimosi s-a retras. Cosmin Cernat a anuntat, in editia…

- Sandra Izbasa nu inceteaza sa uimeasca! Dupa ce s-a certat, iar apoi s-a impacat cu Petrisor Ruge, celebra gimnasta a reusit sa surprinda din nou. Vedeta s-a afisat in public alaturi de un alt barbat!

- Mihaela Radulescu, declarație de dragoste din partea unui barbat, pe scena „Romanii au talent”, vineri seara, 2 martie. Alexandru Spiridon a venit sa cante, insa a dezamacit juriul cu numarul sau. Alexandru Spiridon este artist polivalent, iar inainte de a-și prezenta numarul in fața juriului, a ținut…

- George Copos are de ce sa fie mandru! Cunoscuta ca o femeie puternica, greu de impresionat,sotia celebrului afacerist este o doamna cu inima de aur. Cristiana a sarit in ajuturul unuia dintre cei mai cunoscuti cantareti din Romania.

- La varsta in care ar trebui sa se joace cu papușile o fetița de 14 ani va deveni mama. Minora este insarcinata in patru luni, iar in loc sa dea examene pentru a merge la liceu, eleva va trebi sa aiba grija de copilul pe care il va aduce pe lume.

- Familia “Las Fierbinți” se marește. Mihai Raiț Dragomir, alias Dorel din serialul “Las Fierbinți”, va deveni tata pentru prima oara anul acesta. Insa, indragitul actor nu este singurul personaj din serial care-și va mari familia, colega sa, Ecaterina Țugulea, actrița din Republica Moldova care o interpreteaza…

- Devenit celebru pentru rolul gogomanului din Las Fierbinți, Mihai Raiț pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de viața din spatele camerelor de luat vederi. Mai mult chiar, actorul dovedește ca este un romantic atunci cand o are alaturi de soția lui, Ana-Maria.

- In timp ce sora sa are programata nunta in toamna acestui an, Prințesa Beatrice nu da semne ca se grabește sa ajunga la altar. De fapt, nepoata reginei nu are nici macar o relație amoroasa oficiala. Totuși, paparazzi au surprins-o in compania unui barbat misterios! El e noul ei iubit? E foarte discreta…

- Poveste de groaza joi dimineata la Focsani! Un barbat de 54 de ani a incercat sa-si omoare sotia, apoi s-a urcat in masina si a provocat un accident rutier in urma caruia si-a pierdut viata. Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in…

- Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in jurul orei 06:00 dupa un scandal de pomina. A asteptat-o in fata scarii blocului, a ranit-o pe femeie cu un cutit apoi a fugit. Victima a strigat dupa ajutor, iar un vecin a alertat autoritatile…

- Sportivul rus Aleksandr Kruselnitki, depistat pozitiv la meldonium, a fost gasit vinovat de incalcarea regulamentului antidoping, iar medalia de bronz pe care acesta a cucerit-o alaturi de sotia sa in concursul de curling dublu mixt al Jocurilor Olimpice de iarna 2018 este oficial pierduta, a anuntat…

- Un barbat din Iași ce a fost condamnat la 12 ani și șase luni de inchisoare pentru ca și-a injunghiat soția cu 36 de lovituri de cuțit, in fața copilului minor, este de marți liber, in baza recursului compensatoriu.

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani a decis sa-si puna capat zilelor si s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei…

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani s-a aruncat de la etajul sapte a unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei acestuia.

- Gica Popescu (50 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai galonati fotbalisti din istoria Romaniei. Fost capitan al Barcelonei, „Baciul” a scris istorie pentru echipa nationala, alaturi de „Generatia de Aur”. In prezent, cumnatul lui Gica Hagi lucreaza gratuit pentru Guvern, in programul care…

- Drama prin care trece familia Udrea a impresionat-o inclusiv pe Marie Louise Coleiro Preca, președinta Maltei. Aceasta a decis sa sprijine familia, prin intermediul fundației sale. De asemenea, o companie aeriana s-a oferit sa transporte trupul neinsuflețit al lui Dan, in Romania, gratuit.

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Arcani, a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de violența in familie și ultraj judiciar, dupa ce și-ar fi agresat soția și fiica de 12 ani. Minora are nevoie de pana la patru zile de ingrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal.…

- Un barbat de 45 de ani din Dambovita a decis sa-si puna capat zilelor dupa ce familia l-a parasit. Se pare ca era mare amator de jocuri de noroc, iar sotia si copiii l-au abandonat, satui sa vada cum pierdea bani. (VEZI SI: Un tanar sportiv din Olt s-a spanzurat pentru ca a pierdut banii la pacanele)

- Bebe Cotimanis a fost surprins, zilele trecute, in timp ce avea parte de momente cat se poate de romantice cu o alta femeie in afara soției lui. Culmea este ca, in tot acest timp, Florina Marcuța, soția actorului, parea sa se bucure din plin de momente cat se poate de placute.

- Cabral, care este cunoscut pentru ironiile sale, a comentat in stilul sau caracteristic despre soția sa. Cabral, care a fost parasit de tatal sau biologic cand era doar un copil , este unul dintre cei mai simpatici prezentatori de televiziune de la noi. Cabral este casatorit cu Andreea Ibacka , cea…

- Ieri, 31 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au reținut un barbat de 31 de ani, banuit de comiterea Post-ul TITU: Barbat acuzat ca a violat o minora. Familia victimei l-ar fi ajutat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chiar daca si-a incheiat socotelile cu fotbalul de aproape trei ani, Marius Niculae (36 de ani) se mentine intr-o forma de zile mari. Nici macar jucatori aflati in activitate, precum Denis Alibec sau Harlem Gnohere, nu se pot lauda cu forma fizica in care se afla cel poreclit „Sageata”.

- Un barbat cu Alzheimer a uitat ca e casatorit și s-a insurat din nou. Michael Joyce, un barbat din Noua Zeelanda, in varsta de 68 de ani, era casatorit de 38 de ani cu soția sa, Linda Joyce (64 de ani).

- O persoana a decedat, iar o alta a fost adusa in coma la Unitatea de Primiri Urgente de la Spitalul Sfantul Spiridon. Accidentul s-a produs pe fondul unei intoxicatii cu monoxid de carbon sau cu gaz metan. Politia efectueaza cercetari in acest caz.

- Un accident cumplit a avut loc, joi seara, pe soseaua care leaga orasele Gheorgheni si Miercurea Ciuc. Un barbat a pierdut controlul volanului, masina a derapat si in urma impactului sotia si cei doi copii ai acestuiaA si-au pierdut viata.

- Un barbat ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,54 mg/l a pierdut controlul asupra masinii, a acrosat un stalp, dupa care s-a rasturnat cu autoturism in sant. In urma accidentului, sotia sa a decedat.

- Noi scene violente intr-un spital romanesc! De data aceasta, in Pucioasa, unde un medic s-a napustit asupra unui barbat care ii cerea ajutorul pentru o ruda. Tanarul povesteste ca doctorul chiar l-ar fi lovit cu pumnul si i-ar fi jignit sotia insarcinata.

- Un barbat din localitatea Micesti, suspectat ca si-a batut sotia in doua zile succesive, a fost retinut de lucratorii Sectiei de Politie Rurala Bascov, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.

- Un barbat de 50 de ani, originar din Straseni a decedat dupa ce s-ar fi intoxicat cu gaze naturale. Sotia, Elena Pereu, viceprimar in localitate si feciorul acesteia in varsta de 12 ani se afla in sectia reanimare la spitalul Raional din Straseni.

- Potrivit CNN, citat de Mediafax, inca din anul 2009, acesta se afla in pericol de a fi deportat, dar a primit protectie sub mandatul Obama. Pe fondul campaniei anti-migratie a actualului presedinte al SUA, Donald Trump, Garcia a fost anuntat ca trebuie sa se intoarca in Mexic, nu mai tarziu de luna…

- Sunt anchete la Colegiul Medicilor, Directia de Sanatate Publica Iasi si Serviciul Judetean de Ambulanta Iasi, dupa ce un barbat de 75 de ani a murit, dupa ce a fost plimbat intre Spitalul de Pneumoftiziologie si Spitalul de Boli Infectioase, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce Simona Halep si-a petrecut vacanta alaturi de Radu Barbu in Italia, iar toata presa internationala a speculat faptul ca numarul 1 WTA are iubit, a venit randul altei jucatoare de tenis din Romania sa se afiseze alaturi de un barbat.

- Un barbat de 50 de ani din comuna Siminicea s-a ales cu un dosar penal si a fost internat in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Suceava, dupa ce s-a imbatat si a provocat un adevarat scandal.

- Un barbat de 50 de ani din comuna Siminicea s-a ales cu un dosar penal si a fost internat in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Suceava, dupa ce s-a imbatat si a provocat un adevarat scandal la locuinta sa. Politistii veniti sa aplaneze conflictul au fost acuzati de barbat ca i-au rapit ...

- Ciprian Marica a trait cel mai penibil moment din viata lui chiar in vazul tuturor! Dar norocul a fost de partea lui! Era sa o pateasca, insa a aparut Ioana, iubita lui, si l-a scapat basma curata!

- Polițiștii zilei de sambata, 6 ianuarie, sunt agenții de poliție Rareș Samoila și Mirel Cazac, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj-Poliția municipiului Cluj-Napoca. Sambata, in jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Fotbalistul care a reușit sa ii aduca campionatul lui Gica Hagi, iar apoi a fost exclus din lotul Viitorului pare sa fie genul de tanar car eiși idolatrizeaza mama și face tot ce ii sta in putința pentru a o rasfața.

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa…

- Echipajele de prim ajutor s-au confruntat cu situatii de tot felul in noaptea dintre ani, pompierii demarand cautarile in cazul unui barbat a carui disparitie a anuntat-o sotia, in timp ce medicul Serviciului de Ambulanta a constatat decesul in cazul unui tanar care si-a pus capat zilelor.

- Alex Velea este un barbat implinit din toate punctele de vedere! Are o cariera infloritoare si o familie de care este extrem de mandru. Se poate spune ca este un barbat norocos pentru ca are o asa sotie, alaturi de care a facut si doi copii frumosi.

- Un barbat de 60 de ani este cercetat de politisti pentru violenta in familie dupa ce si-a atacat nevasta cu un cutit si a taiat-o in zona fetei. Nu se stie deocamdata care este motivul care l-a determinat pe barbat sa devina violent.

- Steven Seiler in varsta de 60 de ani este un barbat din Chicago a picat in patima bauturii și a uitat de existența soției sale. Acesta a descoperit dupa mai bine de o luna, ca femeia era moarta. Potrivit Mirror, acesta a aflat de moartea femeii in varsta de 58 de ani abia cand proprietarul cladirii…

- Un barbat din comuna argeseana Hartiesti, suspectat ca si-a pus sotia sa se prostitueze, a fost retinut de politisti pentru savarsirea infractiunii de proxenetism. Activitatea infractionala a fost documentata de ofiterii Biroului Investigatii Criminale Pitesti, potrivit unui comunicat transmis, joi,…

- Unele lucruri nu se schimba niciodata. O colectie de sfaturi din secolul al XIII-lea arata totusi cat de diferit gandeau oamenii in acea perioada. Chiar daca nici atunci nu era recomandat sa ai o aventura cu sotia sefului, printre sfaturile de viata se numara vomitatul in fiecare dimineata, scrie Descopera.

- Roxana Dobre a facut marturisiri si a confirmat ca s-a certat cu Florin Salam si ca a plecat de acasa, insa neaga ca cei doi s-au despartit. Sotia manelistului sustine ca ea si Florin Salam s-au impacat dupa aceasta disputa si neaga faptul ca ar fi fugit la Praga, cu suma de 500.000 de euro.

- Inaintea meciului cu Poli Timisoara, in care formatia din Stefan cel Mare si-a jucat ultima sansa pentru calificarea in play off-ul Ligii I, antrenorul echipei Dinamo, Vasile Miriuta si-a facut de cap intr-un mall din Capitala.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre divortul dintre Dana si Ionel Ganea. Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia. In urma cu ceva timp,…

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…