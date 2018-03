Stiri pe aceeasi tema

- "S-a dat Legea parteneriatului public privat (PPP), dar nu avem normele. Niciodata o instituție publica nu va avea atat de mulți bani pe cat ar putea sa atraga din piața, in condițiile in care sunt foarte mulți investitori interesați. Sectorul 5 este, ca marime a populației, penultimul, mai mic e…

- Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei…

- Radu Dragusin, un tânar de 16 ani si 1,90 metri înaltime, a semnat cu Juventus Torino. Jucatorul este produsul clubului bucurestean Regal Atletico Madrid. Dragusin va ajunge în Italia de la data de 1 iulie 2018.

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- "CinePOLSKA", festivalul filmului polonez vine la Galati cu 4 proiectii. Cele mai interesante filme poloneze vor putea fi vazute la Muzeul de Arta Vizuala din Galati in perioada 15-18 martie 2018, in cadrul festivalului "CinePOLSKA". Toate filmele vor avea subtitrare in limba romana, iar intrarea va…

- Pistolarii din fotbalul romanesc. Cand, unde și de ce au scos pistolul Sechelariu, Liviu Luca, Ioan Becali, Jean Vladoiu și alții. Nebunia de la finalul meciului PAOK Salonic – AEK Atena n-a uimit pe nimeni, știuta fiind „caldura” de care grecii sunt capabili. Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK,…

- Un sofer în vârsta de 77 de ani care nu s-ar fi asigurat la schimbarea directiei de mers, provocând un accident pe DN 7 în localitatea Crângurile din judetul Dâmbovita, a murit.

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri ale E60, între Iernut – Târgu Mures, pe raza localitatii Cipau, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate doua autocamioane si un autoturism, anunta centrul

- Cel putin 25 de oameni au murit, marti, in urma unui accident rutier ce a avut loc in districtul indian Bhavnagar, situat la aproximativ 150 de kilometri de orasul Ahmebadad, au anuntat autoritatile locale, informeaza Le Figaro.

- Cel puțin 25 de persoane au murit marți dupa ce autobuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in Bhavnagar, India. Autobuzul transporta mai multe persoanela o nunta, iar la un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și a cazut in rau de la inalțimea de…

- Femeia de 47 de ani din Bals are din nou motive sa traiasca. Recent, aceasta a aflat ca este insarcinata cu gemeni, fata si baiat. Fata de 23 de ani si baiatul de 24 de ani si-au pierdut viata in luna mai a anului trecut. Cei doi voiau sa ajunga la facultate si se indreptau spre Craiova. La…

- Frigul siberian care s-a abatut asupra Europei a inghetat unele dintre canalele navigabile din Amsterdam, transformandu-le intr-un lung patinoar, tocmai bun de testat de catre multi amatori de a aluneca pe gheata, acolo unde ar fi trebuit de fapt sa pluteasca.

- Administratorul DN 25 din judetul Galati, unde marti dupa-amiaza a avut loc un accident rutier grav, soldat cu decesul unui barbat si ranirea altor patru, a fost sanctionat cu 100 de puncte amenda si 14.500 de lei, intrucat s-a constatat ca drumul era acoperit cu gheata. Politistii au sanctionat…

- Week-end-ul recent incheiat, in sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv National „Lia Manoliu” din Bucuresti, au avut loc intrecerile etapei finale a Campionatelor Nationale de juniori 1 si ale Campionatului National Master pentru veterani. In cadrul probei masculine de triplusalt, Razvan Grecu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. Trenul Inter Regio 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator…

- E o minune ce s-a intamplat cu Alex - copilul in coma izgonit din spital de la Oradea si adus la Bucuresti dupa ce ministrul Sanatatii a aflat de el de la Stirile TVR. O spune celebrul neurochirurg Mircea Gorgan, care-i urmareste evolutia.

- Accident cumplit produs, luni seara, pe DN1B, la Hanul lui Ținta. Au fost implicate un TIR care transporta tabla, o cisterna cu combustibil și un autoturism Dacia Logan. De la fața locului o persoana a fost preluata de o ambulanța SAJ, iar o alta a fost declarata decedata. Din primele cercetari a rezultat…

- IMAGINI Accident CUMPLIT in urma cu puțin timp. Doua persoane au decedat in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil.FOTO Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau. Eveniment rutier…

- Un accident feroviar cumplit s-a petrecut in regiunea Sussex, Horsham. Autoturismul in care se aflau doua persoane a trecut dupa barierele de siguranta si au fost loviti in plin de un tren. Persoanele aflate in masina au murit.

- Sarbul a renunțat la cariera de fotbalist și spera ca in viitorul apropiat sa o inceapa pe cea de antrenor, avand deja licența A. Marko Ljubinkovic este un nume pentru fotbalul romanesc și unul dintre jucatorii emblematici pe care i-a avut FC Vaslui. El nu uita perioada petrecuta la galben-verzi, unde…

- Un sofer aflat sub influenta alcoolului a provocat, luni seara, un accident de circulatie in Capitala. Din primele informatii, ar fi vorba despre soferul directorului Politiei Comunitare a sectorului 3 Bucuresti. Barbatul se afla la volanul masinii de serviciu, a lovit doua automobile parcate, apoi…

- Prima zi de primavara vine cu o noua colaborare muzicala de exceptie la Institutul Cultural Roman 'Dimitrie Cantemir' din Istanbul. In luna dedicata femeilor, ICR Istanbul adreseaza o invitatie tuturor iubitorilor muzicii, la un recital vocal-instrumental ce va avea loc la Centrul Cultural Yeldegirmeni…

- Accident rutier grav pe o sosea din capitala Ucrainei, Kiev. Doi oameni au murit, iar inca trei au fost raniți, dupa ce cele doua mașini in care se aflau s-au ciocnit frontal. In urma loviturii, alte trei automobile au fost avariate.

- Recent, compania Creative a prezentat la un eveniment tinut la Bucuresti toata gama de produse disponibila pe piata locala. Mi-a atras atentia un dispozitiv care, privit din fata, seamana cu o piramida. Este vorba despre Sound Blaster X7. Ce este acest dispozitiv ciudat, m-am intrebat atunci? Aveam…

- Cine e cel mai mare jucator de poker din fotbalul romanesc: ”Pițurca e mic copil. Burleanu nu știe, ca sa joci, trebuie sa ai geniu”. Dumitru Dragomir a vorbit despre celebrele partide de poker ”din perioada in care președinții de club aveau bani”. Se pierdeau și se caștigat milioane de euro. ”Frații…

- Stefan Alex Rusu, avea numai 16 ani, dar a facut un accident vascular cerebral care i-a fost fatal. Tanarul a cazut fulgerat in timp ce astepta autobuzul, scrie Antena 3. Adolescentul voia sa...

- Trei oameni au murit pe loc, astazi, in urma unui accident cumplit la iesirea din municipiul Orastie.Trei oameni au murit pe loc, astazi, in urma unui accident cumplit la iesirea din municipiul...

- „Daca taceai, filosof ramaneai!“. Proverbul se potriveste perfect autoritatilor judetului care, dupa ce ani de zile au tacut malc si cu greu si-au facut curaj sa intrebe la CNAIR cand considera ca va intra in reabilitare podul vechi de la Maracineni, o fac pe „lupul moralist“ si arata cu degetul spre…

- Are 63 de ani, este pensionar și este singurul bistrițean care a strabatut pe jos intreaga țara, alaturi de o mana de clujeni, ca sa participe la protestul de sambata, in București. L-am ascultat povestindu-ne calm, limpede și hotarat despre intreaga aventura a calatoriei. La sfarșit ne-au dat lacrimile.…

- Protest antiguvernamental de zeci de mii de oameni la București și in țara Protest antiguvernamental la Bucuresti, 20 ianuarie 2018. Foto: Maria Mandița. Zeci de mii de oameni din Bucuresti si alte mari orase din tara au protestat sâmbata seara fata de modificarile aduse de Parlament, luna…

- Mii de oameni din toata țara sunt așteptați la un protest de amploare fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, în aceasta seara, în București, urmând sa se adune în Piața Universitații, apoi sa plece în marș catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Cantaretul a avut un frate de tata care a murit intr-un cumplit accident de masina, in 2001, scrie stirilekanald.ro. Alexandru Silviu Banica, fiul lui Stefan Banica cu o alta femeie, nu cu mama artistului, era cu 8 ani mai mic decat actorul, iar relatia dintre cei doi era una apropiata, cantaretul…

- Un accident de circulație, soldat cu mai multe persoane ranite, s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:10, pe DJ108B, intre Dej și Bobalna, la ieșire din localitatea Razbuneni. Conform primelor informații, impactul s-a produs intre o autoutilitara inmatriculata in București și un autoturism…

- Fiii unor oameni de afaceri gorjeni, precum si un student la Academia de Studii Economice din Bucuresti, fac parte dintr-o retea de traficanti de droguri, care a fost capturata de catre procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Talentatii balerini-patinatori rusi, membri ai Ansamblului de Stat al Baletului pe Gheata din Sankt Petersburg, vor interpreta trista poveste a printesei Odette, transformata in lebada printr-un blestem, pe acordurile celebre ale muzicii lui Piotr Ilici Ceaikovski. Spectacolul mult asteptat care va…

- Ericsson, unul dintre cei mai mari furnizori globali de echipamente si servicii pentru operatorii telecom, cu o prezenta extinsa pe piata locala, a dat startul unei campanii fulger de recrutari in Bucuresti pentru o noua linie de business, dupa ce anul trecut compania suedeza si-a restructurat operatiunile…

- Anul 2018 aduce o veste teribila pentru foarte mulți romani. Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in București, acolo unde sunt cei mai…

- O noua tragedie loveste lumea sportului romanesc. Un campion european si mondial la box a murit intr-un cumplit accident rutier. Tudor conducea un autoturism in care mai erau alte sase persoane. Toti au suferit leziuni grave in urma accidentului. Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european…

- Viitorul Constanta se pregateste sa-l cedeze pe George Tucudean la CFR Cluj, iar Gica Hagi nu vrea sa ramana cu postul de atacant descoperit. „Regele” este interesat de serviciile lui Mihai Vodut (23 de ani), legitimat la FC Voluntari.

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, trage un semnal de alarma cu privire la mentalitatea cu care sunt crescuți tinerii jucatorii romani. "In fotbalul romanesc alta e problema. Jucatorii ar trebui invatati de cand sunt copii ceea ce inseamna fotbalul de performanta. E nevoie de sacrificii,…

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent, duminica noaptea, in localitatea Bradet in apropiere de Matasari. In urma coliziunii, o Dacia Nova a fost distrusa aproape in totalitate, iar cealalta mașina implicata, cu volan pe partea dreapta, a fost grav avariata. Articolul FOTO. Accident cumplit, langa Matasari,…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Accident rutier grav in nordul Indiei. 27 de oameni au murit, iar peste 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut in rau de pe un pod. Multe dintre victime au murit inecate dupa ce au ramas blocate intre fiarele contorsionate.

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- A fost nevoie sa moara ultimul rege din istoria Romaniei pentru a i se recunoaste meritele. Trei zile de doliu national au fost decretate in Romania, timp in care mii de oameni au mers la Palatul Regal din Bucuresti sa ii aduca Regelui Mihai un ultim omagiu. Alte mii de oameni au asistat la ceremonia…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.