- Gica Popescu se poate lauda cu o sotie minunata. Dincolo de faptul ca este o femeie fermecatoare si mereu alaturi de cei dragi, Luminita este si muncitoare. Aceasta nu asteapta ca „Baciul” sa ii faca toate poftele, ci pune osul la treaba, atunci cand vine vorba despre afacerile familiei.

- Casatorit de sase ani cu Raluca si tata a doua fetite minunate, Pepe este un familist convins. Totusi, artistul profita din plin de putinele momente in care nu se afla alaturi de cele mai dragi fiinte din viata lui sau pe scena, in slujba fanilor.

- Marcel Pavel (58 de ani) se poate considera, fara indoiala, unul dintre cei mai norocosi artisti din industria muzicala romaneasca. Dincolo de celebritate, cantaretul are o familie minunata. Cei trei copii il fac sa se simta mandru, iar sotia sa este o femeie de nota zece.

- Cristian Daminuța și-a dat pe spate soția cu un cadou cat salariul lui Alibec. De cand s-a facut baiat de casa, Cristian Daminuța a inceput sa faca lucruri de-a dreptul nebunești. De curand, cel mai rasfațat sportiv de la noi din țara a cheltuit o avere pentru a-și face soția fericita. Citește și: A…

- Aylin Cadir, fotografiata in timp ce iși alapteaza bebelușul, dupa ce mai multe vedete au fost dur criticate pentru ca au facut același lucru in public. Actrița a postat și un mesaj emoționant pe contul de socializare. Aylin Cadir a nascut un baiețel perfect sanatos , la sfarșitul anului trecut. Artista…

- Liderul selectiilor in nationala, Dorinel Munteanu (50 de ani, 134 de selectii), a fost prezent vineri, la Resita, orasul sau natal, alaturi de Ionut Lupescu, prezent in Banat pentru a lua pulsul oamenilor de fotbal din teritoriu si pentru a le prezenta programul sau pentru alegerile FRF de pe 18…

- Retras din fotbal, Ciprian Marica (32 de ani) a devenit un familist convins. Barbat implinit din toate punctele de vedere, fostul atacant al echipei nationale le face toate poftele celor mai dragi fiinte din viata lui, sotia Ioana si fiul Albert Andrei.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca a fost sunat de catre sotia lui Omar Hayssam si ca s-a intalnit cu aceasta, care i-a spus ca fostul omul de afaceri sirian, condamnat la 23 de ani si patru luni de detentie, este „extraordinar de bolnav“ si „probabil o sa moara in inchisoare“.

- Oana Lis, complet nemachiata, pe contul de socializare. Soția lui Viorel Lis a postat o imagine in care le-a aratat fanilor, care este adevarata ei fața. Mulți dintre ei au fost șocați de schimbare. Oana Lis si-a pus in cap un turban roz si a renunțat la fardurti. Cu un decolteu adanc, soția fostului…

- Un an de la moartea Ilenei Ciuculete. Artista de muzica populara a murit pe 14 martie , iar soțul ei, Cornel Galeș o comemoreaza in acest weekend, pe 10 martie. Acesta le-a transmis un mesaj tuturor celor care au iubit-o și au apreciat-o. Slujba de pomenire va avea loc incepand cu ora 09:00, la Biserica…

- Ionica și Viorica de la Clejani sunt, probabil, unul dintre cele mai simpatice cupluri ale showbiz-ului romanesc. Și, de cele mai multe ori, sunt printre puținii care recunosc ca ”mai pacatuiesc” din cand in cand.

- Lista de agenți dubli ruși care au fost ajunși de pedeapsa Kremlinului se lungește cu inca un caz spectaculos: colonelul GRU Serghei Skripal, fost colaborator al MI6, a fost gasit otravit, alaturi de fiica sa Iulia. Soția, fiul și fratele mai mare ai lui Skripal au murit toți in ultimii doi ani.

- Misha este adepta schimbarilor radicale de look, iar recent a trecut pe la salonul de infrumusețare, acolo unde și-a tuns parul scurt. Soția lui Connect-R a pastrat numai nuanța parului. Misha și-a taiat parul și a optat pentru o tunsoare scurta. Nu este prima data cand blondina apare așa, iar oamenii…

- Sotia, fiul si prietenii anunta pierderea celui care a fost OMUL in toate si pentru toti Colonel in rezerva GRAUR VARTOPEANU CONSTANTIN. Pentru toti cei care l au cunoscut, va ramane de acum doar o frumoasa amintire. Ia cu el gandurile noastre, bucuriile si implinirile in care ne a fost sprijin temeinic,…

- George Copos are de ce sa fie mandru! Cunoscuta ca o femeie puternica, greu de impresionat,sotia celebrului afacerist este o doamna cu inima de aur. Cristiana a sarit in ajuturul unuia dintre cei mai cunoscuti cantareti din Romania.

- Un jandarm de la Gruparea Mobila Brasov a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din municipiu, dupa ce a atacat o echipa de politisti cu un spray. Barbatul, in varsta de 43 de ani, a manifestat un comportament extrem de bizar si agitat, in noaptea de luni spre marti, iar sotia acestuia a sunat la…

- Devenit celebru pentru rolul gogomanului din Las Fierbinți, Mihai Raiț pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de viața din spatele camerelor de luat vederi. Mai mult chiar, actorul dovedește ca este un romantic atunci cand o are alaturi de soția lui, Ana-Maria.

- Dupa noua sezoane de „Romania, te iubesc!”, Cristian Leonte in varsta de 41 de ani, nu si-a pierdut nimic din revolta care sta la baza oricarei anchete jurnalistice si din nevoia de a spune povesti care sa reflecte realitatile tarii in care traim. Inainte, Cristian Leonte a lucrat si in radio si in…

- De acest lucru s-a convins și un barbat din Johannesburg, imediat dupa ce soția lui a fost rapusa de o boala crunta: cancer, scrie avantaje.ro. Dar peste ani de zile, barbatul va avea surpriza vieții sale, ultima surpriza pe care soția decedata i-o facuse. Citeste si O femeie din Turcia, condamnata…

- Un caz tragic s-a intamplat in Chisinau in dupa-amiaza zilei de duminica, 18 februarie. Un barbat de 34 de ani s-a aruncat de la etajul sapte a unui bloc din sectorul Telecentru al Capitalei. Sositi la fata locului, politistii au gasit in apartament cadavrul sotiei acestuia.

- „Eu m-am indragostit cu ușurința de el, flatata de atenția pe care mi-o acorda, și din acel moment a facut ce a vrut din mine și cu mine, scrie viatasanatoasa.biz. Pentru inceput, l-am avansat, facandu-l peste noapte director la firma mea, și astfel a ajuns sa conduca atelierul in locul meu. Era…

- Considerat unul dintre cei mai atragatori barbati din Romania, George Papagheorghe, cunoscut publicului larg drept „Jorge”, este cunoscut ca un familist convins. Cu toate acestea, artistul a reusit, recent, sa-si surprinda sotia si fiica vitrega cu un gest neasteptat.

- A mers in vizita cu otia si nici nu banuia ce avea sa i se intample. Un barbat in varsta de 35 de ani a ajuns la spital cu capul plin de sange, dupa ce consoarta sa, de 27 de ani, l-ar fi lovit violent.

- Tanarul care si-a injunghiat mortal, duminica seara, unchiul a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca pentru efectuarea unor investigatii de specialitate, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. Potrivit…

- Divortul dintre Nicolae Guta si Cristina este iminent, dar se pare ca blondinca cu care s-a iubit aproape doi ani a pus o serie de conditii cam incomode pentru manelist. Cei doi au stabilit ca isi vor spune „adio” in mod oficial la sfarsitul lunii.A Cristina si Nicolae Guta s-au inteles in privinta…

- Oana, soția lui Kamara, este foarte suparata pe artist pentru ca amanta acestuia petrecere prea mult timp in compania baiețelului pe care il au impreuna, dupa ce Madalina a declarat ca de multe ori ea se afla cu Kamara atunci cand artistul isi duce fiul, Leon, la terapie.

- Zilele trecute Catalina Grama și iubitul sau, Paul Ipate, i-au taiat turta fetiței lor, Zora. Petrecerea a fost una restransa, in compania celor dragi, insa Jojo și-a ținut la curent fanii și a postat pe rețelele de socializare un videoclip insoțit de un mesaj haios prin care anunța preferințele micuței.…

- Deși are o relație de 17 ani, actorul Bebe Cotimanis a fost suprins de paparazzi in compania unei alte femei, colega de teatru. Imaginile nu lasa loc interpretarilor. Bebe Cotimanis și soția lui, make-up artistul Florina Marcuța, sunt impreuna de 17 ani, dar au facut nunta acum patru ani. Acum se pare…

- Oana, inca sotia lui Kamara, a dezvaluit, la o emisiune tv, ca baietelul ei si al artistului sufera de o boala grava. S-a nascut la 36 de saptamani si sufera de paralizie cerebrala. Oana a izbucnit in plans, imediat ce a inceput sa faca dezvaluirile.A

- Bebe Cotimanis a fost surprins, zilele trecute, in timp ce avea parte de momente cat se poate de romantice cu o alta femeie in afara soției lui. Culmea este ca, in tot acest timp, Florina Marcuța, soția actorului, parea sa se bucure din plin de momente cat se poate de placute.

- Britanicul Jonathan Margolis și-a pierdut soția in urma cu mai multe luni, dupa ce femeia a pierdut lupta cu cancerul. Acum, de Ziua Mondiala contra Cancerului , el povestit cum i s-a schimbat viața dupa ce a pierdut cea mai draga persoana din viața lui, dupa 45 de ani petrecuți alaturi de ea. „Soția…

- Ion Bostinaru locuia in satul Farcasesti. Joi dupa-amiaza a fost gasit spanzurat cu o funie de o grinda, intr-o anexa din spatele casei. Ion Bostinaru are o fiica, in varsta de 15 ani, iar sotia este plecata la munca in strainatate. Inainte de a-si incheia socotelile cu viata, barbatul a lasat un bilet…

- Kamara a vorbit despre relatia pe care o are in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, Kamara a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa nu i-au reusit, iar ruptura dintre…

- Fostului premier Victor Ponta a fost citat de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti al procesului,…

- Cum a fost la nunta lui Dan Negru. Extrem de discret cu viața personala, realizatorul tv a reușit de-alungul timpului sa iși țina familia departe de ochii curioșilor. Acesta a scris recent un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor, ce s-a intamplat in ziua nunții lui. Dan Negru …

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- La nici o luna dupa ce a intrat in echipa Ambulantei, sotia deputatului PSD Liviu Balint s-a inscris la concursul organizat pentru sefia institutiei, obtinand cea mai mare nota la prima proba.

- Trafic feroviar ingreunat pe Valea Prahovei, la Valea Larga. Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului…

- A anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, insa acest lucru nu s-a intamplat spre dezamagirea Gabrielei Cristea si a fanilor. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui…

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai populari, dar si mai apreciati artisti din industria muzicala romaneasca. Persoana joviala, cantaretul lasa impresia ca este tot timpul intr-o cursa contra-cronometru. Din cauza faptului ca este agitat mai mereu, vedeta le mai si comite din cand…

- Sotia politistului-pedofil face declaratii incredibile. Femeia se declara socata de comportamentul celui pe care l-a luat de sot in urma cu cateva luni si spune ca ii este rusine de parintii copiilor agresati si vrea sa-si pastreze anonimatul. "Da. A fost groaznic cand am vazut! A fost groaznic! Groaznic!…

- Mauro Icardi si sotia lui, care-i este si agent, nu rateaza nicio ocazie sa ”colinde” cele mai frumopase locuri din lume. S-a intamplat in urma cu ceva timp, dar amintirea vacantei ramane vie in mintea celor doi, in speciial a fotbalistului.A

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Un barbat de 50 de ani din comuna Siminicea s-a ales cu un dosar penal si a fost internat in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Suceava, dupa ce s-a imbatat si a provocat un adevarat scandal.

- Narcis Raducan (43 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuti oameni din fotbalul romanesc. Fost jucator la Steaua si la Rapid, acesta a facut cariera si din postura de conducator de club. In viata privata, fostul mijlocas este un barbat implinit. El este casatorit si are trei copii minunati.