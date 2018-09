Stiri pe aceeasi tema

- Poate multi nu ar fi dat nicio xansE cuplului Cristian Boureanu xi Laura DincE! Gurile rele spuneau cE o iubitE care are aproape aceeaxi varstE cu fiica lui nu va putea sE rEmanE prea mult in peisaj!

- Incurcate sunt caile iubirii pe la Hollywood! E intr-un parteneriat cu Kurt Russell inca din 1983 și n-are niciun gand de maritiș cu el, pe motiv ca le e bine așa. Acum, paparazzi au surprins-o sarutandu-se cu o femeie! Ups! Goldie Hawn (72) a fost surprinsa de paparazzi intr-o dimineața, alaturi de…

- Incredibil, dar adevErat! La nici o lunE dupE ce s-a insurat cu frumoasa Alice Cavaleru, Vladimir DrEghia xi-a lEsat nevasta acasE xi a mers sE se distreze alEturi de cateva femei. O cunoscutE cantEreatE i-a fost alEturi celebrului bErbat.

- Gigi Becali are de ce sE fie mandru! Mihai Pintilii (33 de ani), cel care recent xi-a prelungit contractul cu FCSB, este un adevErat lider in vestiarul vicecampioanei Romaniei, iar in viata extrasportivE e un familist convins. Ori de cate ori timpul ii permite, mijlocaxul ixi rEsfatE copiii xi sotia.

- Lidia Buble este un copil model xi o sorE de nEdejde. Artista ii este mereu alEturi familiei sale xi face tot ce poate pentru a-i intoarce sprijinul primit. Lidia Buble este mandrE de pErintii ei., care i-au oferit o educatie aleasE.

- Adrian Alexandrov nu inceteaza sa ne surprinda! Dupa ce a vizitat-o pe Elena Udrea in Costa Rica, tara in care fosta doamna de fier a politicii romanesti s-a refugiat, tanarul afacerist a iesit in oras cu o alta femeie.