- Ajunsa la 53 de ani, Romanita Iovan duce o viata de huzur! Maritata cu avocatul Iulian Gogan, mai tanar cu 12 ani decat ea, celebra creatoare de moda este una dintre cele mai rasfatate vedete din Romania. Barbatul ii face toate poftele sotiei sale.

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai iubite vedete din Romania. Chiar daca este destul de discreta in declaratii, Madalina Ghenea tine la fanii ei pe care ii informeaza mereu cu ceea ce face.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent sambata 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. In weekendul trecut, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine au loc „Serbarile Zapezii”.

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Difuzarea emisiunii in doua parți permite o pauza de publicitate. Prin lege, TVR 1 nu poate insera reclame decat intre emisiuni, fara a le putea intrerupe. Nu este singura emisiune de la TVR care merge pe aces sistem. La fel se intampla și la Romania 9 sau la emisiuni de divertisment de…

- Dezvaluiri neștiute despre Andreea Berecleanu. Știrista de la Antena 1 a vorbit in direct la tv, despre familia ei și despre ceea ce ii place sa faca cel mai mult. Vedeta are o familie frumoasa și un soț care ii face toate poftele. „Pe partea de final a jurnalului imi permit sa fie mai altfel, cand…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- Delia este o impatimita a calatoriilor, in special a celor exotice. De data aceasta a ales super-resortul Velassaru , din Insulele Maldive, unde, alaturi de sotul ei, Razvan Munteanu, s-a bucurat de rasfat, intr-un decor de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini…

- Bianca Rus nu mai vrea sa fie cat un urs! Celebra cantareata se lupta de ani buni cu surplusul de kilograme si nu reuseste decat sa adune pe trupul ei forme si mai voluptuoase. Recent, a fost ceruta in casatorie, iar anul acesta va imbraca si rochia de mireasa. Ca sa fie o mireasa sirena, Bianca apeleaza…

- Ruby a intarziat la o emisiune de televiziune și a explicat ce a pațit. Ruby, care anul trecut a fost atacata de o tanara artista din punct de vedere profesional , este una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicala din Romania. Ruby, care marturisea deschis ca nu este adepta intreținerii…

- Andreea Banica a avut probleme serioase cu podoaba capilara. Vedeta a marturisit de la ce a pornit, din cauza faptului ca s-a coafat intens multa vreme si a purtat mese, parul ei a inceput sa se degradeze considerabil.

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava asa ca a revenit la obiceiurile pe care le avea…

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”. Ministerul Sanatatii a cerut ca DSP Prahova sa demareze un control atat la in ambele spitale pentru…

- Mandria Vioricai si a lui Ionita de la Clejani si-a inceput anul cu stangul. Fermecatoarea Margherita, crede ca fost lovita de farmece. Mai exact, bolidul ei de 70 mii euro. Descurcareata, Margherita si-a urcat masina pe rampa si a dus-o la service sa scoata toti dracii din ea. Cantareata apeleaza la…

- IMAGINI Cantareata de muzica populara, BATUTA de cinci luptatori MMA. Unul dintre agresori este POLITIST: FOTO Roberta Opre, cantareața de muzica populara, impreuna cu soțul ei, Ionuț Miclauș, au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA. Incidentul s-a petrecut joi, in London Pub,…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- Mirabela Dauer a acordat un interviu in care a explicat ca nu i-a fost deloc ușor sa ajunga celebra și sa faca ceea cei place cel mai muklt, și anume sa cante și sa incante publicul. Mirabela Dauer, al carei nume real este cu totul altul , a fost invitata la o emisiune de la Antena 3. In cadrul interviului,…

- Celebra cantareața Corina Chiriac se pregatește intens pentru anul care vine, mai ales in ceea ce privește activitatea sa. Vedeta a facut public repertoriul pe care il are pregatit daca este este solicitata sa cante la nunți și alte evenimente private. Corina Chiriac, care a marturisit ca a trecut prin…

- Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Astazi, ea i-a lasat masca pe multi, dupa ce a facut publica o poza in care apare in timp ce se saruta cu iubitul…

- Andra este, probabil, una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi, fanii ei fiind cuceriți de talentul, dar și de aparițiile cat se poate de senzuale pe care le are atat pe scena, cat și in videoclipuri.

- Maryl Streep a vorbit despe o experienta tragica din viata ei. Vedeta a dezvaluit ca a fost batuta, iar pentru a scapa de lovituri s-a prefacut moarta. Legendara actrita a suferit crunt din cauza agresiunii fizice pe care le-a suferit. A

- Finala Vocea Romaniei 2017 este vineri seara. Atunci vom afla cine este caștigatorul sezonului 7 Vocea Romaniei. Cei patru finaliști Vocea Romaniei 2017 Echipa Smiley – Ana Munteanu Originara din Republica Moldova, Ana a castigat, in 2014, emisiunea „Moldova are talent”. A cantat in finala, la doar…

- Pe Catalin Botezatu l-am intalnit la Muzeul Simțurilor din București unde a revenit la perioada copilariei, testand toate activitațile din locație, scrie libertatea.ro. Citeste si Catalin Botezatu a facut marele anunt: Ea este mama viitorului meu copilul. Surpriza URIASA "In vortex…

- Suedia s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, iar dupa meci nordicele au sarbatorit in ritm de reggaeton. In frunte cu una din vedetele echipei CSM București, Isabelle Gullden, suedezele s-au filmat in timp ce dansau in vestiar dupa victoria…

- Florin Talpan este omul care l-a ingenuncheat pe Gigi Becali, facandu-l pe latifundiar sa piarda marca Steaua, insa financiar nu sta chiar atat de bine. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini incredibile, in exclusivitate, cu blocul ANL in care sta Florin Talpan. Aflat in Drumul…

- In perioada 15 - 25 decembrie va avea loc editia a doua a Targului de Craciun de la Mioveni. La fel ca si anul trecut si de data aceasta, Catalin Maruta va prezenta evenimentul. Prima vedeta ce a anuntat ca va lua parte la acest eveniment este Irina Rimes. Cantareata din Moldova este una dintre cele…

- Nadine, care s-a intors pe bancile șoclii la 40 de ani, a facut publica prima imagine cu ea la liceu. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta…

- Fosta iubita a lui Tudor Chirila, in public la Vocea Romaniei. Este vorba despre Andreea Raicu. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, cu puțin timp iniante de inceperea show-ului, vineri seara, de 1 decembrie. Andreea Raicu a fost prezenta in platoul Vocea Romaniei, in cea de-a treia gala…

- Lumea mondena din Romania a primit o veste minunata! Dansatoarea Andreea Popescu este insarcinata! Vedeta a fost data de gol de Delia! Cantareata a postat pe o retea de socializare o fotografie in care Andreea Popescu si-a etalat burtica de gravida. “@andreeapopescu #bebe”, a scris Delia langa poza…

- Romania U19 s-a calificat la Turneul de Elita, iar „tricolorii” au sarbatorit cu alcool și gesturi golanești, in Grecia. In prim-plan s-a aflat Vlad Dragomir, jucatorul lui Arsenal Londra, care l-a bruscat pe Gheorghita Geolgau, scrie Libertatea.

- Colosul american lucreaza deja la amenajarea birourilor din noul sau centru de dezvoltare din Romania, in care vor lucra peste 1.300 de angajati de la inceputul anului viitor. Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro: Imagini incredibile cu sediul unei mari companii care a venit in Romania apare prima…

- Una dintre cele mai apreciate actrițe din showbiz-ul romanesc a fost surprinsa intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. Focoasa bruneta se comporta mai ceva decat o pitipoanca atunci cand crede ca nimeni nu o vede.

- Dupa ce medicii i-au spus lui Beyonce de Romania ca este suspecta de cancer, din nou, viața acesteia a luat o intorsatura colosala. Chiar daca pe rețelele de socializare posteaza fotografii in care apare foarte fericita, in sufletul acesteia este un razboi. De cand medicii i-au spus, din nou, ca este…

- Peste 1.400 de imagini pentru o ”gigapanorama”, cea mai mare imagine panoramata din Romania realizata la Rimetea cu masivul Piatra Secuiului. Masivul Piatra Secuiului din comuna Rimetea este subiectul celei mai mari imagini panoramate realizate vreodata in Romania. Premiera aparține unui fotograf din…

- Bianca Dragusanu este foarte constiincioasa cand vine vorba de silueta ei, vedeta se antreaneaza constant in sala de fitness, dar este foarte atenta si la ce mananca. Nu este de mirare ca blonda are un fizic de invidiat si se mandreste cu acest lucru.

- Imagini incredibile au fost surprinse in Capitala. Un politist, imbracat in civil, a fost surprins conducand pe contrasens. Mai mult, atunci cand un alt participant la trafic nu l-a lasat sa isi continue drumul, politistul a iesit cu o ranga din masina si l-a amenintat, informeaza Romania TV. Scene…

- Dana Deac a trecut prin momente grele, cand a aflat ca sufera de o boala foarte grava. Asta se intampla in urma cu mai bine de zece ani si a vorbit deschis despre cancerul la san, dar si despre tratamentele pe care le-a urmat.

- Au trecut sapte ani de la moartea lui Adrian Paunescu, insa copiii regretatului poet inca nu au reusit sa cada la pace, nici macar de dragul acestuia. Andreea si Adrian Paunescu isi disputa, in continuare, averea tatalui, marcand dezbinarea familiei, chiar in ziua comemorarii maestrului. CANCAN.RO,…

- Nadine a facut public astazi unul dintre secretele pe care le-a tinut ascunse pana acum. Vedeta a dezvaluit ca de mai bine de un an urmeaza cursurile unui liceu privat din Capitala, pentru ca nu a reusit sa se inscrie la unul din provincie din cauza legilor din Romania. In cadrul interviului, frumoasa…

- Imagini video incredibile cu o partida de amor nebun circula intre liceenii din Viseu de Sus. Protagonisti: o minora care va implini 15 ani luna aceasta si un coleg de-al ei, cu un an mai mare. Totul in fata altor colegi de-ai baiatului, care nu se sfiiesc sa filmeze totul. Mentionam faptul ca vom proteja…