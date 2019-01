Stiri pe aceeasi tema

- Antonia este una dintre cele mai iubite cantarete din showbiz-ul romanesc. Artista este apreciata nu doar pentru vocea pe care o are ci si pentru fizicul si look-ul ei; multi sunt de parere ca este cea mai frumoasa femeie din Romania. Ca o confirmare a acestui lucru, intr-un top 100 al celor mai frumoase…

- Vești uriașe pentru milioane de romani! Incepand de marți intra in vigoare o schimbare radicala. Totul se va petrece dupa o decizie cruciala a Guvernului condus de catre Viorica Dancila.Concret, incepand de marți, milioane de romani vor...Citește AICI ce SCHIMBARE RADICALA aplica de marți - Vești uriașe…

- Potrivit Antena 3, in doar trei saptamani avem parte de un nou val de aer rece care va aduce ger, viscol și ninsori. Iar din pacate frigul va pune din nou stapanire pe Romania. Astazi, maine și poimaine ne vom mai bucura de temperaturi placute, dar de miercuri incolo vremea se schimba radical. O masa…

- Andreea Mantea se afla la Istanbul, unde modereaza show-ul matrimonial “Puterea dragostei“. Vedeta și-a surprins telespectatorii cu un look nou și a aparut azi la emisiune, creața. Dovada ca s-a simțit foarte bine cu aceasta coafura o arata imaginile postate pe rețelele de socializare. Se vede ca frumoasa…

- Schimbare radicala in privința a sute de mii de romani! Marea modificarea care ii vizeaza in mod direct nu va mai avea loc in anul 2019, aceasta urmand sa fie efectuata in primavara lui 2021.Deși așteptau aceasta modificare inca din acest an, respectivele persoane au fost amanate de aleși.…

- Schimbare majora! Romanii primesc o veste uriașa! Va avea loc o modificare importanta, potrivit unui proiect de ordonanța al Guvernului. Noul proiect vizeaza pensionarea cu cațiva ani mai tarziu pentru o categorie de romani. Citește AICI ce proiect pregatește Guvernul condus de Viorica Dancila, și…

- ANM, prognoza meteo. VREMEA in noiembrie. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea in noiembrie, ultima luna de toamna a anului 2018. Potrivit specialistilor, treptat, spre...