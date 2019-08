Stiri pe aceeasi tema

- Aschia nu sare departe de trunchi! Cunoscut ca un om marinimos, Gigi Becali are de ce sa fie mandru. Fiica sa mijlocie, Alexandra, este la fel de darnica. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Dorin Falca, directorul adjunct de la Finanțe Argeș, iși marita fata in acest weekend. El și Laura, soția sa, vor fi socri mici pentru singurul lor copil, Teodora. Aceasta se va cununa civil și religios pe 13 iulie, sambata, cu alesul inimii ei, Mihai Tanase. Nași le vor fi Alexandra și Alexandru Becuț,…

- Eusebiu a petrecut 3 ore la testimonial, in ediția de luni seara, timp in care a descris o alta fața a Teodorei. In urma imaginilor pe care le-a primit cu femeia de la Minitel, Eusebiu s-a declarat victima acesteia. Barbatul a lansat o acuzație grava la adresa ei și anume motivul pentru care, crede…

- Gigi Becali o are alaturi pe soția lui, Luminița, care este la fel de credincioasa ca și el, deși este cu 12 ani mai mica decat soțul sau. Cei care știu ca Luminița este verișoara de gradul trei a lui Gigi Becali sunt puțini. Se pare insa ca acest tip de legaturi sunt destul de frecvente la machidoni.…

- Au scris istorie pentru FCSB, apoi au luat-o pe drumuri diferite. Cu toate acestea, au ramas prieteni! Vlad Chiriches, Alex Chipciu, Raul Rusescu si polonezul Lukasz Szukala s-au „reunit” in Bucuresti si au facut chef, la miezul noptii. Paparazzii Spynews.ro au imagini senzationale cu fostele vedete…

- Actorul Alexandru Lulescu, 87 de ani, spera ca fiica lui, Alexandra, sa-i faca o nepoțica sau un nepoțel mai repede, ca sa aiba timp sa se bucure de el. Alexandru Lulescu este tare mandru de soția sa, care i-a fost alaturi de mai bine de jumatate de deceniu. Cei doi au o fiica, Alexandra, care a terminat…

- Asociatia Pro Consumatori, impreuna cu Alianta Parintilor si Liga Parintilor pentru Educatie organizeaza, pe data de 3 iunie, incepand cu ora 18.00, la Sala „Calistrat Hogas” a Consiliului Judetean Neamt, conferinta cu tema „Comunicatiile fara fir: efecte asupra sanatatii. Tehnologia 5G – Pericol pentru…