- Cetateanul roman retinut in cazul asasinarii ziaristei Victoria Marinova nu este considerat suspect, informeaza Mediafax.Cetateanul roman retinut in cazul asasinarii jurnalistei bulgare Victoria Marinova nu este considerat deocamdata suspect, anunta Politia din orasul Ruse. Citește…

- Dorinel Munteanu a fost prezentat ca noul antrenor al celor de Concordia Chiajna, echipa din Liga 1 Betano, el lansand un avertisment pentru jucatori. Munti a anuntat si care e obiectivul alaturi de formatia ilfoveana, clasata acum pe locul 13.

- Dorinel Munteanu a fost anunțat azi oficial in postura de antrenor principal al Concordiei Chiajna. Campion cu Oțelul Galați, "Munti" a explicat de ce a acceptat propunerea ilfovenilor. "Am preluat aceasta functie fara ezitare. Am urmarit cateva jocuri ale Concordiei si am incredere in jucatori. Lotul…

- Dorinel Munteanu (50 de ani) revine in antrenorat! "Neamtul" se pregaste sa preia o echipa din Liga 1, dupa trei ani si jumatate de pauza. Ionut Badea si-a reziliat contractul cu Concordia Chiajna dupa cateva rezultate negative consecutive, iar Dorinel ar urma sa fie instalat pe banca tehnica a for.DigiSport…

- De cateva luni, o mama nevazatoare din Constanta se lupta cu institutiile pentru a-si recupera baiatul. Femeia sustine ca acesta a fost luat de langa ea din cauza handicapului de care sufera, in timp ce Protectia Copilului sustine ca motivele ar fi altele.

- Situație revoltatoare in cazul criminalilor handbalistului roman Marian Cozma. Sztojka Ivan, unul dintre condamnații in cazul uciderii sportivului roman, a fost eliberat din inchisoare cu 4 ani inainte de termen. Totul s-a intamplat in secret, iar decizia maghiarilor a venit pe motiv de buna purtare

- Primarul orasului Balti din Republica Moldova, Nicolae Grigorisin, a avut nevoie de translator pentru a se putea intelege cu ambasadorul Japoniei la Chisinau, Masanobu Yoshii, desi acesta vorbea foarte bine limba romana, informeaza Radio Chisinau si Canal 2.