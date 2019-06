Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din județul Alba au depistat 7 conducatori auto care au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Polițiștii reamintesc faptul ca alcoolul și șofatul sunt incompatibile. *La data de 11 mai 2019, in jurul orei 2.20, polițiștii Serviciului Rutier…

- Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, admirata de milioane de fani din Romania. Cantareața adora sa fie mereu aranjata și cocheta și iși aloca mult timp pentru ritualurile de infrumusețare.

- Razvan Ciobanu a murit luni dimineața, in urma unui accident rutier petrecut la intrarea in comuna Sacele, județul Constanța. Creatorul de moda venea dinspre Navodari, cand nu a mai luat o curba și a intrat intr-un copac. Polițiștii au confirmat oficial ca victima nu purta centura e siguranța și au…

- Soferul care a ajuns cu masina intr-un copac in apropiere de staul Terebna, raionul Edineț, a urcat beat la volan.Potrivit politiei, conducatorul auto, in varsta de 23 de ani, avea o concentrație de 0.84 mg/l alcool in aerul expirat.

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, și-a criticat dur echipa dupa remiza cu Viitorul, 1-1, insa a abordat și subiectul infrangerii Romaniei cu Franța din semifinalele Fed Cup, 2-3. Intrebat de moderatorul Vali Moraru daca s-a uitat la meciurile Simonei Halep, Gigi Becali a marturisit ca a preferat…

- La data de 16 aprilie a.c., in jurul orei 04.30, in municipiul Sibiu, pe Calea Cisnadiei, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de catre un localnic in varsta de 38 de ani. Read More...

- Polițiștii au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Timișoara, sub influența bauturilor alcoolice. Seara trecuta, in jurul orelor 21:30, polițiștii au oprit pentru control pe strada Oituz, un autoturism, condus de un barbat, de 51 de ani, care se afla sub influența…