Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce la sfarșitul anului trecut și-a anulat concertul european El Dorado din cauza problemelor grave pe care le avea la corzile vocale, Shakira era pe punctul de a se opera, dar, de frica sa nu-și piarda vocea, Shakira a gasit alta soluție. Vedeta a suferit o hemoragie la corzile vocale in toamna…

- Garda Sebeș a intervenit joi, cu puțin inainte de miezul nopții, cu o autospeciala, pentru deblocarea ușii unui apartament din Sebeș, aflat la etajul 4 al unui bloc de pe strada Lucian Blaga. In dormitorul locuinței a fost gasit, fara viața, un barbat de 73 de ani. Potrivit IPJ, pe trupul omului nu…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a fost retinut de politisti dupa ce miercuri seara a acostat o fata de 14 ani pe un bulevard din municipiul Constanta, intentionand sa o violeze. Fata a inceput sa tipe si a fost salvata de un barbat care se afla in zona, moment in care agresorul a fugit.Potrivit…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania pentru tratamente inumane si degradante aplicate unui barbat, care a fost agresat in 2011 de doi agenti in incinta unei sectii de politie din Bucuresti, potrivit unui comunicat transmis, marti, de APADOR-CH. "In decizia publicata…

- Politistii argeseni au fost sesizati, duminica seara, despre faptul ca un barbat in varsta de 33 deani din Leordeni si-a agresat sora cu doi ani mai mica, insarcinata in 35 de saptamani, aruncand spre aceasta cu o pila metalica de drujba, au declarat reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI a intervenit in 15 situatii de risc in ultimele 24 de ore. In una dintre situatii, pompierii au fost alertati pentru a debloca soferul unui autoturism „Mercedes Sprinter”, care a ramas prins sub masina, dupa ce aceasta a derapat de pe traseu.…

- Sute de calafeteni s-au strans in portul de la Dunare, pana la aceasta ora, unde asteapta sa inceapa slujba de Boboteaza. Inainte sa ajunga soborul de preoti, sarbatoarea a inceput cu un moment artistic oferit de ansamblul folcloric din Calafat. ...

- Un barbat din localitatea buzoiana Viperesti a crezut ca isi rezolva usor problema incalzirii casei, prin taierea fara drept a unui arbore. A fost prins in flagrant si amendat cu o suma uriasa, de sase ori mai mare decat valoarea copacului taiat.

- Bianca Dragusanu a inceput noul an intr unl dintre cele mai scumpe orase ale lumii, mai exact in Dubai. Vedeta a facut, bineinteles, o sesiune de shopping in cele mai luxoase magayinele si a scos din buyunar o mica avere.

- Diana Gureșoaie este protagonista celei mai tari tradari din lumea mondena. In timp ce iubitul ei se afla in spatele gratiilor, diva a decis sa-si petreaca sarbatorile in compania unui alt barbat.

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in aproximativ 12 saptamani si se pare ca va avea o fetita, scrie SpyNews. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Noi asteptam un copil,…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el, informeaza Digi24.ro.Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore.

- A mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a “recidivat”. In Ajun de Craciun, Brigitte Sfat a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imaginile.…

- Kennya, una dintre cele mai apreciate prestatoare de show-uri dedicate adultilor, ascunde in spatele zambetului o adevarata drama. Focoasa bruneta a facut dezvaluiri emotionante, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre momentele grele pe care le traieste. Starleta a ajuns la sapa de lemn, chiar de…

- Claudia Pavel alias Claudia Cream a inceput sa lupte pentru visul sau de la numai 7 ani, cand a luat primele lecții de muzica. Invitata la "Prietenii de la 11", Claudia Pavel a cantat melodia "Ain't Nobody".

- Daniela Gyorfi, una dintre cele mai indragite cantarete din industra muzicala romaneasca, a facut cea mai sincera marturisire. Vedeta a dezvaluit, in exclusivitate, pentru Spynews.ro ce trebuie sa-i cumpere sotul ei pentru a o face fericita de Sarbatori.

- Laurette trece, in aceasta perioada, prin momente dificile, fiind in mijlocul unui dovorț dificil de omul de afaceri Ciprian Nistor, acesta din urma acuzand-o de infidelitate. Cu toate acestea, paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce se relaxa, in weekend, așa cum știe ea mai bine.

- Fetița Oanei Roman, ședința foto spectaculoasa inainte de Craciun. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini unice cu familia ei. Izabela a cucerit internetul cu zambetul ei. Izabela a crescut și s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Dovada sta in cea mai recenta ședința foto realizata…

- Un barbat din Calarași a gasit un portofel in care se afla suma de aproximativ 1000 de lei și l-a predat poliției. Astazi, 07 decembrie a.c., un barbat de 60 de ani din Calarași, a gasit un portofel pe o strada din Calarași pe care l-a predat de indata poliției. Portofelul conținea documente, carduri…

- Adriana Bahmuteanu este o femeie libera de mai bine de doi ani, iarA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat-o pe bruneta in timp ce-si reinnoia garderoba intima. Sa fie acesta semnul ca vedeta e pregatita pentru un nou inceput al vietii amoroase?! ( VEZI AICI: Adriana Bahmuteanu a iesit in…

- Teo Trandafir a reactionat dupa ce paparazzi Spynews au surprins-o la cumparaturi. Teo Trandafir a fost surprinsa intr-un mall din Capitala, insotita de un barbat. Aceasta a avut un comportament neobisnuit, a dat impresia ca se plictiseste la shopping si a fost distanta de barbatul care o insotea.

- Cunoscuta de telespectatori drept o femeie pusa pe glume, care are tot timpul glumele la ea, Teo Trandafir se schimba radical, atunci cand iese in public. Mai ales atunci cand in preajma ei se afla un barbat.

- Oana Zavoranu a creat isterie printre fanii ei, dar si printre persoanele publice, dupa ce si-a donat o parte din lucruri. Ea a dat oamenilor veniti la apartamentul unde avea haine, incaltaminte, bijuterii si ceasuri in valoare de 200.000 de euro.

- Vestea ca Sanda Ladosi si sotul ei au fost ridicati de DIICOT a picat ca un traznet peste unul dintre cei mai buni prieteni si colaboratori ai vedetei. Marcel Pavel s-a declarat de-a dreptul socat de vestea pe care a primit-o de la reporterii Spynews.ro.

- In urma cu cateva zile, DJ Wanda a fost surprinsa de paparazzii intr-un mall din Capitala, in timpul unei sesiuni de cumparaturi, scrie spynews.ro. Aflata intr-un magazin in care se comericalizau ochelari, atat de vedere, cat si de soare, celebra femeie arata ca dupa razboi. Citeste si DJ…

- Una dintre cele mai apreciate actrițe din showbiz-ul romanesc a fost surprinsa intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. Focoasa bruneta se comporta mai ceva decat o pitipoanca atunci cand crede ca nimeni nu o vede.

- Face ce face si iar fuge in vacanta! Delia si sotul ei si-au luat o pauza de la agitatia Capitalei si au plecat intr-o mica excursie, departe de ochii curiosilor! Nu va mai tinem in suspans si va aratam ce destinatie au ales de data aceasta!

- Anamaria Prodan este o fire vesela și atat de energica incat foarte greu reușești sa o ții mai mult de cateva minute intr-un singur loc…asta daca nu cumva este vorba de shopping. Aflata la o sesiune de cumparaturi, Anamaria Prodan a uitat sa-și mai ia copiii de la școala și nu și-a amintit decat atunci…

- Despartirea dintre Madalina Ghenea si Matei Stratan este pe buzele tuturor, iar Oana Roman a comentat despre acest subiect. Vedeta il invinovateste pe milionar ca a inselat-o pe frumoasa romanca.

- Anda Adam este o femeie in pas cu moda, insa face eforturi uriașe pentru a se prezenta impecabil in fața fanilor. Și asta deoarece artista detesta sa mearga la shopping sau la coafor. In timp ce colindatul prin magazine sau orele petrecute intr-un salon sunt motive de relaxare pentru multe femei, pentru…

- Cantareata este mai indrazneata ca oricand din punct de vedere vestimentar. Vedeta i-a lasat pe toti cu gura cascata cand si-a facut aparitia la MTV Europe Music Awards cu un sacou descheiat si fara sutien pe dedesubt.

- Liviu Varciu a fost suprins intr-o ipostaza in care a spus ca nu se va vedea niciodata! Foarte grijuliu de fel si fericit ca micuta sa este alaturi de el, Anda Calin si fiica sa mare, acesta s-a fotografiat cu Anastasia si a postat poza pe retelele de socializare.

- Roxana Ciuhulescu iubește din nou, la aproape 5 luni de la divorț. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine in care apare ținandu-se de mana cu barbatul din viața ei. Roxana Ciuhulescu și-a gasit liniștea in brațele altui barbat. ”Pentru un intreg e nevoie de doi”, a scris ea in dreptul fotografiei…

- Ce nu ii place Irinei Columbeanu la tatal ei. Ei bine, fiica Monicai Gabor a venit insoțita de tatal ei, in cadrul emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, unde a facut declarații incredibile. Irina și Irinel Columbeanu au participat la emisiunea ”Aici eu sunt vedeta”. La runda a doua copiii celor trei vedete…

- Dupa ce Elena Udrea s-a destrabalat alaturi de un tinerel la nunta anului, iubitul blondinei a vorbit, in exclusivitate, pentru Spynews.ro. Adrian Alexandrov a dezvaluit amanunte picante din relatia pe care o are cu celebra blonda.

- Adelina Pestrițu este, cu siguranța, fericita. Iar dovada cea mai bune este adusa de imaginile pe care paparazzii Spynews.ro le-au obținut in urma cu cateva seri, focoasa bruneta fiind surprinsa in ipostaze mai mult decat explicite in compania iubitului ei.

- Adelina Pestrițu a marturisit ca a fost terorizata telefonic de un fan. Chiar daca era miez de noapte, aceasta era sunata constant de baiatul respectiv. Vedeta l-a amenințat ca il va da pe mainile poliției, daca va mai continua sa sune, insa, din fericire, acesta a incetat.

- Instantele de judecata din Romania au inceput sa considerea ”relatia de concubinaj” ca una echivalenta celei de familie. Dovada sunt doua hotarari judecatoresti pronuntate intr-un dosar la Judecatoria Orastie si Curtea de Apel Alba Iulia, prin care un barbat a fost condamnat definitiv la inchisoare…

- Dupa ce, de saptamani intregi, tot neaga ca au o relație, in ciuda evidențelor, iata ca prietenii lor i-au dat de gol și au pus la dispoziția Spynews.ro dovezile cu privire la ceea ce se petrece intre ei.

- Iulia Vantur a declansat o adevarata isterie in lumea mondena, dupa ce a aparut in Romania fara inelul de logodna pe care i l-a daruit Salman Khan. Vedeta a infirmat varianta despartirii de indian, iar ultimul gest pe care l-a facut lasa sa se inteleaga ca femeia este dispusa sa faca orice pentru a…

- Au o relație de mai bine de patru ani, dar in prezent nu-și fac niciun plan sa o oficializeze. Marina Almașan a renunțat deja la aceasta idee, asta pentru ca partenerul sau este in prezent un ”barbat cu multe probleme”. Marina Almașan pare sa nu aiba noroc prea mare in dragoste. Vedeta tv a avut doua…

- Un barbat a vrut sa o complimenteze pe Bianca Dragușanu, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, insa acesta a gafat. Vedeta i-a dat imediat replica. Totul a inceput de la dilema Biancai Dragușanu. Mihail Gheorghe s-a implicat in discuție. „In ultima perioada ma confrunt cu o problema: cum…

- Mihai Bendeac a facut ANUNȚUL: SE RETRAGE! Bendeac, juratul de la iUmor, a anunțat pe pagina de Facebook ca vrea sa se retraga din emisiune. Actorul a venit chiar și cu dovada pentru care ar vrea sa renunțe la emsiune. Și anume, motivul invocat este unul uluitor, nu mai poate face flotari cu bataie…