- Face el ce face si e in centrul atentiei! La petrecerea de nunta a Teodorei, proaspat casatorita cu Mihai Theodor Mincu, socrul mic a facut senzatie! Gigi Becali nu a tinut cont de nimic si s-a dezlantuit in mijlocul invitatilor, pe cele mai ritmate melodii.

- A fost nunta mare ieri in București! Fata cea mare a lui Gigi Becali, Teodora (24 ani) s-a casatorit cu alesul inimii ei, Mihai Theodor Mincu, un tanar de 28 de ani. Zis și „Printisorul din Dobroesti”. Dupa cununia religioasa ce a avut loc la Biserica Sfantul Spiridon Nou, petrecerea adevarata a inceput…

- Gigi Becali a tinut ca in ziua cea mare pentru fiica sa sa-i aiba alaturi pe toti oamenii dragi. Chiar daca la cununia religioasa vor fi prezenti 700 de oameni, ei bine, nici astazi, la cununia civila, cei prezenti nu au fost deloc putini.

- FCSB se afla abia pe locul 11 in Liga I, dupa opt etape disputate, insa Gigi Becali vrea sa-si vada echipa cat mai repede pe prima pozitie in clasament. Daca acest lucru nu se va intampla, „Razboinicul Luminii” este decis sa taie in carne vie.

- Gigi Becali are doi noi favoriți la FCSB. Dupa ce i-a laudat pe Florin Tanase, pe Dennis Man si pe Florinel Coman de nenumarate ori, patronul vicecampioanei Romaniei mizeaza acum pe Ionuț Panțiru și pe Razvan Oaida. „Razboinicul Luminii” i-a propus pe cei doi la echipa naționala.

- Toata lumea stie ca Gigi Becali taie si spanzura la FCSB. Latifundiarul din Pipera a recunoscut, in repetate randuri, ca el face transferurile, echipa de start și schimbarile din timpul meciurilor. Cu toate acestea, Mihai Stoica a dezvaluit ca exista trei antrenori romani peste care „Razboinicul Luminii”…

- Gigi Becali a reușit contraperformanța de a duce FCSB pe ultimul loc, imediat deasupra roș-albaștrilor fiind Clinceni, club finanțat tot de el anul trecut și care e controlat in continuare de Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi FCSB evolueaza astazi impotriva lui Guimaraes, in manșa a doua a play-off-ului…

- FCSB a inregistrat a 5-a infrangere la rand in Liga I, 0-4, in deplasare, cu Gaz Metan Medias, iar Gigi Becali a fost tinta unor atacuri fara precedent. O legenda a fotbalului romanesc a dat de pamant cu „Razboinicul Luminii”.