Stiri pe aceeasi tema

- Apreciat de o tara intreaga, dupa ce a calificat echipa nationala de tineret a Romaniei la Campionatul European de anul viitor, Mirel Radoi (37 de ani) este un familist convins. Casatorit si tata a trei copii, fostul mare fotbalist isi petrece timpul liber in compania celor mai dragi fiinte, iar rasfatul…

- A fost batut, injurat si umilit intr-o autogara, fara ca cineva sa sara in apararea lui! Un episod de o barbarie iesita din comun, pe care l-a trait un tanar de 22 de ani. Acesta il acuza pe unul dintre angajatii autogarii ca l-a batut, pana l-a lasat inconstient.

- Ion Țiriac este cel mai bogat om din Romania, iar acest lucru se poate observa de la prima vedere, aruncand doar o privire la colecția de mașini a miliardarului sau la casele de vis pe care acesta le deține.

- Viata este din ce in ce mai grea pentru Mioara Roman. Ajunsa la 78 de ani, fost sotie a lui Petre Roman este ingropata in datorii, iar sanatatea sa este din ce in ce mai precara. Femeia are probleme cu circulatia sangelui, iar acest lucru ii ingreuneaza activitatea de zi cu zi. Recent, fosta nevasta…

- Giuliano Stroe intra in Cartea Recordurilor la doar 6 ani, cand reusea sa mearga 10 metri in maini, cu o greutate agatata de picioare. Imagini socante cu Micul Hercule. Giuliano Stroe, pustiul intrat in Guiness Book, poarta pe cap hamuri cand trage de fiare FOTO Giuliano si fratele…

- Incredibil, dar adevarat! Invitat la „Stapanii vedetelor”, emisiune difuzata astazi, de la ora 13:00, la Antena Stars, Petrica Matu Stoian a dezvaluit ca i-a facut cainelui sau, un saint-bernard de toata frumusetea, o adevarata vila.

- Fiul maestrului Florin Piersic este un bErbat cat se poate de norocos! Bogat xi celebru, Florin Piersic Junior are o familie frumoasE, care ii oferE momente de neuitat, uneori chiar in vEzul lumii.