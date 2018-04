Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea TV de la Sky Sports News, Natalie Sawyer, si-a parasit postul de la pupitrul stirilor dupa 18 de ani de cariera, dupa ce compania a hotarat sa nu-i mai prelungeasca contractul.

- Olimpiu Moruțan (18 ani) nu a depașit momentul din meciul Romania U19 - Ucraina U19, scor 1-2, și a explicat in premiera motivul eliminarii. Mijlocașul celor de la FC Botoșani a parut evident marcat și a stat permanent cu capul plecat in timpul interviului de la finalul meciului cu Chiajna, scor 0-0.…

- Fundașul Marco Ehmann s-a ințeles cu Dinamo, dar inca nu poate juca, nefiind legitimat. Cea mai mare piedica este reprezentata de faptul ca puștiului nu i s-a gasit inca un liceu unde sa fie inscris. Primul transfer al lui Florin Bratu a fost un puști de 17 ani, Marco Ehmann, un fundaș central școlit…

- Liviu Dragnea nu a fost la curent cu lovitura pe care i-a pregatit-o fosta soție, Bombonica Prodana. "Am aflat azi de dimineața (ca fosta soție și-a platit partea ei de prejudiciu)", a declarat Liviu Dragnea la plecarea de la Curtea Suprema.

- Perioada Postului Mare este o invitație a Bisericii de a ne uni in rugaciune și meditație asupra patimilor lui Cristos. Toata suferința trupeasca a lui Isus culmineaza cu rastignirea Sa pe cruce, de aceea Biserica ne indeamna sa meditam asupra Crucii, izvor de har și mantuire. In cea de-a patra duminica…

- Un barbat a postat pe rețelele de socializare cateva fotografii, in care apare o mașina acoperita de postere cu…Smiley. La scurt timp, imaginile au devenit virale, starnind interesul și curiozitatea prietenilor virtuali, pentru care s-ar fi intamplat acest lucru. “Colegu daca esti pe aici, vezi ca a…

- Actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las Fierbinti”, a fost prins de procurorii DIICOT și s-a ales cu dosar penal, pentru detinere de substante interzise. Dupa o ancheta ampla, DIICOT a decis, recent, sa renunte la acuzatii, motivand ca ”in cauza nu exista interes public in urmarirea in continuare…

- Dan Bittman a devenit celebru in showbiz-ul romanesc și pentru calitațile sale de Don Juan, nu doar pentru cele vocale. Ambele, evident, de necontestat. Iar zilele trecute, Dan Bittman a avut un comportament de-a dreptul... suspect in timpul unei intalniri cu o bruneta fierbinte.

- Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe…

- Pasagerii unei aeronave din China au trecut prin momente de panica dupa ce bagajul unuia dintre cei aflați la bord a luat foc subit. O stewardesa curajoasa a incercat sa stinga flacarile cu ajutorul unei sticle de apa.

- Diferenta de varsta dintre doi soti le-a ridicat suspiciuni vecinilor, care au sustinut ca barbatul, mai mare cu 29 de ani decat sotia sa, ar fi pedofil. Cei doi spun ca totul a inceput in momentul in care s-au mutat impreuna, pe atunci femeia avea 18 ani, iar el 47. Pentru a scapa…

- Un baiat, in varsta de 14 ani, este cautat cu disperare de familie deja de șase saptamani. Este vorba de Iulian Cavcaliuc, care originar din orașul Sangera și ultima data a fost vazut in seara zilei de 8 ianuarie, cand a ieșit din casa.

- S-a dezlegat misterul: de ce Borcea n-a luat nimic, iar frații Becali au primit pedepse cu executare! Motivul e incredibil. Cristi Borcea, singurul inculpat din dossarul „Mita pentru judecatoare” care nu și-a recunoscut fapta a fost și singurul – paradoxal, nu? – care a scapat fara o sentința cu executare.…

- Președintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre ratarea transferului lui Mario Felgueiras, de la Pacos. Portarul trecut pe la Brașov și CFR Cluj a fost foarte aproape de revenireai n Romania. "Mario a confirmat ca a existat interes. Faptul ca nu am reușit sa-l aducem e de domeniul…

- Un studiu comandat de Huawei și-a propus sa explice de ce sunt oamenii dependenți tot mai mult de telefoanele mobile. Potrivit studiului, romanii folosesc smartphone-urile pentru a putea ține in permanența legatura cu cei dragi. Pentru realizarea studiului au fost colectate…

- Un barbat in varsta de 37 de ani a adormit peste noapte in masina, in padurea in care ramasese impotmolit. Persoana care il acompania l-a gasit fara suflare a doua zi de dimineata. Motivul pentru care a facut acest gest este incredibil.

- Oana Roman și Marius Elisei au ajuns, din nou, la spital. Motivul este, pare-se, legat de problemele pe care le tot are micuța lor fiica, Isabela, familia lor ajungand, la ceas de seara, la o clinica privata, mai agitați ca oricand.

- O mama din Caraș-Severin a trecut prin momente cumplite dupa ce propriul sau fiu a incercat sa o incendieze in propria casa. Nebunia barbatului a pornit de la faptul ca mama sa nu a gasit, in documentele pe care le deținea, un act cerut de acesta.

- O companie din Spania a fost dur criticata dupa ce ar fi respins o femeie care a aplicat pentru un loc de munca, motivul fiind unul incredibil. Refuzul a venit pentru faptul ca aceasta nu era barbat.

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- Valentine\'s Day, una dintre cele mai cunoscute și apreciate sarbatori internaționale, care a fost imprumutata din SUA, va fi interzisa intr-o țara. Este prima din lume unde aceasta sarbatoare nu se va mai organiza.

- Ce l-a convins pe Lupescu sa candideze dupa o perioada in care a ezitat: Dragnea și Tariceanu i-ar fi fagaduit ca beneficiaza de susținerea lor. Lupescu s-a hotarat, intr-un final, sa candideze pentru președinția FRF. Au insistat foști colegi din echipa naționala, dar și patroni din fotbal, in frunte…

- A început sa consume apa cu tarâțe, iar motivul pentru care face asta este de-a dreptul incredibil. Tarâtele de grâu sunt foare bogate în complexul vitaminelor B. Sunt foarte utile, în special persoanelor care se confrunta stresul sau…

- Au mai ramas patru zile pana la alegerile din handbalul romanesc, programate la Rin Grand Hotel din Bucuresti. Un eveniment care a starnit un interes major, cel putin in randul celor care traiesc in fenomenul handbalistic. Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a pus la punct ultimele…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei (puțin peste 1,5 miliarde de euro) in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi,…

- Un cuplu din Florida și-a mințit baiatul in varsta de 13 ani ca a fost diagnosticat cu cancer cerebral in stadiu terminal, pentru a se imbogați. Cei doi au fost reținuți și puși sub acuzare. „Copilul și-a petrecut ultiele opt luni crezand ca va muri de cancer cerebral”, au declarat surse din…

- Incredibil, dar adevarat! Desi a ajuns sa se antreneze de unul singur, dupa ce oficialii clubului Osmanispor l-au pus pe lista de transferuri, Raul Rusescu (29 de ani) a refuzat sa se intoarca in Liga I. Motivul este incredibil!

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis minciuni comisarilor europeni.

- O fotografie postata de catre cei de la Drivers SM (https://www.facebook.com/officialDriversSM/) face multe like-uri pe Facebook. Motivul ? Nu este vorba despre vreun accident sau o parcare ilegala. Mașina fotografiata are placuța cu numarul de inmatriculare montata invers. „Momentul ala cand ai primit…

- Un barbat din judetul Bacau a incercat sa se sinucida si a pus mana pe pistol, l-a indreptat spre cap si a tras. Din fericire, el a supravietuit, iar multi vorbesc acum despre producerea unui miracol in acest caz. Potrivit medicilor, el s-a impuscat sub barba, iar glontul i s-a oprit in crestet. Dupa…

- Maxi Oliva a fost la un acord distanta de a parasi pe Dinamo si a se intoarce in patria natala, la Newell's Old Boys. Doar ca fundasul stanga argentinian a fost blocat tocmai de conationalii lui! Mai exact, federatia din tara natala a refuzat sa inregistreze un contract semnat prin fax, iar afacerea…

- Brian si Maria Schulz sunt doi tineri din New Jersey, care au fost nevoiti sa isi uneasca destinele intr-o baie. Pe durata evenimentului, mama mirelului a inceput sa aiba probleme de respiratie, iar o persoana a insotit-o la baie, unde i-a pus o masca de oxigen. A

- Presedintele comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, Oana Florea, a venit cu explicatii dupa ce a decis ca lucrarile comisiei sa nu mai fie publice.Citeste si: Traian Basescu, prima reactie dupa ce a pierdut…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV de la postul de televiziune Antena 1, de mai mulți ani fiind gazda emisiunii “Acces Direct”, insa puțini știu ca aceasta și-a dorit, de fapt, sa faca parte din Pro TV, trustul concurent. Simona Gherghe a dezvaluit ca la inceputul carierei…

- Dupa trei telenovele in care au jucat impreuna, Adela Popescu si Dan Bordeianu au ajuns sa se isi spuna adio definitiv. Motivul separarii celor doi, despre care nu prea s-a scris in presa la acea vreme, a fost faptul ca Dan a inselat-o chiar pe platourile de filmare.

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele in dieta. Inainte de a fi consumate, ține migdalele in apa, vreo 8-10 ore.

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele în dieta. Înainte de a fi consumate, ține migdalele în apa, vreo 8-10 ore.

- Desi Irina Rimes este extrem de discreta cand vine vorba de viata personala, motivul divortului sau este cutremurator. Aparent, fostul sot al cantaretei si-a lasat amanta insarcinata. Divortul din vara anului trecut s-a bazat pe motive legate de infidelitate. Fostul sot al Irinei Rimes si-a lasat insarcinata…

- Jandarmi maramureseni s-au confruntat cu numeroase solicitari in ultimele 24 de ore. Acestia au aplicat numeroase sanctiuni pentru incalcarea legii. Cersetorii care au impanzit orasul in ultima perioada au fost ridicati de jandarmi . Pentru ca avea domiciliul in alte judete, acestia au fost trimisi…

- Un barbat de 56 de ani, internat intr-un azil ilegal deschis in Valea Putnei, si-a pus capat zilelor in prima zi a anului, iar cazul a fost tinut secret. Ovidiu Balan, din comuna Iacobeni, era...

- Dat ca si transferat la Sparta Praga, Nicusor Stanciu (24 de ani) se afla tot in cantonamentul campioanei Belgiei, Anderlecht Bruxelles. Spynews.ro a aflat ce anume sta in calea trecerii internationalului roman la echipa din Cehia.

- O femeie, mama a șase copii, a mințit ca are nevoie de peste 170.000 de lire sterline fiindca baiatul ei cel mic ar fi suferit de fibroza chistica incurabila. Rebecca Walker a fost condamnata la 21 de luni de închisoare pentru ca a mințit pentru a primi banii respectivi din partea…

- Scandal intr-o aeronava! Totul a inceput dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie intr-un avion, iar aeronava a fost intoarsa de pe pista aeroportului. Totul s-a intamplat in cursa Lisabona-Bucuresti, un martor povestind ce s-a intamplat și cand a pornit disputa.

- Declinul functiilor pulmonare poate fi impiedicat prin dieta alimentara bogata in rosii si fructe, in special mere, sugereaza un nou studiu efectuat de oamenii de stiinta de la Universitatea Johns Hopkins, din Baltimore.

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie inchisa timp de 15 zile, in așteptarea unor audieri suplimentarea, in cazul unor acuzații de instigare la depravare intr-un videoclip, arata presa locala.