VIDEO PAPARAZZI / Mircea Rednic a ajuns de nerecunoscut! Imagini uluitoare cu fostul antrenor de la Dinamo

- Ionuț Negoița vrea sa-i vanda lui Micea Rednic pachetul majoritar de acțiuni de la clubul Dinamo pentru 3 milioane de euro, informație oferita de GSP, insa „Puriul" nu ar fi de acord cu condițiile actualului patron. Concret, Negoița vrea sa-i dea 51% din acțiuni lui Rednic, dar fratele primarului de…

- Dat afara de la Dinamo, Mircea Rednic (57 de ani) este pe cale sa revina in fotbalul din Arabia Saudita. „Puriul” se afla in negocieri avansate cu Al Fateh, locul 9 in ultima editie de campioant, grupare care ii ofera un contract extrem de tentant.

- Eugen Neagoe va fi noul antrenor al lui Dinamo. Tehnicianul care a dus-o pe Sepsi in play-off se va intalni diseara cu șefii clubului și va pune la punct ultimele detalii. Conform Gazetei Sporturilor, cele doua parți s-au ințeles deja, iar antrenorul de 51 de ani va semna diseara pe doi ani cu formația…

- Cornel Papura a fost demis de patronul Mihai Rotaru, Mircea Rednic, destituit de Dinamo, va fi noul antrenor al Craiovei. Papura preluase echipa olteana, care s-a calificat in Cupele Europene grație victoriei Viitorului in Cupa Romaniei. in aprilie. Rednic a mai antrenat in Banie, in sezonul 2003-2004.Post-ul…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a anunțat azi, in cadrul unei conferințe de presa, ca marea vanzoleala a jucatorilor aduși liberi de contract va continua și din vara. „Puriul" a dezvaluit ca fundașul central scoțian Ziggy Gordon (26 de ani), in prezent la Hamilton FC, va semna cu Dinamo saptamana…

- Luana, fiica lui Mircea Rednic, a ajuns in aceasta seara in Scoția și urmeaza sa mearga luni la meciul St. Mirren - Hamilton pentru a negocia transferul lui Ziggy Gordon, 26 de ani, fundașul pe care „Puriul" l-a dorit și in iarna. Deși play-out-ul nu s-a terminat, Mircea Rednic pregatește deja noul…

- Najib Ammari, mijlocașul algerian in varsta de 27 de ani, a marcat unicul gol al partidei in minutul 70. Acțiunea a fost una spectaculoasa. Gabi Enache a pasat din flancul drept, Gabi Iancu a lasat mingea sa treaca, iar Ammari a reluat la colțul scurt, prinzandu-l pe Muțiu pe picior greșit. Finalul…

- Mircea Rednic (57 de ani) nu stie nimic de plecarea lui Dan Nistor (30 de ani). Antrenorul lui Dinamo a recunoscut, la conferinta de presa, ca deocamdata nu a fost informat de conducere cu privire la o eventuala oferta care ar fi venit pe numele capitanului lui Dinamo, dar nu s-ar opune plecarii.In…