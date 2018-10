Stiri pe aceeasi tema

- Fostul atacant Julius Aghahowa a fost la Sahtior Donetk pe vremea cand echipa din Ucraina era antrenata de Mircea Lucescu. Nigerianul a evoluat in perioada 2009 - 2012 la clubul unde "Il Luce" a scris istorie. S-a retras, fiind la formatia secunda a "minerilor", iar acum a facut...

- Selectionerul Turciei, Mircea Lucescu, a mai scapat din presiune dupa ce a obtinut o victorie in Suedia, impotriva nationalei care a ajuns in sferturi la Campionatul Mondial. Turcia a fost condusa cu 0-2, dar a intors scorul si a castigat cu 3-2. Nordicii si-au pastrat statutul de favoriti si au terminat…

- Dupa o multime de meciuri pierdute in minutele de final, Mircea Lucescu a reusit in sfarsit sa castige un joc in extremis. Contestat de turci, Il Luce si-a mai asigurat o luna de liniste.

- Primul meci, prima infrangere in Liga Națiunilor pentru Turcia, scor 1-2 cu Rusia. "Insistam cu acești jucatori, pentru ca nu avem alții. Dar repriza a doua a fost buna. Sa luam aceasta repriza ca referința și de aici sa dezvoltam jocul", spune selecționerul Turciei. A treia partida la rand fara victorie…

- Deși s-a incercat de mai multe ori inlaturarea sa de la butoanele puterii, Liviu Dragnea a rezistat eroic de fiecare data. Niciunul dintre planurile pregatite minuțios in laboratoarele celor care i se opun nu a dat rezultate.

- Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor roman, a implinit azi 73 de ani. Il Luce e selectionerul Turciei, dar in aceste zile a fost in Romania, acolo unde s-a intalnit si cu unul dintre cei pe care i-a lansat in fotbalul romanesc, Ioan Andone.

- Mircea Lucescu se afla in tara si e pus la curent cu toate schimbarile din Liga 1 Betano. Selectionerul Turciei i-a criticat pe oficialii CFR-ului fiindca l-au demis pe Edi Iordanescu dupa doar trei meciuri oficiale si, de asemenea, nu apreciaza revenirea lui Toni Conceicao pe banca...

- Mircea Lucescu (72 de ani) considera ca nationala Croatiei merita sa joace finala Cupei Mondiale din Rusia. Cel mai important antrenor al ultimilor ani a explicat care a fost marele avantaj al ex-iugoslavilor in semifinala cu Anglia, apoi a vorbit despre duelul care va decide ultimul act,...