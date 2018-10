Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenisman Ion Tiriac a declarat, sambata, ca din punctul sau de vedere Simona Halep, diagnosticata cu hernie de disc, nu are cum sa fie pregatita sa joace in acest moment, in special dupa ce a abandonat la ultimele doua turnee, precizand ca nu stie daca e atat de important ca ea sa participe la…

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a dezvaluit ca Simona Halep are o resedinta noua. "Halep si-a cumparat o casa noua la mine in cartier. Suntem aproape, e vecina cu mine", a dezvaluit Dumitru Dragomir. Noua resedinta a Simonei este situata intr-o zona de lux a Bucurestiului,…

- Ion Țiriac e un fel de mentor al Simonei Halep și îi da unele sfaturi pentru viitorul sezon. ”Eu nu vad niciun fel de socoteala mai mare sau mai mica, ea nu mai poate sa mai piarda numarul unu pâna anul viitor. Daca ea a facut cadou Australia…

- Ion Tiriac si Simona Halep au o relatie foarte buna, omul de afaceri fiind cel care a ajutat-o în mai multe rânduri în cariera, noteaza realitateasportiva.net.

- Deși ar putea sa nu munceasca deloc și sa stea liniștit inca trei vieți, cel mai bogat om din Romania, miliardarul Ion Țiriac, iși investește, constant, banii in diverse afaceri.Cu afaceri in sport, asigurari, dar și in sistemul bancar, fostul tenismen s-a implicat in foarte multe segmente…

- Un tanar de 20 de ani, din comuna damboviteana Ocnita, a fost la un pas de moarte, dupa ce doi indivizi l-au injunghiat si l-au lasat incinstient pe o strada din localitate. Politia din Moreni a fost sesizata de trecatori de acest caz.

- Simona Halep a fost invinsa in finala de la Cincinnati dupa un meci dramatic, in fața olandezei Kiki Bertens. La final, cele doua jucatoare de tenis au susținut o conferința de presa, iar adversara romancei a avut un mesaj pentru aceasta. Citește și: Simona Halep i-a dat mașina lui Ion Țiriac! Unde…