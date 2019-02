Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din Bucuresti, desi avea doar opt clase, a fost adus, miercuri seara, de catre politisti, pentru a fi audiat la Sectia 4 de Politie din Capitala. Italianul a fost prins in Arad, in timp ce voia sa fuga din tara.

- Apar noi informații despre „medicul cu 8 clase”, care opera fara sa fi avut macar liceul. Valet in Italia și chirurg in Romania, avea un comportament, in sala de operație, care a starnit suspiciuni intre asistente.

- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic specialist in București ducea o viața la care alții doar visau. Acesta posta pe rețelele de socializare numeroase fotografii din locații exclusiviste in care mergea și ii facea pe toți sa-l invidieze.

- Adriana Bahmuteanu a avut ocazia sa il cunoasca pe Matthew Mode, pe numele adevarat Matteo Politi, medicul cu opt clase care a profesat in Romania si a operat sute de persoane. In direct la Antena Stars, Adriana Bahmuteanu a povestit cum si-a dat seama ca este ceva in neregula atunci cand a participat…

- Matthew Mode, sau Matteo Politi, pe numele sau real, este barbatul care a provocat valuri de controverse, dupa ce s-a aflat ca realiza operații estetice, chiar daca avea doar opt clase absolvite și lucrase ca parcagiu.

