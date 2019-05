Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea-i leoaica tanara! Mario Fresh nu pierde timpul atunci cand vine vorba de iubita lui, Alexia Eram. Acesta a dezvaluit ce planuri marețe de viitor are alatur Alexia Eram. Invitat in emisiunea „Rai da’ buni”, artistul a facut marturisiri despre cum o va cere de soție pe iubita lui, noteaza click.ro.…

- Mirela Popa, fosta soție a lui Bogdan Stelea, a vorbit despre viața sa la Dubai, acolo unde s-a mutat de patru ani. De asemenea, ea a facut dezvaluiri și despre actualul sau iubit. Mirela Popa, fosta partenera de viața a lui Bogdan Stelea, s-a mutat de mai bine de patru ani in Dubai. Este designer și…

- Printre vedetele care au mers in aceasta perioada pe litoral pentru a se bucura de distracție maxima se numara și Jorge. Familist convins, acesta nu a uitat de persoanele importante din viața lui și a plecat intr-un club de fițe alaturi de fiicele lui, dar și alaturi de soție.

- De aproape trei ani, Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a intrat in familia Antoniei și a lui Alex Velea, prin relația pe care o are cu Mario Fresh. E drept ca s-a mutat in Anglia pentru studii, dar de cate ori revine in țara, face escala la „socrii” cu un scop clar: sa petreaca timp cu Dominic și Akim.…

- Unul dintre cei mai iubiți și apreciați medici esteticieni de la noi a fost...prins in fapt! Deși are soție acasa, doctorașul nu s-a ferit deloc sa fie in tandrețuri cu o femeie misterioasa, ziua in amiaza mare. Ei, nu v-ați dat seama inca? Este vorba despre celebrul medic estetician Renert Gad!

- Aflata intr-o relatie cu Alex Ursache, care activeaza si el in lumea muzicii, Nicoleta Nuca este indragostita nebuneste. Chiar si atunci cand iese la cumparaturi, vedeta se gandeste numai la dragoste.