Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a postat pe contul de socializare un selfie facut in mașina, alaturi de care a scris un mesaj, in care le cere sfatul prietenilor virtuali. Mai mult, aceasta a impartașit ce ganduri o macinau in timp ce statea in trafic. „Orașul e blocat. Știți cu toții. Pun și eu o intrebare legitima…

- Adela Popescu se afla in ultimul trimestru de sracina și așteapta cu nerabdare sa iși țina baiețelul in brațe. Chiar daca situația este din ce in ce mai grea, iar vedeta nu mai poate sta in picioare prea mult, aceasta nu renunța la ceea ce ii face placere. Adela Popescu simte oboseala si stresul, iar…

- Trupa Vunk și Feli au lansat “Toți demonii mei”, o piesa cu un mesaj foarte puternic: dragostea este religia fara atei și un videoclip care ne duce cu gandul la maniera de realizare a filmelor din anii ’50. Cantecul vorbește despre demonii nascuți din lipsa sau incetarea iubirii celuilalt, iar clipul…

- Bianca Dragușanu și sora ei participa impreuna la „Asia Express”. Chiar daca ii e greu sa stea departe de fetița ei, Sofia este pe maini bune, pentru ca petrece timpul cu tatal ei. Mai mult, Bianca a primit imagini cu cei doi, chiar inainte de plecarea in Asia, pentru a vedea ca micuța se simte perfect…

- Ellie White a trait o experiența traumatizanta in urma cu ceva timp, care a facut-o sa fie mult mai precauta atunci cand iși lasa copii la joaca și, mai mult, sa refuze sa locuiasca in case cu piscina. Totul a pornit de la un incident inspaimantator in care a fost implicat baiatul ei, Mihaița, acum…

- Delia a postat pe contul de socializare un video in care le explica fanilor, cum colegul ei a scapat-o pe podea, in timpul unui joc nevinovat la filmari. Artista sare in carca lui Mihai Bendeac, el incearca sa o țina și, la un moment dat, Delia pur și simplu se lasa pe spate și cade. „Nu știu ce mi-a…