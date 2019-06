Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Papei Francisc in Romania a generat un val de emotie, dar si cateva probleme pentru mai multe persoane. Printre romanii care au avut necazuri din cauza prezentei Suveranului Pontif pe plaiurile mioritice se numara si Maria Constantin. Din cauza unui gest banal, vedeta a fost luata in vizor de…

- Județul Buzau inregistreaza o prezența la urne sub media pe țara. Se afla pe locul 28, in a doua jumatate a clasamentului, cu 30,34 % rata de participare. Cea mai slaba prezența s-a inregistrat la Bascenii de Sus, comuna Calvini, cu 11,33 % rata de participare, iar cei mai activi au fost satenii din…

- Dupa o perioada in care a avut asigurat un loc caldut in asternuturile lui Brigitte Sfat, Cornel Oana s-a vazut inlocuit cu Florin Pastrama. Dat jos din pat de ceva vreme, barbatul este hotarat sa demonstreze ca viata merge inainte si fara focoasa bruneta.

- Ciprian Marica, fostul mare fotbalist roman se pare ca nu mai are chef de ieșit in cluburi și de distracții. Așa se face ca paparazzi www.spynews.ro, mereu cu ochii pe vedete l-au surprins pe fostul atacant in compania prietenilor, la un restaurant libanez din Capitala.

- Deficitul de specialisti IT este resimtit de angajatorii din toate tarile membre UE. Cele mai mari dificultati in recrutare le au companiile din Cehia si Austria, potrivit datelor Eurostat. In Romania, mai putin de jumatate dintre angajatori au avut...

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin s-a lasat fotografiata pe bancile școlii, mai exact la Conservatorul din București, acolo unde este studenta. Daca admiratorii sai o știu foarte sobra imbracata in port tradițional, cand merge la școala Maria Constantin este cu totul diferita. La 32 de…

- Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate artiste de muzica populara. Dupa divorțul de Marcel Toader, vedeta s-a concentrat pe cariera și și-a ținut viața personala departe de ochii presei. In prezent, interpreta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de fostul fotbalist, Dacian Varga.…