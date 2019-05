Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian-West si sotul sau, muzicianul Kanye West, au devenit parintii unui baietel adus pe lume de o mama surogat, relateaza vineri Press Association. Vedeta de reality show a anuntat pe Twitter vestea venirii pe lume a celui de-al patrulea copil. ''El a sosit si este perfect!'',…

- Inedit Un sofer a surprins in aceasta dimineata pe Autostrada Soarelui o masina de curse mai putin obisnuita. Autoturismul inmatriculat in Constanta este o replica fidela a masinutei Fulger McQueen din filmul de animatie Masini lansat in anul 2006.Filmuletul in care apare masina a fost postat pe Facebook…

- Oana Matache, sora Deliei, a devenit mamica pentru a doua oara in urma cu aproape doua luni si de atunci, radiaza de fericire! Desi viata cu doi copii nu este deloc usoara, frumoasa artista isi mai face timp si pentru ea.

- Anca Serea, insarcinata in 6 luni cu al 6-lea copil! Anca Serea este insarcinata din nou. Sotia lui Adrian Sina va deveni mama, pentru a sasea oara, anul acesta. Mai exact, candva prin vara! Cum se descurca Anca Serea cu cinci copii Anca Serea a ales sa ascunda, pana in luna a sasea, aceasta sarcina,…

- Citeste articolul pe unica.ro!Post-ul Kim Kardashian a anunțat numele celui de-al patrulea copil. Se folosește și in Romania, dar nu se potrivește deloc cu numele celorlalți trei copii ai ei apare prima data in Libertatea.ro .

- Andreea Balan mai are foarte puțin pana ce va da naștere celui de-al doilea copil. Și, așa cum era de așteptat, cea mai frecventa intrebare de cand vedeta a anunțat ca este insarcinata din nou a fost ce nume va purta cea de-a doua fetița pe care o va aduce in curand pe lume!