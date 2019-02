Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și Adi Sina au o familie frumoasa și numeroasa, insa se pare ca cei doi soți nu și-ar dori sa se opreasca la 5 copii. Recent, Anca Serea a dezvaluit ca s-ar vedea din nou in ipostaza de proaspata mamica, iar partenerul ei e perfect de acord! Anca Serea si Adi Sina, din […]

- Toate femeile sunt innebunite dupa Mirel Radoi, dar el are ochi doar pentru Viviana, sotia sa, iar acest lucru e de inteles. Femeia i-a daruit trei copii minunati si arata absolut demential. Recent, aceasta si-a etalat formele intr-o benzinarie din Capitala.

- Pentru Oana Sirbu, timpul a stat in loc, fara indoiala! Chiar daca a ajuns la 50 de ani, cea care, in filmul „Liceenii”, i-a furat inima lui Stefan Benica arata demential. Recent, aceasta a facut senzatie intr-un mall.

- Alexandra Becali face ce face si reuseste sa iasa in evidenta, ori de cate ori apare in oras. Fie ca isi duce autoturismul la spalatorie, fie ca merge in vreo cofetarie sau ca se afiseaza in compania vreunui baiat de bani gata, fiica mijlocie a lui Gigi Becali intoarce toate privirile.

- Locuitorii din Capitala care au circulat cu metroul in cursul zilei de vineri au avut parte de o super surpriza. Calatorii au crezut, pur și simplu, ca nu vad bine. Unul dintre aceștia nu a stat deloc pe ganduri și a pus mana pe telefon. Un cetațean costumat intr-o pasare gigant i-a șocat pe calatori.…

- Anda Adam este, fara indoiala, una dintre cele mai norocoase femei din Romania! Celebra, bogata si frumoasa, artista are o familie minunata. Recent, sotul cantaretei a facut spectacol in Capitala.

- Carmen Negoita a fost surprinsa dis-de-dimineata in bratele unui barbat controversat din showbiz! Nimeni altul decat Catalin Cazacu. Cei doi se aflau in fata unui club de fite in Capitala, dupa o noapte de distractie.