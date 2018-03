Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii sunt invitati la o 'intalnire cu responsabilii si expertii Departamentului pentru problemele de neproliferare si de control al armamentelor' din Ministerul rus de Externe, a indicat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Moscova, Maria Zaharova. Intalnirea va fi consacrata…

- 15 cetațeni din Republica Moldova vor fi judecați in Franța. Suspecții sunt invinuiți ca au furat cel puțin 250 biciclete de lux in anii 2014 - 2015. Prejudiciile aduse sunt in jur de un milion de euro.

- Dupa ce sondajele la iesirea de la urme si primele numaratori partiale au aratat ca a obtinut din primul tur un nou mandat de sase ani la Kremlin, Putin s a adresat unei multimi de simpatizanti. Vorbind de pe o scena ridicata langa Piata Rosie din Moscova, el a apreciat ca rezultatul alegerilor reprezinta…

- Cel putin 14 persoane, inclusiv patru copii, s-au inecat in noaptea de vineri spre sambata, in sud-estul Marii Egee, in naufragiul unei ambarcatiuni care aducea aproximativ 20 de migranti de pe coasta turca, a anuntat politia portuata greaca, relateaza AFP., conform news.ro.Bilantul a crescut…

- Șerban Huidu incearca sa fie una dintre cele mai discrete prezențe din showbiz. Doar ca, din cand in cand, ”carcotașul” mai da o fuga pe la mall. Și, dupa silueta pe car eo afișeaza, este sigur ca o face destul de des pentru a fi, deja, cunoscut de vanzatoarele de la fast-food-urile de acolo...

- Cel putin opt politisti au fost raniti joi seara, la Lyon, in urma unor incidente produse inaintea meciului dintre echipa locala Olympique si formatia rusa TSKA Moscova, din cadrul mansei secunde a optimilor de finala ale competitiei de fotbal Europa League, informeaza AFP.Potrivit politiei…

- Oameni stransi ciorchine in tribuna, apoi oameni inghesuiti pe dealul din spatele uneia dintre porti. Dealul Florilor. Asa se numeste dealul, asa s-a numit si stadionul, pana a primit numele lui Viorel Mateianu, fauritorul acelei echipe. Inainte de 1980 stadionul din Baia Mare avea cam 20.000 de locuri,…

- În plin razboi diplomatic între Rusia si Marea Britanie, presa tabloida din Anglia îl loveste în orgoliu pe liderul de la Kremlin, lansând speculatia ca si-ar fi facut mai multe operatii ca sa scape fie de ochii

- Retras din fotbal, Ciprian Marica (32 de ani) a devenit un familist convins. Barbat implinit din toate punctele de vedere, fostul atacant al echipei nationale le face toate poftele celor mai dragi fiinte din viata lui, sotia Ioana si fiul Albert Andrei.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Sevilla ar putea scapa de un adversar redutabil, marti, in 16-imile Ligii Campionilor. Paul Pogba este in continuare accidentat si ar putea fi lasat in afara lotului, a anuntat managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho. Accidentarea lui Pogba a survenit in timpul ultimului antrenament…

- Samanța de scandal intre protestatarii #rezist. Mai exact, jurnalista Carmen Dumitrescu de la Liber in Teleorman, cea care a dezvaluit unele din afacerile pretins necurate ale liderului PSD Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe Malin Bot. Acesta a susținut in mesajul postat pe facebook ca o revolta „cerșetoria”…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, la congresul extraordinar al partidului, ca sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin care isi poate maximiza dezvoltarea, printre care infrastructura, agricultura si IT. "Sunt cel putin sase domenii prioritare in Romania prin resursele…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Simona Gherghe are, așa cum se aștepta toata lumea, unul dintre cele mai mari salarii din showbiz. Vedeta Antena 1 este urmarita de milioane de telespectatori, iar prestația ei pe sticla face toți banii.

- Bombardamentele continua in regiunea siriana Ghouta de Est, in pofida armistițiului de 30 de zile impus de ONU.Cel puțin 100 de oameni au murit acolo in ultimele 48 de ore, potrivit purtatorului de cuvant al secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Stephan Dujarric.

- Accident grav, cu cinci victime in urma cu putin timp. O masina s-a izbit de un cap de pod .FOTO Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate,…

- Adevarul trist este ca ideile convenționale, mananca puțin, fa sport mult, nu funcționeaza pe termen lung. Sa ignori foamea este o suferința inutila. Dieta daneza este o metoda excelenta pentru...

- Un atentat sinucigas a avut loc in Kabul, o explozie puternica putand fi auzita in apropierea zonei in care se afla sediile ambasadelor, scrie Reuters, citand un oficial al politiei, scrie news.ro.In apropiere au putut fi auzite sirene ale echipajelor de politie, dar deocamdata nu sunt informatii…

- Cand vine vorba despre tuse trebuie precizat faptul ca exista doua tipuri și anume: tusea productiva care elimina mucusul existent in caile respiratorii, și tusea seaca pe care trebuie sa o potolești cat mai repede pentru ca altfel pot aparea complicații. Ține cont și de faptul ca aceasta tuse…

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- PAOK, Clubul lui Razvan Lucescu, a facut plangere impotriva lui Oscar Garcia, antrenorul lui Olympiakos, dupa meciul de duminica. Totuși, risca și meci pierdut la masa verde, și penalizare. Plus minimum doua partide cu porțile inchise. ...

- Un puternic cutremur de pamant s-a produs duminica seara in nord-estul insulei Papua-Noua Guinee, potrivit Institutului American de Geofizica, USGC. Cutremurul a avut loc la ora locala 03.44, noaptea de duminica spre luni, adica la 19.44, ora Romaniei. A fost un cutremur de suprafata la o adancime de…

- Dincolo de celebritate, Mirela Vaida este, fara indoiala, una dintre cele mai dedicate mamici din showbiz-ul romanesc. Aceasta este in stare de orice, atunci cand vine vorba despre Carla si despre Vladimir, copiii sai.

- Doua persoane au fost ucise intr un incident armat produs vineri dupa amiaza in centrul orasului elvetian Zuuml;rich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala, potrivit Romania TV. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala…

- Proiectul descentralizarii nu trebuie abandonat, acesta fiind unul dintre mesajele transmise de premierul Viorica Dancila in cadrul reuniunii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care a avut loc joi la Palatul Parlamentului. "Am vorbit si despre descentralizare. Am spus…

- Petro Porosenko, președintele Ucrainei, a semnat, marti, o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei. Aceasta are ca scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, care se afla, intr-o buna parte, sub controlul rebelilor pro-ruși.

- Celebra actrița Jennifer Lawrence, câștigatoare a premiului Oscarn, a anunțat ca renunța la actorie, cel puțin o perioada, pentru a se implica în campanii de stopare a mitei politice si de promovare a unor legi anticoruptie.Starul a spus ca ia o pauza de cel putin 12 luni…

- CONSILIUL GENERAL AL PUTERII JUDICIARE din Spania a inceput judecarea dosarului „mafiei ruse“, care a fost anchetat de procurori timp de 9,5 ani. Pe banca acuzaților se afla 18 persoane, dintre care majoritatea sunt cetațeni ruși, scrie ziarul spaniol El Mundo. Inculpații sunt acuzați de legaturi cu…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, relateaza News.ro, citand AFP.

- New Horizons In mai putin de un an va avea loc una dintre intalnirile cosmice cele mai asteptate din ultimii ani: New Horizons, sonda spatiala construita de NASA, va trece la o distanta foarte apropiata de asteroidul MU69, care se gaseste in centura lui Kuiper, si il va fotografia. Daca totul merge…

- Cel putin 16 masini au fost avariate joi dimineata, in urma unei explozii urmate de un incendiu care s-a produs joi dimineata la un magazin de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Sincai, a anuntat Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov. Potrivit…

- Atac armat la Agenția Naționala de Securitate in SUA, soldat cu cel puțin trei victime. Un atac armat a avut loc miercuri, la Agenția Naționala de Securitate (NSA) din SUA. Cel puțin trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, atacatorul a fost reținut, potrivit presei americane. …

- Mai puțin de 10% dintre casele și apartamentele din județul nostru sunt asigurate, deși Legea 260/2008 prevede amenzi pentru cei care nu se conformeaza. Edilii ezita sa le aplice, pe motiv ca vasluienii sunt foarte saraci și nu-și permit sa achite ratele lunare la asigurari, cu atat mai puțin amenzile.…

- In anul 2017, numarul nou-nascutilor a fost mai mic cu circa 11.000 de persoane fata de 2016, in timp ce numarul romanilor decedati a urcat la peste 260.000 (fata de putin peste 257.000 in 2016), reiese din datele publicate luni de Institutul National de Statistica. Vezi in text care sunt judetele cu…

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata, iar alte zeci au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata dimineata in Hong Kong, cand un autobuz supraetajat s-a rasturnat, a anuntat politia, transmite AFP.

- Cei care au lucrat cel puțin un an peste granița cu acte in regula pot sa solicite pensie de la statul respectiv pentru perioada lucrata, daca indeplinesc toate condițiile de pensionare din țara respectiva și din țara de origine.

- Un barbat de 56 de ani a facut un experiment care aproape l-a costat viața: a baut 25 de doze cu bautura energizanta in mai puțin de șase ore. Nick Mitchell, din Wakefield, West Yorkshire, a consumat bauturile intr-una dintre serile de karaoke ținute intr-un club. Deși oamenii i-a atras atenția ca…

- Vladimir Draghia și-a ieșit din minți la Exatlon. „Faimosii” au fost infranți aseara de Razboinici, la mica diferența, punctul care a adus imunitatea celor din urma a fost castigat cu sudoare si hotarare de Mariana si Stefan, unii dintre cei mai puternici concurenti din Echipa Razboinicilor. Fara drept…

- Cel putin doi oameni au murit si 50 au fost raniti in urma coliziunii dintre doua trenuri in Carolina de sud (sudul SUA), au relatat media americane citate de Reuters. Potrivit primelor informatii, in accidentul produs duminica dimineata in apropierea orasului Cayce au fost implicate un tren de pasageri…

- Simona Gherghe a revenit pe TV in 8 ianuarie, dupa sapte luni de concediu de maternitate, scrie cancan.ro. Se pare, insa, ca vedeta nu va sta prea mult la munca, pentru ca s-ar pregati sa devina din nou mamica. Citeste si Fetita Simonei Gherghe a facut primii pasi. Prezentatoarea TV a surprins-o…

- BC SCM Timișoara a invins vineri seara pe BC Mureș Targu Mureș cu scorul de 112-72 (35-9, 31-20, 27-18, 19-25), intr-un joc fara istoric, contand pentru etapa a 17-a a sezonului regulat. Banatenii au facut spectacol in fata unei echipe palide, care se lupta sa supravietuiasca.

- Chiar daca desenele animate si tot ceea ce tine de Disney pare specific copiilor si varstei mici, iata ca lucrurile nu sunt deloc asa, iar aceste lucruri pot fi vii in sufletele tuturor, atat timp cat copilaria ramane in suflet.

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Ajunsa la 53 de ani, Romanita Iovan duce o viata de huzur! Maritata cu avocatul Iulian Gogan, mai tanar cu 12 ani decat ea, celebra creatoare de moda este una dintre cele mai rasfatate vedete din Romania. Barbatul ii face toate poftele sotiei sale.

- Fotbalistul care a reușit sa ii aduca campionatul lui Gica Hagi, iar apoi a fost exclus din lotul Viitorului pare sa fie genul de tanar car eiși idolatrizeaza mama și face tot ce ii sta in putința pentru a o rasfața.

- Unul dintre rockerii cunoscuți pentru duritatea și pentru felul direct de a aborda situația pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de copiii sai. Iar pentru aceștia are o ”fața” pe care, probabil, și-o dorește orice copil pentru tatal sau.