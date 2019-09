Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis din Biroul Oval, ca presedintele Klaus Iohannis face o treaba foarte buna in domeniul combaterii coruptiei din Romania. Presedintele SUA a spus ca i-ar placea sa vina in Romania si ca cele doua tari au o relatie…

- Miercuri, Ionut Dolanescu a ramas fara permisul de conducere, dupa ce a fost surprins de radar in Vaslui, conducand cu o viteza cu mult peste limita admisa. Contactat de reporterii Spynews.ro, artistul a spus adevarul gol-golut, fara sa uite sa mentioneze si de crimele din Caracal.

- Un incident neasteptat a avut loc sambata, 3 august 2019, in fata casei suspectului de crima Gheorghe Dinca de la Caracal. Fratele temutului criminal Ion Ramaru a venit pentru o rafuiala cu un jurnalist care a acreditat ideea ca Gheorghe Dinca ar fi ruda cu Ion Ramaru.

- Aproximativ 300 de voluntari de la Asociatia Partida Romilor impreuna cu beneficiarii locuintelor sociale au curatat aseara aleile si spatiile din fata blocurilor.La actiune au participat si angajati ai firmei de salubrizare, ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si ai Serviciului Igiena Publica…

- Alexandru Padureanu a dat ultimele detalii despre starea de sanatate a Corneliei Catanga. Artista a fost internata de urgența la Spitalul Floreasca, in urma unui stop cardio-respirator. „Mama se odihneste, are nevoie de multa odihna. Se simte mai mai bine. Vede foarte bine (n.r. - legat de zvonul privind…

- Ziarul Unirea Guvernul strange cureaua și pregatește concedieri: Bugetarii care nu iși fac treaba vor fi dați afara Guvernul strange cureaua și pregatește concedieri și vrea sa taie din cheltuielile care cresc alarmant. Este semn ca statul se apropie de fundul sacului și ia masuri. Luni incep evaluari…

- Regizorul american Clint Eastwood, in varsta de 89 de ani, incepe saptamana viitoare filmarile la noua sa productie "The Ballad of Richard Jewell", care ii are in distributie pe Paul Walter Hauser, Kathy Bates, Olivia Wilde si Jon Hamm, potrivit Variety, potrivit news.ro.Citește și: Rareș…