- Un barbat care se deplasa pe marginea partii carosabile a Drumului Național 39 (DN39) a fost accidentat mortal, vineri seara, de un microbuz care circula intre Constanta si Agigea, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului Politiei Judetene (IPJ). Potrivit sursei citate, un barbat in varsta…

- Bunele maniere. Reguli simple, dar de o importanța cruciala in viața de zi cu zi, atat acasa, in mijlocul celor dragi, cat mai ales in societate, pe strada, in trafic, la locul de munca, in salile de spectacol, restaurante sau in oricare loc in care ne aflam printre oameni. Evident, și acolo unde suntem…

- * Februarie este cea mai scurta luna, dar pare lunga, ca oamenii s-au saturat de frig, polei si troiene; ca sa se ia cu una, cu alta, si sa treaca timpul mai usor, in tranzitia la primavara cu soare, iarba si stevie au fost montate sarbatori care sugereaza caldura iubirii. De la Valentine's Day la 8…

- Dacia a anuntat ca un numar de 13.303 de modele Logan II, Dokker si Lodgy, din Romania, trebuie rechemate in service din cauza unor posibile probleme la airbag-uri, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Constructorul auto a anunţat…

- Baietii de oras le-au luat mintile fiicelor lui Gigi Becali! Dupa ce Alexandra a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in compania unui baiat de bani gata, la finalul toamnei trceute, a venit randul Teodorei Becali sa se afiseze in compania unui crai ravnit de mai toate frumusetile Capitalei.

- Insarcinata in șapte luni, Gabriela Cristea a trecut prin momente grele in timpul emisiunii pe care o prezinta. Indragita prezentatoare TV a avut nevoie de ajutor medical in pauza emisiunii, insa totul s-a terminat cu bine. Gabrielei Cristea i s-a facut rau și a reușit sa reziste pana la pauza, insa…

- Divortat din 2001 si ramas fara jumatate din averea pe care a agonisit-o in fotbal, ca urmare a partajului, Miodrag Belodedici pare tentat sa-si refaca viata la 54 de ani. Recent, cel poreclit „Caprioara” a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in compania unei domnite.

- Chiar daca a suferit enorm pe plan sentimnetal, cele doua casnicii esuate prin care a trecut stau marturie, Patrizia Paglieri nu se da batuta. Celebra femeie a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in compania unui barbat.