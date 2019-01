Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele muzicii și ale micului ecran au ales sa inceapa anul 2019 cu un mic rasfaț, așa ca și-au pregatit din timp unde sa-și reincarce bateriile. Delia, Alina Eremia, Flavia Mihașan sau Matteo au ales destinații exotice, unde sa profite in plin de vremea frumoasa, de peisaje și de cultura. Lidia Buble,…

- Lidia Buble face și ea, ca toata lumea, bilanțul de final de an. Nu avea cum sa nu puna pe lista bucuriilor din 2018 vacanța din Maldive, pe care a petrecut-o cu iubitul ei, Razvan Simion, în luna iunie.

- Lidia Buble este una dintre cele mai indragite artiste din Romania in prezent, insa viața sa nu a fost dintotdeauna roz. Iubita lui Razvan Simion a dezvaluit cu mult curaj care au fost primele sale joburi. Lidia Buble provine dintr-o familie cu 11 frați și este de la sine ințeles ca viața nu i-a fost…

- Ca in orice cuplu, și intre cantareața Lidia Buble și prezentatorul de televiziune Razvan Simion exista discuții. Artista a explicat ce se intampla in relația lor atunci cand ies scantei. Lidia Buble și Razvan Simion formeaza unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul romanesc. Cu toate acestea,…

- Lidia Buble a vorbit despre nunta cu Razvan Simion, scrie viva.ro. Ea a spus in deschidere ca nu isi poate vedea viata fara el. Citeste si Bat clopote de nunta in showbiz. Lidia Buble a fost ceruta in casatorie „Nu imi mai pot imagina viata fara el. Ne completam foarte bine. Am incredere…

- In cadrul unui interviu, Lidia Buble a vorbit despre relația pe care o are cu copiii lui Razvan Simion, actualui ei iubit. Cantareața a dezvaluit care este modul in care se ințelege cu micuții partenerului ei de viața, explicand, de asemenea, potrivit click.ro, și motivul pentru care Razvan Simion inca…

- Razvan Simion si Lidia Buble se iubesc de mai bine de 3 ani, insa tatal artistei nu vede cu ochi buni relatia dintre cei doi, mai ales ca barbatul este pastor la o biserica penticostala din Deva. Se pare ca barbatul nu este prea dornic sa il cunoasca pe iubitul fiicei sale, decat atunci cand acesta…

- Lidia Buble a vorbit despre relația pe care o are cu cei doi copii ai lui Razvan Simion. Cantareața a fost prezenta la Inteviurile VIVA!, unde a vorbit deschis despre relația cu prezentatorul TV de la Antena 1, dar și despre copiii acestuia. Razvan are doi copii din casatoria anterioara, Ianca și Tudor.…