Stiri pe aceeasi tema

- In cariera sa de fotbalist, Daniel Pancu (41 de ani) a oferit numeroase momente senzationale, insa, acum, cand este antrenor la Rapid, acesta a fost protagonistul uui episod jenant. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are imagini uluitoare cu simbolul fanilor din Giulesti.

- La implinirea a trei ani de la cel mai grav incendiu din Romania, un sobor de clerici condus de protoiereul Ioan Armasi a oficiat o slujba de pomenire in Piata Bucur, in imediata apropiere a locului tragediei, scrie Basilica.ro. Rude si apropiati ai celor decedati, dar si alte persoane i au comemorat…

- 1 an de la Colectiv, 2 ani de la Colectiv, 3 ani de la Colectiv. Anii se aduna, oamenii uita, Romania e la fel. „Nu vad lucrurile schimbandu-se in urmatorii 20 de ani. Oricum suntem in urma cu 50 fața de alte țari”, spune Flavia și din gura ei se materializeaza o sentința. De trei ani vorbim cu mai…

- Au trecut trei ani de la tragedia din clubul Colectiv, cand nu mai puțin de 64 de persoane și-au pierdut viețile in urma incendiului izbucnit in localul din fabrica Pionierul, iar lucrurile din Romania s-au schimbat...in rau, intrucat țara noastra nu mai are banca de piele.

- Associated Press subliniaza ca Romania are inca probleme cu securitatea la incendiu, la trei ani dupa incendiul din Colectiv care a omorat 64 de persoane, preluand raportul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența care arata ca 280 de cluburi existente la nivel național funcționeaza fara securitate…

- Adrian Ropotan este, fara indoiala, unul dintre cei mai fericiti barbati din Romania! Raluca Ogica, sotia fostului star de la Dinamo, urmeaza sa aduca pe lume un baietel. Pana atunci, tanara se confrunta cu poftele specifice femeilor insarcinate, iar „Ropo” trebuie sa ii faca pe plac.

- Bogat xi celebru, Nicolae Badea (69 de ani), cel alEturi de care Cristi Borcea a condus destinele clubului de fotbal Dinamo ani la rand, a fost prins in fapt! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe afacerist in timp ce dEdea xpagE.

- Fetele de la ~Bambi nu inceteazE sE ne uimeascE! DacE pe scenE s-au descurcat de minune xi au fEcut senzatie ani la rand, cele douE surori au probleme atunci cand vine vorba de volan. DupE ce Denisa a fost surprinsE de paparazzii Spynews.ro in timp ce trece cu maxina peste linia dublE continuE, Raluca…