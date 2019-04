Stiri pe aceeasi tema

- Șoc in trafic, pentru cateva zeci de șoferi care in aceasta dupa au tranzitat strada Aeroportului din apropierea Timișoarei. Și nu, nu din cauza vreunui accident cu multiple victime și caroserii indoite, ci din cauza unei tinere care se plimba nestingherita, in dres de baie, fara nimic in picioare,…

- In comuna damboviteana Brezoaele satenii ii acuza pe angajatii de la salubritate ca le distrug tombroanele de fiecare data cand le ridica gunoiul din fata gospodariilor. Nu de putine ori localnicii au anuntat primaria ca salariatii muncesc in sila si devin agresivi cand li se atrage atentia.

- O noua ediție a emisiunii ”Asia Express”, o noua cearta aprinsa intre Cocuța și Bogdan. De aceasta data, aceasta s-a aratat nemulțumita de faptul ca partenerul ei nu apreciaza eforturile pe care le face.

- Distractie mare aseara la Chișinau. Moldovenii, dar și irlandezii din țara noastra, au marcat Ziua Sfantului Patrick, sarbatorita cu mare fast in Irlanda. Aceștia au petrecut cu bere verde și au dansat pe ritmurile muzicii irlandeze.

- Un taximetrist din București, in varsta de 45 de ani, a fost gasit mort, luni, in mașina pe care o conducea. Potrivit informațiilor, el a suferit un infarct chiar in timp ce se afla cu mașina in mijlocul unei șosele. https://evz.ro/taximetrist-mort-bucuresti.html

- Sfarsit teribil pentru un taximetrist din Capitala. Barbatul, in varsta de 45 de ani, si-a pierdut viata chiar in timp ce se afla la munca. Desi i se facuse rau, nimeni nu i-a sarit barbatului in ajutor.

- Betty Stoian si Catalin Visanescu au dat o petrecere pe cinste dupa ce fiul lor, Matthias Stefan, a fost crestinat. www.spynews.ro va arata imagini exclusive cu cei doi, dar si cu Florin Salam si Roxana Dobre, care au incins ringul de dans.

- Mai multe imagini postate pe internet, in care apar caini morți in zapada, au fost distribuite masiv pe rețelele de socializare. Oamenii spun ca patrupedele au fost otravite intenționat și lasate sa se chinuie pana și-au dat suflarea.