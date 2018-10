Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Francois Letexier va arbitra meciul dintre nationalele de fotbal ale Romaniei si Lituaniei, care va avea loc joi, de la ora 21,45, la Vilnius, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, potrivit site-ului UEFA. Arbitri asistenti vor fi Cyril Mugnier si Mehdi Rahmouni, arbitri aditionali…

- Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European (PE) a adezbatut, luni seara, la Strasbourg, 'situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei'. La reuniunea extraordinara, membrii comisiei...

- In cazul in care va gandeati ca doar Cristian Boureanu este singurul care nu asculta de politie si se crede regele soselelor, ei bine, lucrurile nu stau deloc asa. O alta figura cunoscuta din Romania a ajuns pe mana politiei. Un fost patron de club de fotbal a fost protagonistul unor scene uluitoare,…

- Atacantul senegalez Modou Sougou, care in sezonul 2012-2013 a evoluat in Romania, la echipa CFR Cluj, va juca pentru formatia indiana Mumbai FC. El il va avea ca antrenor aici pe portughezul Jorge Costa care, in sezonul 2011-2012, a pregatit-o tot pe CFR Cluj, fiind pe banca tehnica a…

- Franta, noua campioana mondiala, ocupa primul loc in clasamentul echipelor nationale publicat joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), primul dupa turneul final din Rusia si calculat dupa o noua formula. ''Les Bleus'' au urcat sase locuri fata de luna iunie si devanseaza in…

- Omul de afaceri Ion Țiriac a declarat, la prezentarea colecției de vehicule Porsche 911 din galeria care ii poarta numele, ca linia de tren care ar trebui construita catre aeroport in viitorul apropiat ar putea trece prin patinoarul sau inaugurat cu doar doi ani in urma. „Sa nu-mi bage trenul in…

- Politistii au constatat in ultimele 24 de ore 883 de infractiuni si au aplicat peste 8.000 de amenzi in valoare de aproapee 2,7 milioane de lei. De asemenea, au fost retinute peste 500 de permise de conducere si retrase 120 de certificate de inmatriculare.