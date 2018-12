Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu e de parere ca Romania a avut noroc la tragerea la sorti pentru preliminariile EURO 2020. "Baciul" spune ca Spania va castiga detasat Grupa F, in timp ce tricolorii se vor duela cu Suedia si Norvegia pentru locul secund.

- Au trecut doi ani de cand Gica Popescu, fostul capitan al echipei naționale, a fost eliberat din inchisoare, dupa ce a ispașit un an și 8 luni din pedeapsa primita in Dosarul Transferurilor. "Baciul", in prezent consilierul Minstrului Sportului Ioana Bran, petrece acum foarte mult timp alaturi de familie…

- Gica Popescu a fost unul dintre apropiatii lui Ilie Balaci si vestea ca fostul mare mijlocas a disparut dintre noi l-a intristat profund. In acelasi timp, se declara nemultumit de faptul ca Ilie Balaci a primit mai multa atentia abia dupa ce a decedat. "Baciul" nu s-a lasat impresionat nici de gestul…

- Gica Popescu a postat un mesaj cutremurator pe contul de socializare, imediat ce a aflat de moartea fostului fotbalist, Ilie Balaci. Fostul jucator la Craiova, intre 1984 si 1990, a atașat pe Facebook și o fotografie cu Balaci. „Atata timp cat cerul e albastru, vei fi deasupra tuturor. Zbor lin, inger…

- O imagine in care Gica Popescu apare alaturi de patru polițiști a starnit o adevarata controversa pe rețelele de socializare. Fotografia a fost distribuita pe pagina de Facebook “Polițiștii au umor“, unde patru oameni de ordine stau alaturi de Gica Popescu. ”O saptamana frumoasa si cu oameni la fel…

- Danuț Lupu, 51 de ani, a fost alaturi de actuala conducere a FRF, care astazi a lansat o competiției noua, Cupa Satelor, dedicata copiilor U13 din satele și comunele Romaniei. Intrecerea debuteaza pe 1 octombrie și este organizata in parteneriat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Intr-un…

- Expresia „S-au batut turcii la gura lui” i se potriveste de minune lui Gica Popescu (50 de ani). Atunci cand ii este foame, fostul mare fotbalist se transforma intr-un adevarat devorator. Fara indoiala, „Baciul” ar putea concura cu succes la un concurs de mancat viteza.