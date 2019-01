Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul il va gasi pe Leonard Doroftei, 48 de ani, la munca. Fostul campion mondial WBA la categoria semi-ușoara iși va intampina oaspeții la pub-ul sau din Ploiești cu cantece și voie buna. Poreclit „Moșul”, Doroftei a anunțat ca va face show cu ocazia sarbatorilor de iarna. „De sarbatori, eu sunt…

- Leonard Doroftei, 48 de ani, și-a intrat bine in rol la noul sau pub din Ploiești, care se afla situat la peluza 1 a stadionului ”Ilie Oana”. Fostul campion mondial de box s-a facut chelner. Noul local nu-i aduce, pe moment, profit lui Leonard Doroftei, așa ca 'Moșu' n-a stat cu mainile in…

- Leonard Doroftei a fost evacuat din spatiul care-i aducea un profit consistent, iar incasarile barului mutat la peluza Stadionului "Ilie Oana" au scazut considerabil, mai ales ca nu se pot vinde bauturi alcoolice in zilele de meci ale Petrolului. Leonard Doroftei s-a saturat: "Adio, Ploiesti!"…

- Leonard Doroftei si-a deschis dupa retragere o mica afacere in centrul orasului Ploiesti, intr-un spatiu oferit de Primarie dupa ce devenise campion mondial. Leonard Doroftei, prima reactie dupa ACCIDENTUL RUTIER provocat de fiul sau. Ce a descoperit POLITIA Lucrurile au luat insa o…

- Șoc in familia fostul campion mondial Leonard Doroftei (48 de ani), dupa ce fiul sau mic, Alexandru (20 de ani), a fost implicat intr-un accident rutier in Ploiești.Incidentul, care s-a petrecut noapte de vineri spre sambata, l-a marcat profund pe „Moșul” Doroftei. Asta cu atat mai mult cu cat Alexandru…

- Șoc in familia fostul campion mondial Leonard Doroftei (48 de ani), dupa ce fiul sau mic, Alexandru (20 de ani), a fost implicat intr-un accident rutier in Ploiești. Incidentul, care s-a petrecut noapte de vineri spre sambata, l-a marcat profund pe „Moșul” Doroftei. Asta cu atat mai mult cu cat Alexandru…

- Fiul fostului campion mondial la box Leonard Doroftei este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, in Ploiești, nu a pastrat distanța regulamentara in mers și s-a izbit de mașina care circula in fața sa, șoferul acesteia fiind ranit. Accidentul in care…

- Surse din Poliția Prahova susțin ca accidentul a fost produs de fiul lui Leonard Doroftei, care nu a pastrat distanța regulamentara in trafic și a lovit un autoturism din fața sa, scrie ziarulincomod.ro. Citeste si Leonard Doroftei, de nerecunoscut din cauza problemelor FOTO Cele doua…