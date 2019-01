Stiri pe aceeasi tema

- Geraldo Alves (38 de ani) xi-a incheiat socotelile cu fotbalul, insE nu are de ce sE regrete acest lucru! De cand a terminat-o cu ~sportul rege, fostul fundax este mai fericit ca oricand! Totul i se datoreazE, in mare mEsurE, fiicei sale.

- Viata de antrenor nu este deloc uxoarE! Acest lucru a fost simtit pe propriea piele de Florin Bratu (38 de ani), care a fost mazilit de la Dinamo, echipa sa de suflet, dupE doar xapte luni. Totuxi, SBratone este un norocos! tehnicianul xi-a gEsit alinarea alEturi de cele mai dragi fiinte: sotia xi fiica…

- Fiica lui Gica Hagi, Kira, cea care urmeaza o cariera artistica, a evoluat, la Bucuresti, in piesa de teatru "Martha. Povestea romantata a unei printese", in care a interpretat o pe Martha Bibescu. Aceasta a fost o romanciera, poeta, politiciana si memorialista romana si franceza, iar Kira s a declarat…

- Kira Hagi, fiica de 22 de ani a lui Gica Hagi, participa la un nou proiect artistic, urmand a o interpreta pe Martha Bibescu in piesa de teatru "Martha. Povestea romantata a unei printese", care se va juca la Bucuresti, pe 20 si 21 decembrie a.c."Sunteti in Bucuresti pe 20 sau 21 decembrie Va astept…

- Kira Hagi și-a anunțat fanii despre un nou proiect artistic in care este implicata și care o face foarte fericita. Kira Hagi, intr-un film despre un experiment teribil care a avut loc in Romania. "Am crescut brusc cu 20 de ani!" FOTO "Buna dimineața! Sunteți in București pe 20 sau 21…

- Este fiica celui mai mare fotbalist din tara noastra, are 22 de ani, insa a decis in urma cu mai multi ani sa paraseasca Romania. Kira Hagi, caci despre ea este vorba, s-a mutat in SUA, vrea sa devina actrita si, desi este mandra de numele pe care il poarta, prefera sa se recomande doar cu prenumele,…

- Adelina Pestrițu a cunoscut fericirea suprema in momentul in care a venit pe lume fiica ei, Zenaida. S-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de mamica, devenind și unul dintre cei mai urmariți influenceri din Romania. Astazi, nu mai este in centrul atenției Adelina, ci fiica ei, care…