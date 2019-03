Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin duce o viata de huruz! Indragostita nebuneste de Adrian Brancoveanu, fostul consul al Romaniei in Libia, vedeta e „zana” distractiei. Recent, aceasta si-a lasat partenerul acasa si s-a rasfatat de mama focului, intr-un mall din Capitala.

- „Asia Express” s-a dovedit a fi testul suprem pentru Ruby și pentru iubitul ei, Robert. Desi s-au certat in nenumarate randuri, cei doi s-au intors in tara mai indragostiti ca oricand. Relatia lor s-a sudat puternic, dupa experientele pe care le-au trait in cadrul show-ului difuzat de Antena 1.

- Incredibil, dar adevErat! Dexi toatE lumea o xtia fatE cuminte xi, mai ales, fidelE lui Petrixor Ruge, dansatorul cu care s-a certat xi s-a impEcat de nenumErate ori, Sandra Izbaxa a iexit in orax cu un alt bErbat. Pentru cateva ore, fosta gimnastE a avut parte de rEsfEt total.