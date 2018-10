Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca unii dintre parinti au muncit sa ajunga in funcții inalte și sa aiba bani in conturi atat pentru ei, cat și pentru "urmașii, urmașilor lor" baieții de bani gata nu au muncit o zi in viața lor, și totuși se bucura de multe beneficii.

- Incurcata mai este viata lui Brigitte Sfat! Desi a anuntat ca flacara iubirii pentru Ilie Nastase s-a stins si ca a gasit un alt barbat caruia sa-i ofere dragostea sa, bruneta a iesit in oras cu un fotbalist celebru, dar care este casatorit.

- Satelitul european Aeolus, dotat cu o noua tehnologie care va permite masurarea vitezei de deplasare a curentilor de aer din atmosfera terestra, a fost lansat pe orbita miercuri, la ora locala 18:21 (21:21 GMT), de la Centrul spatial Kourou, din Guyana Franceza, informeaza DPA. Lansarea,…

- Detalii incendiare ies la iveala despre nunta anului in politica! La final de august, Ștefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, se va casatori cu aleasa inimii sale, Gina Alexandra.S-a aflat cat va scoate din buzunar fiul șefului Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, doar pentru a-și asigura…

- Andreea Marin este, fara indoiala, o femeie de nota 10! Chiar daca nu mai are nicio treaba cu Stefan Banica, de care s-a despartit in urma cu cinci ani, „Zana” i-a ramas alaturi lui Radu Ștefan, baiatul pe care celebrul artist il are din relatia cu Camelia Constantinescu. Ba mai mult, bruneta nu ezita…

- Ministrul Securitații din Bosnia-Herțegovina, Dragan Mektic, a anunțat ca dorește sa faca schimbari legislative pentru a permite trimiterea mai multor militari la granițele țarii, in incercarea de a impiedica intrarea migranților, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Planuiesc sa inițiez…

- Despre Adrian Cristea s-a scris mult de-a lungul timpului! Printul Cristea a pus mingea in "cui" de mult xi a fost in ultima perioadE urmErit de ghinioane atat pe plan financiar cat xi pe plan sentimental.

- Guvernul spaniol doreste restabilirea competentei juridice universale, care le-ar permite tribunalelor sa ancheteze infractiuni grave comise in strainatate, a anuntat Ministerul de Justitie al Spaniei, preluat de AFP. Printre acestea s-ar numara infracțiunile de natura economica, financiara și de mediu.