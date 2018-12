Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea a comis-o! Vedeta a facut, recent, un gest uluitor, chiar in buricul Capitalei! Daca politistii ar fi fost de fata, totul s-ar fi putut transforma intr-un adevarat cosmar pentru sotia lui Adi Sana.

- Cunoscut ca un zbir in emisiunile difuzate de Antena 1, acolo unde l-a avut „client” pe Liviu Varciu in repetate randuri, nea Marin a trecut la alt nivel. Recent, Marin Barbu l-a luat in primire, in centrul Capitalei, pe greul Catalin Scarlatescu.

- Sandra Izbaxa nu inceteazE sE ne uimeascE! DupE ce s-a certat xi s-a impEcat de nenunmErate ori cu Petrixor Ruge, fosta mare campioanE ne-a demonstrat, recent, cat de greu ii este atunci cand dansatorul Andreei BElan nu e langE ea.

- MEritatE cu Iulian Gogan, un bErbat mai tanEr cu 12 ani decat ea, Romanita Iovan (54 de ani) este ce care dicteazE in casE! Recent, celebra creatoare de modE xi-a lEsat sotul acasE xi s-a dus la hotel. ~Escapada s-a lEsat cu cadouri.

- Avocatul Lui Diego Armando Maradona, Marias Morla, a dezvaluit faptul ca fostul fotbalist a refuzat o intalnire cu Vladimir Putin pentru ca el nu obișnuiește sa poarte costum dimineața. Acesta a mai pov...

- Incredibil, dar adevErat! }ntr-o singurE zi, iubita lui Ilie NEstase a incElcat legedea de douE ori! Fostul tenismen a fost de fatE, dar nu a intervenit! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt uluitoare!

- Se spune cE frumuse:ea este in ochiul celui ce prive"te, dar existE anumite practici care ar face pe oricine sE se strambe pu:in. Asta se intamplE acum, cand ne amintim de etaloanele care au definit frumuse:ea de-a lungul istoriei. Unele au fost ciudate, iar altele au fost de-a dreptul mortale.