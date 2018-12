Stiri pe aceeasi tema

- Michelle Obama se pricepe de minune sa atraga atenția asupra sa și o face foarte bine. Chiar și dupa ce a parasit Casa Alba, in urma cu aproape doi ani, fosta Prima Doamna a Americii ramane un personaj extrem de interesant. Recent, soția lui Barack Obama și-a lansat volumul de memorii Becoming, o carte…

- Febra Sarbatorilor de iarna nu le ocoleste pe vedetele autohtone! De exemplu, in aceasta perioada a anului, Dan Bittman (56 de ani) este un om cu mana larga. Recent, in doar cateva minute, celebrul cantaret a facut „curatenie” in cont.

- Alexandra Becali face ce face si reuseste sa iasa in evidenta, ori de cate ori apare in oras. Fie ca isi duce autoturismul la spalatorie, fie ca merge in vreo cofetarie sau ca se afiseaza in compania vreunui baiat de bani gata, fiica mijlocie a lui Gigi Becali intoarce toate privirile.

- Iarna si-a intrat serios in drepturi, iar Lucian Mandruta duce dorul verii. Recent, de fata cu cele mai dragi fiinte din viata sa, vedeta a facut un gest neasteptat, demn de un adevarat tribut adus anotimpului cald.

- Bogat, celebru si indragit de o tara intreaga, Marcel Pavel (59 de ani) duce o viata de invidiat! Recent, artistul a fost protagonistul unor momente memorabile, pe care, fara indoiala, toti barbatii doresc sa le traiasca.

- Mersul la medic a devenit un motiv de sarbatoare pentru Gabriela Cristea, care nu-si mai incape in piele de fericire, de cand a ramas insarcinata. Recent, vedeta Antenei Stars a fost la un control de specialitate, iar zambetele i-au acoperit chipul.

- Este unul dintre cei mai apreciati artisti romani, reusind la fiecare concert sa atraga mii de oameni. Pe langa cariera muzicala, este si un actor foarte bun, dar si un om de televiziune foarte apreciat.