- Show-ul transformarilor continua sambata, 10 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, cu o noua ediție plina de surprize. Ultima pentru prezentatorul Cosmin Seleși, inainte de plecarea in India și Sri Lanka, la filmarile pentru emisiunea “Asia Express”.

- Nu au trecut nici trei saptamani de la inceputul competitiei „Asia Express”, de la Antena 1, filmata de aceasta data in India, ca au si aparut primii eliminati. Iar acestea sunt sexoasele Margherita si Iuliana Luciu, dar si Bianca Dragusanu, impreuna cu sora sa, Oana, care s-au intors deja in Romania,…

- Cea mai dura aventura a inceput cu o porție de adrenalina pentru echipele inscrise in cursa catre marele premiu al sezonului 2 Asia Express. Situațiile neobișnuite, șocul cultural, surprizele gastronimice, barierele lingvistice sunt doar o parte din lucrurile pe care concurenții trebuie sa le depașeasca.…

- Sambata a fost agitatie mare pe Aeroportul Henri Coanda. Cele 9 perechi care participa la „Asia Express”, cel mai dur show de aventura difuzat de Antena 1, si-au luat zborul spre Sri Lanka si India. Insotiti de familie, de prieteni, acestia au plecat spre una dintre cele mai tari experiente din viata…

- Bagajele sunt pregatite pentru noua perechi de vedete care zilele acestea vor pleca spre India si Sri Lanka la filmarile noului sezon Asia Express. Jojo, CRBL, Bianca Dragusanu, Cosmin Seleși, Ruby, Iuliana Luciu, coregrafa Cocuta, Ana Morodan și Anca Sigartau sunt printre concurentii cu care Antena…

- Dupa ce in urma cu o saptamana, Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, anunța AICI, in exclusivitate, faptul ca Bianca a semnat cu Antena 1, trustul a confirmat vestea printr-un comunicat. 9 cupluri de vedete vor pleca in aventura vieții lor in Sri Lanka și India, in noul sezon al reality-show-ului “Asia…

- Noua cupluri de vedete din Romania pornesc in aventura vieții lor, in curand, la Antena 1, in cel de-al doilea sezon "Asia Express". Spre deosebire de anul trecut, vedetele care vor lupta pentru marele premiul vor avea de aceasta data un nou itinerariu: peste 4000 de kilometri prin Sri Lanka și India.

- Antena 1 pregateste un nou sezon al show-ului de aventura „Asia Express“. Spre deosebire de anul trecut, vedetele vor avea de aceasta data un nou itinerariu: peste 4000 de kilometri prin Sri Lanka si India.