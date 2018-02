Stiri pe aceeasi tema

- Doi batrani din Iași au fost jefuiți ziua in amiaza mare. Hoții le-au furat 60.000 de euro, chiar in timp ce batranii se aflaui in casa. Batranii au pierdut toata agoniseala de-o viața intr-o clipa. Totul pentru ca au deschis poasta cui nu trebuie… Trei indivizi le-au batut la ușa și s-au aratat interesați…

- Silvana Lovin, actuala Philippoussis, s-a casatorit in anul 2013 cu fostul tenismen Mark Philippoussis, iar cuplul aștepta acum ce-l de-al doilea copil. Anunțul a fost facut de fostul sportiv pe contul sau de Instagram. Fostul numar 8 ATP, Mark Philippoussis a anunțat recent pe rețeaua de socializare…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile au vrut sa isi creasca profitul, deci ''l-au furat'' pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala ca si anul trecut.

- UPDATE: Sursele ProSport sustin ca Ionut Popa si ACS Poli Timisoara au ajuns, in aceasta dimineata, la un numitor comun pentru incetarea contractului antrenorului care a reusit sa salveze dramatic echipa de la retrogradare in sezonul trecut. Suparat pe jucatori pentru prestatia din meciul de vineri…

- Unei familii din satul Cimișeni, raionul Criuleni i-a fost furat din casa o suma de 240 de mii de lei. Infractorii au profitat de momentul cand stapana se afla la munca și au intrat in casa.

- Ioan Andone, fostul tehnician al lui Dinamo, a criticat in termeni duri situația lui Dinamo, lansand un atac subtil la adresa finanțatorului Ionuț Negoița. "Falcosul" a rememorat situația traita in sezonul precedent, cand clubul l-a vandut pe Dorin Rotariu inainte de primul meci oficial din 2017. …

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice Tom Shannon a demisionat joi din Departamentul de Stat american, dupa o cariera de 34 de ani, informeaza Reuters. Numarul trei in ierarhia institutiei, el era diplomatul de cariera cu cea mai inalta functie. Shannon, in virsta de 60 de ani, a lucrat sub…

- Suparati pe evolutia favoritilor, fanii unei echipe de fotbal le-au furat mancarea jucatorilor, dupa o infrangere cu 3-0. Pentru fotbalisti este ceva normal sa manance o felie de pizza la finalul meciurilor, insa fanii lui Portuguesa au decis sa-i pedepseasca pe jucatori iar comanda de pizza nu a…

- O patrula de politie din cadrul Sectiei 2 a depistat trei tineri cu varste cuprinse intre 21 si 26 ani, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat. In fapt, acestia se pare ca au sustras prin demontare, o roata de la un autoturism parcat pe strada Regiment 11 Siret. Prejudiciul a fost recuperat…

- Ingvar Kamprad, fondatorul Ikea, lider mondial in comercializarea de mobilier si decoratiuni interioare, a murit la varsta de 91 de ani, a anuntat, duminica, filiala suedeza a grupului, pe contul sau de Twitter, transmite AFP. Kamprad a infiintat IKEA la varsta de 17 ani si a transformat-o intr-unul…

- De cand s-a zvonit ca a ramas insarcinata cu rapper-ul Travis Scott, iubitul cu care avea o relatie de doar 5 luni, Kylie Jenner s-a retras din showbiz. Paparazzi au avut o misiune dificila: aceea de a obtine o fotografie cu ea, care sa confirme zvonurile.

- Doi tineri, de 25, respectiv 16 ani au reușit sa sustraga, vreme de mai multe zile, incalțamanite intr-un centrul Post-ul TARGOVIȘTE: Doi tineri, din care unul minor, au furat incalțaminte dintr-un centru comercial apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ioan Andone (57 de ani) a antrenat-o ultima data pe Dinamo in sezonul trecut și a explicat de ce nu l-a numit pe Steliano Filip capitan. Fundașul urmeaza sa semneze in aceasta seara contractul cu Hajduk Split. "Falcosul" il scoate vinovat pe Vasile Miriuța pentru faptul ca l-a pus capitan pe Steliano…

- Curtea de Apel Craiova a stabilit, ieri, verdictul pentru cei patru angajați ai Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, in dosarul care vizeaza infracțiunile de favorizare a faptuitorului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Ofițerul Cziko-Nanu Florin-Grigore…

- Un scandal izbucnit în fața clubului LUV din Constanța s-a încheiat doar dupa intervenția polițiștilor. Un barbat de 32 de ani se afla sub control judiciar dupa ce a amenințat cu pistolul un tânar de 18 ani. Asta dupa ce doi petrecareți i-au furat fratelui sau un Mercedes parcat…

- Barbatul de 33 de ani, din Tatarani, judetul Dambovita, nu are ocupatie si traia din furtisaguri. De altfel, el a ajuns in puscarie in urma cu aproape trei ani pentru furt calificat si pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice fara a avea permis de conducere, scrie libertatea.ro. Joi dupa-amiaza,…

- Incredibil, dar adevarat! Chiar si cei mai duri barbati au slabiciunile lor. Asa stau lucrurile si cazul lui Radu Valahu. Cunoscut drept cel mai puternic roman, multiplul campion la skandenberg a fost imblanzit. O femeie este cea care a reusit sa-l „dreseze” pe fiorosul barbat.

- Primul roman care a intrat in Marea Britanie dupa liberalizarea pietei muncii in 2014 a murit intr-un cumplit accident petrecut ieri. Anuntul a fost facut de prietenii lui, pe Facebook. Pe 1 ianuarie 2014...

- Dupa ce a petrecut cu bautura duminica seara, un tanar de 21 de ani a simțit nevoia sa iși demonstreze calitațile de șofer, asta deși nu avea permis. Aventura lui s-a incheiat direct intr-un șanț. In noaptea de duminica spre luni, tanarul, originar din Cașeiu, a sustras o mașina de teren parcata pe…

- Vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, și pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei a unei mase reci de aer polar.

- Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au fost sesizați, aseara, despre faptul ca o femeie a sustras produse dintr-un magazin situat in incinta unui important centru comercial din municipiu. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat-o pe C. Ș., de ...

- Cantaretul Rod Stewart s a nascut pe 10 ianuarie 1945. Rod Stewart este un cantaret si compozitor britanic de origine scotiana si engleza si unul dintre cei mai buni artisti din toate timpurile, dupa ce a vandut peste 100 de milioane de discuri in intreaga lume, conform Wikipedia. Nascut si crescut…

- Doi indivizi au spart in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 2.00, supermarketul Profi situat vizavi de magazinul Milcov, de unde au furat automatul Zebra PayPal, cu banii care erau inauntru. De asemenea, ei au dat spargere la un magazin de pe raza orașului Adjud și unul din localitatea…

- Cosmin Dobrescu spunea, in urma cu aproximativ un an, ca se va casatori cu Alexandra, care ar fi fost aleasa pentru totdeauna a inimii sale. Dar inceputul de an avea sa aduca o intorsatura cu 180 de grade.

- La data de 7 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, în perioada 30.11.2017-03.01.2018, cei doi, în vârsta de 22 si 26 de ani, din Dezmir si Iclozel,…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut publicului din serialul de televiziune „Star Trek: Next Generation”, a incetat din viața la varsta de 33 de ani. Lumea artistica internaționala este in doliu dupa moartea lui Jon paul Steuer, la varsta de doar 33 de ani. Jon Paul Steuer era cunoscut din serialul „Star…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV pe DN18 la PETROVA. Un TANAR de 18 ani A FURAT UN BMW, L-A CONDUS BEAT SI FARA PERMIS! S-A OPRIT CU EL INTR-O CASA, APOI A FUGIT. FOTO Un accident de circulatie s-a produs pe raza localitatii Petrova, pe DN 18. Din fericire, in urma accidentului nu au rezultat victime, ci doar…

- Unul dintre rockerii cunoscuți pentru duritatea și pentru felul direct de a aborda situația pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de copiii sai. Iar pentru aceștia are o ”fața” pe care, probabil, și-o dorește orice copil pentru tatal sau.

- David Jude Heyworth Law s a nascut pe 29 decembrie 1972. Cunoscut profesional ca Jude Law, este un actor, producator de filme si regizor englez.Potrivit wikipedia.ro, a inceput sa joace in 1987 la National Youth Music Theatre, si primul sau rol la televiziune in 1989. Dupa ce a jucat in filme regizate…

- Ioan Andone e șomer dupa desarțirea de Dinamo din februarie 2017, dar nu duce lipsa de oferte și e tentat sa incerce o noua experiența in strainatate. TV Pro X a anunțat astazi ca "Falcosul" e asaltat de mai multe oferte din Kazahstan, Qatar și Dubai. "E greu ca in Romania sa ramai patru ani la o echipa.…

- Un barbat din județul Teleorman a fost arestat dupa ce a furat cutia milei dintr-o manastire din Galați. In cutie erau 395 de lei. Hoții nu mai au frica nici de Dumnezeu. Un barbat de 33 de ani, din județul Teleorman, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins de

- Un barbat de 33 de ani, din Teleorman, a fost arestat preventiv dupa ce a furat dintr-o manastire din Galati cutia milei in care erau 395 de lei. Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat.

- Actorul Marian Ralea s a stins din viata la varsta de 59 de ani, cu o zi inainte sa implineasca 60 de ani, informeaza evz.ro. Marian Ralea a activat ca actor de teatru, televiziune si film, iar rolul Magicianului din cadrul show ului Abracadabra, din anii rsquo;90, i a adus multa popularitate in randul…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE FURT CALIFICAT Doua persoane au fost reținute de polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala 5 Cotești, sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca, in noaptea de 29/30 noiembrie a.c., persoane…

- S-au casatorit acum șase ani și de atunci iși doreau sa devina parinți, insa minunea intarzia sa apara. Dupa multe vizite la medic și tot felul de analize, nimeni nu le-a putut spune de ce nu reușesc sa aiba copilul mult dorit. Insa acum au primit vestea cea buna. Bianca, soția lui Cornel Pasat, este…

- Romanul care a furat diamante și inele prețioase din Paris de la celebra casa de bijuterii „De Grisogono”, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare. Pe langa anii grei de inchisoare primiți, prahoveanul George Ploscaru, considerat autorul jafului secolului in Franța, a fost obligat sa achite daune in…

- George Ploscaru, devenit cunoscut in lumea intreaga dupa ce a furat bijuterii in valoare de cinci milioane de euro de la Paris, a primit o pedeapsa pe masura. Cel mai cunoscut hot roman a fost condamnat la ani grei de inchisoare si trebuie sa plateasca despagubiri uriase. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Șoc pentru cei care tranzacționeaza moneda virtuala bitcoin prin tehnologia de minare a monedei virtuale. Hackerii au reusit sa patrunda in serverele uneia dintre cele mai cunoscute companii care pune...

- Veste mare pentru suporterii Stelei! Anghel Iordanescu a dezvaluit ca a avut o discutie recent cu Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB i-ar fi marturisit fostului selectioner ca exista posibilitatea unei impacari cu Ministerul Apararii. "Va marturisesc ceea ce mi-a spus Gigi Becali. Patronul celor…

- Un barbat de 47 de ani din Motru a fost acuzat de furt chiar de iubita lui. Cei doi s-au certat, dupa care barbatul i-a luat mașina și a plecat spre municipiul Targu-Jiu. Femeia l-a acuzat de furt, iar barbatul a ajuns pentru 24 de ore &ic...

- Un batranan in varsta de 91 de ani a facut un gest neobișnuit pentru o femeie pe care tocmai a cunoscut-o. El i-a cumparat acesteia un bilet pentru o croziera, doar pentru a nu merge singur. Femeia a acceptat oferta inedita, iar cei doi au petrecut o vacanța impreuna. Britanicul John Mason, in varsta…

- Dupa ce Daniel Onoriu si-a asumat vinovatia pentru incendierea masinii fostei sale iubite, Simona Chitac, fapta petrecuta in urma cu opt luni, se pare ca lucrurile par sa fi intrat pe un fagas normal. In urma incidentului, fostul pilot a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu suspendare,…

- Fiul Clejanilor, Fulgy trece printr-o perioada frumoasa a vietii sale! In ciuda scandalurilor prin care a trecut in ultima perioada, acesta si-a gasit in sfarsit linistea si se pare ca iubeste din nou!

- Oana Roman este, cu siguranța, o femeie extrem de ocupata. Iar din acest motiv, uneori, intre plata factorilor casei, responsabilitate pe care, pare-se, o are ea cand vine vorba de casa, și ceea ce trebuie sa faca pentru a arata impecabil la evenimentele mondene la care se prezinta, Oana Roman este…

- Jack Kirkbride și Houston Pirrung, doi baieți de 6 ani care s-au cunoscut in timpul tratamentului pentru leucemie au devenit piloți pentru o zi in cadrul unui program organizat de Forțele Aeriene americane, scrie ABC News. Jack și Houston, s-au cunoscut in timp ce efectuau un tratament pentru leucemie…

- Azzedine Alaia, unul dintre cei mai reprezentativi designeri haute couture de origine tunisiana, a murit la Paris la 77 de ani, a informat sambata Federatia Franceza de Moda, citata de agentiile AFP si EFE.Cunoscut pentru rochiile sale atemporale, ce sublimau trupurile, Alaia se numara printre…

- Astronomii au folosit efectele gravitatiei asupra luminii pentru a depista un obiect masiv care poate fi o planeta gigantica sau o stea esuata, chiar in centrul galaxiei Calea Lactee. Descoperirea nu este doar o curiozitate astronomica, ci si...