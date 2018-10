Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui anunt postat pe SICAP, Primaria Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze 10 calculatoare, bugetul alocat pentru aceasta investitie fiind de 62.290 lei, fara TVA, adica 6.229 lei/bucata. Un calculator care sa respecte cerintele din caietul de sarcini elaborat de primarie, si anume procesor…

- Perechea compusa din Kristina Mladenovic (Franta) si Timea Babos (Ungaria) a castigat proba de dublu din cadrul Turneului Campioanelor la tenis, invingand in finala, cu 6-4, 7-5, cuplul ceh Barbara Krejcikova – Katerina Siniakova, duminica la Singapore, scrie Agerpres. Mladenovic ...

- Un document prezentat de site-ul G4Media demonstreaza fara putința de tagada ca o hotarare de guvern din 2005 a Cabinetului Tariceanu sta la baza protocoalelor secrete semnate de SRI cu mai multe instituții ale statului. Este inca o dovada a minciunilor pe care Calin Popescu Tariceanu le propaga in…

- Perechea romano-elvetiana Irina Bara/Xenia Knoll s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa o victorie cu 6-4, 4-6, 10-8 in fata cuplului Melanie Klaffner (Austria)/Viktoria Kuzmova (Slovacia).…

- SPYNEWS a intrat in posesia unor imagini incredibile cu cel mai nou cuplu din showbiz, care demonstreazE, indubitabil, cE relatia dintre o sotie de milionar xi un fotbalist de top nu este o simplE aventurE.

- Adrian Mutu este, fara indoiala, un barbat de nota 10! „Briliantul” ii face toate poftele sotiei sale, in timp ce munceste de zor in Emiratele Arabe Unite, la echipa a doua a clubului Al Wahda.

- Aflati in vacanta, Brigitte si Emanuel Macron se relaxeaza in sudul Frantei, in Bormes-Les-Mimosas, si locuiesc in fortareata medievala Fort De Bregancon, care este considerata monument istoric. Pentru a se feri de paparazzi, presedintele Frantei si sotia sa au decis sa contruiasca in curtea casei de…

- Vara si-a intrat pe deplin in drepturi, iar caldura sufocanta a inceput sa dea batai de cap romanilor de oriunde. Cea mai la indemana metoda de racorire ramane traditionala apa potabila, procurata direct din fantani sau imbuteliata si expusa in rafturile magazinelor. In ceea ce privește apa din puturi,…