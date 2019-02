Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Marica are de ce sa fie mandru! Fostul star al echipei nationale de fotbal a Romaniei are o iubita de nota 10! Chiar daca a adus pe lume doi copii, Ioana arata demential si, fara indoiala, le da clasa divelor din showbiz-ul romanesc.

- Cunoscut pentru faptul ca da adevarate recitaliuri ale cailor putere pe strazile Capitalei, ori de cate ori are ocazia, cu bolizii sai de sute de mii de euro, ZED nu se dezminte nici in acest inceput de an. Tanarul bogatas ne-a artatat, recent, ca legea nu valoreaza doi bani, cel putin pentru el.

- Chiar daca a pierdut vila uriașa pe care o deținea in cartierul Primaverii, iar apoi ansamblul imobiliar pe care il avea in satul francez a fost scos la licitatie, Costel Constanda nu are de ce sa-si faca griji. Adevarata comoara a controversatului afacerist este fiica sa!

- Apreciat de o tara intreaga, dupa ce a calificat echipa nationala de tineret a Romaniei la Campionatul European de anul viitor, Mirel Radoi (37 de ani) este un familist convins. Casatorit si tata a trei copii, fostul mare fotbalist isi petrece timpul liber in compania celor mai dragi fiinte, iar rasfatul…

- Clipe de cosmar pentru elevii unui liceu din Buzau. Tavanul salii de clasa s-a prabusit in aceasta dimineata peste elevii din clasa a 12-a de la Liceul Tehnologic “Costin Nenițescu” din Buzau. Doua...

- Cunoscut ca un zbir in emisiunile difuzate de Antena 1, acolo unde l-a avut „client” pe Liviu Varciu in repetate randuri, nea Marin a trecut la alt nivel. Recent, Marin Barbu l-a luat in primire, in centrul Capitalei, pe greul Catalin Scarlatescu.

- Guvernul din Luxemburg a promis ca anul viitor, in vara, transportul public va fi gratuit in totalitate. Prin aceasta masura autoritațile vor sa descurajeze transportul cu autovehiculele personale și sa evite astfel ambuteiajele din jurul capitalei țarii. Deși nu toți cetațenii sunt convinși ca masura…

- Ancheta la o școala din Cluj. Acolo, parinții elevilor de clasa a VII-a protesteaza fața de modul abuziv in care se comporta profesorul de matematica cu copiii. Parinții copiilor susțin ca deseori cadrul didactic ii jignea, le vorbea urat și ii pedepsea.