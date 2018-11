Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul erou Florin Rotaru a salvat viețile a mii de spectatori care participau la mitingul aviatic de la Borcea, sacrificand-o pe a sa. Au trecut mai bine de trei luni de la moartea sa, dar cei doi copii ai comandorului nu știu nici acum ca tatal lor nu mai este. La inceputul lunii iulie, Florin Rotaru…

- Civilizația în mijloacele de transport în comun este foarte importanta și condițiile oferite trebuie respectate și întreținute. ”Educația se face la școala și acasa nu în autobuz. Din pacate intre 2 stații nu e suficient timp sa-i predai…

- Laura Olteanu s-a nascut intr-un oraș minunat din Bucovina, mai exact Gura Humorului. A avut o copilarie fericita inconjurata de dragostea parinților și a celorlalți frați. Inca de la o varsta frageda a fost foarte atrasa de muzica. Provine dintr-o familie de muzicanti, iar succesul l-a cunoscut odata…

- Fiecare parinte isi invata copilul de mic sa nu stea cu mana in nas, mai ales in public, si sa nu isi bage degetele in gura dupa ce s-a scobit si are resturi pe ele. Dar un specialist australian sustine ca mucii fac bine organismului uman.

- „Masurile de sprijin acordate la timp agricultorilor au produs efectele asteptate. In primele 7 luni ale anului, agricultorii romani au beneficiat de 2,29 miliarde de euro din fonduri europene, sume investite efectiv in agricultura si dezvoltare rurala. Pana la sfarsitul anului, in agricultura romaneasca…

- Cluburile de fite xi femeile uxoare nu sunt pentru el! Ajuns la 32 de ani, Iasmin Latovlevici are o viatE extrasportivE demnE de luat exemplu. }n loc sE piardE noptile, fundaxul pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB preferE sE petreacE timpul liber alEturi de cei dragi.

- Surorile Kardashian seamana foarte bine intre ele. Asta pentru ca mai toate sunt copia fidela a mamei lor, Kris Jenner. Culmea e ca o fotografie aparuta in social media a creat confuzie intre fani. In stanga e Kim sau Kris? Marți, Kris Jenner a participat la emisiunea lui James Corden. Paparazzi au…