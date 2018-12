Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Becali nu conteneste sa suprinda cu aparitiile ei. Nu conteaza unde se duce, fiica mijlocie a lui Gigi Becali face senzatie. Asa s-a intamplat si in urma cu cateva zile, cand paparazzii Spynews.ro au surpins-o pe aceasta intr-un mall din Capitala la o sesiune de shopping.

- Alexandra Becali face ce face si reuseste sa iasa in evidenta, ori de cate ori apare in oras. Fie ca isi duce autoturismul la spalatorie, fie ca merge in vreo cofetarie sau ca se afiseaza in compania vreunui baiat de bani gata, fiica mijlocie a lui Gigi Becali intoarce toate privirile.

- Alexandra Becali nu inceteaza sa ne uimeasca! Dupa ce a reusit sa-i "fure" inima unui tanar de bani gata, fiica mijlocie a lui Gigi Becali a mai facut o „victima”! Fara sa miste vreun deget, blondina l-a facut pres pe un barbat.

- Indragostita nebuneste de Mihnea Grigoriu, beizadeaua lui Dan Constantin Grigoriu, Alexandra Becali nu are parte de prea multa fericire. Fiica mijlocie a lui Gigi Becali a primit o lovitura teribila, dupa lasarea intunericului.

- De cand s-au combinat, Alexandra Becali xi Mihnea Grigoriu sunt nedespErtiti! Ba mai mult, fiica lui Gigi Becali xi beizadeaua milionarului Dan Constantin Grigoriu nu mai tin cont de nimeni xi de nimic, atunci cand hormonii nu le dau pace.

- Alexandra Becali a fost surprinsa in prezența fiului unui milionar roman. Fata mijlocie a patronului de la FCSB se afla intr-o relație cu Mihnea Grigoriu, baiatul lui Dan Constantin Grigoriu, susține Spynews.ro, conform digisport.ro.Chiar daca a fost ținuta din scurt de Gigi Becali, Alexandra…

- Camila Martian, un instructor de zumba originar din Brazilia, care iși desfașoara activitatea in Cluj-Napoca, a dat proba gatitului la „Chefi la cuțite”, povestind cum a ajuns in Romania.

- Adelina Pestrițu a cunoscut fericirea suprema in momentul in care a venit pe lume fiica ei, Zenaida. S-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de mamica, devenind și unul dintre cei mai urmariți influenceri din Romania. Astazi, nu mai este in centrul atenției Adelina, ci fiica ei, care…