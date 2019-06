Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației FC Viitorul a vorbit laudativ la adresa Universitații Craiova și a admis ca echipa sa a știut sa speculeze anumite momente și asta a facut ca punctele sa ajunga la Constanța. Vezi conferința de presa de dupa meci ...

- Universitatea Ovidius din Constanta va gazdui joi, 16 mai, incepand cu ora 12.00, in campusul institutiei, un eveniment dedicat tinerilor, in cadrul campaniei WeAreNATO. Astfel, studentilor din institutiile de invatamant superior cu programe de studii in jurnalism li se lanseaza o provocare elaborarea…

- Mioveni - Farul O echipa lipsita de griji vs o trupa pentru care fiecare punct conteaza. Farul vine la Mioveni si are nevoie de punct sau puncte pentru un final linistit de sezon. Precedenta vizita in zona s-a incheiat cu o victorie pe terenul celor de la FC Arges, 1-0, victorie venita pe o cota de…

- Finantatorul SSC Farul, Ciprian Marica, isi doreste ca echipa de fotbal Constanta sa beneficieze si de implicarea autoritatilor locale. Din acest punct de vedere, derby ul de sambata cu Petrolul Ploiesti este unul dezechilibrat, puncteaza fostul international. "Doua echipe de traditie, doua echipe care…

- "Am vorbit cu domnul Eugen, a venit timpul sa ne despartim. Maine spun mai multe. Cred ca e timpul sa facem o schimbare la conducere. Nu stiu unde este cautat Neagoe, dar cred ca este momentul sa ne despartim. In ultimele 13 meciuri am marcat doar patru goluri, adica mai mult decat putin.Cine ne-a prins,…

- In perioada 9 12 mai, comuna Cumpana din judetul Constanta va fi gazda ultimei faze a competitiei Cupei Satelor organizate de Federatia Romana de Fotbal in colaborare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, o competitie adresata jucatorilor U13 proveniti din mediul rural.Faza finala se va…

- Hectare intregi de teren sunt poluate cu petrol in zona plajei Vadu, judetul Constanta. Vinovatul a fost gasit, dar statul roman ar putea fi cel care deconteaza actiunea de ecologizare a zonei.

- S a dat startul la inscrieri pentru prima editie a turneului de copii si juniori Cupa FC Farul 2019, organizat la Constanta de FC Farul, cu sprijinul autoritatilor locale. Competitia se va desfasura in complexul sportiv din strada Primaverii, in luna iunie, si este rezervata urmatoarelor categorii de…