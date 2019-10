Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT și polițiștii au ridicat 20 de kilograme de heroina cu o valoare pe piața de 1.500.000 de euro, in urma investigațiilor intr-un dosar de trafic de droguri in care sunt cercetați un cetațean roman și trei din Republica Moldova. La razie a fost gasita și valuta. In urma unei operațiuni…

- Fara indoiala, Bogdan Andone (44 de ani) este cel mai mediatizat antrenor roman al momentului! Chemat sa-l inlocuiasca pe Dan Alexa la Astra Giurgiu, acesta a reusit deja sa iasa in evidenta! Recent, in amiaza mare, tehnicianul a fost protagonistul unor moment neasteptat.

- Chiar daca nu au reusit sa rupa gura targului in ultima vreme, fotbalistii echipei nationale impresioneaza atunci cand vine vorba de petreceri. Recent, sub indrumarea selectionerului Cosmin Contra, „tricolorii” s-au „antrenat” pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia intr-un restaurant.

- Mesajul unui barbat din Galati - o radiografie a nivelului de nesimtire care caracterizeaza poporul roman - a devenit viral pe Facebook in doar cateva ore de la publicare. In povestea sa, barbatul face referire la o situatie aparent banala, insa elocventa pentru actualul nivel de trai al tarii noastre.…

- Duminica seara, in fata unui restaurant de pe Bulevardul Castanilor, trecatorii s-au oprit sa fotografieze cel mai nou model de Lamborghini Huracan, parcat smechereste fix pe trecerea pentru pietoni. Pentru curiosii care si-au facut selfie langa masina intrebandu-se a cui o fi oare, va spunem…

- E frumoasa, e celebra, dar e si aroganta. Recent, Geanina Ilies, caci despre ea este vorba, s-a dat in spectacol, in vazul lumii. Aflata intr-un restaurant de fite, fosta prezentatoare de televiziune a fost protagonista unor momente uluitoare.

- In perioada 23-24 iulie 2019 se va desfașura prima ediție a IAȘI Guitar Academy, un eveniment dedicat pasionaților de chitara clasica ce va cuprinde un masterclass, o conferința, un jam-session si un concert al invitatilor care vor sustine masterclass-ul. Pe durata celor doua zile de masterclass, cursanții…