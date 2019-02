Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav se iubește de aproape doua luni cu Raluca "Bombardiera", o domnișoara care nu este straina de lumea showbizului romanesc. Bruneta a reușit sa il atraga in mreje pe fostul iubit al Biancai Dragușanu și iata ca au o relație din ce in ce mai serioasa.

- Victor Slav traiește o poveste de dragoste alaturi de Raluca Silea, o bruneta cunoscuta in lumea showbiz-ul autohton drept "Bombardiera". Daca inițial au fost discreți in privința relației lor, cei doi indragostiți s-au afișat impreuna, in public. Victor Slav și Raluca "Bombardiera" au marcat un moment…

- Timp de cateva luni, Victor Slav se iubește cu o tanara pe nume Raluca, zisa „Bombardiera”, insa cei doi au fost extrem de discreți in aceasta privința. Idila lor a fost deconspirata de Spynews.ro, iar, acum, se pare ca, incet-incet, sunt gata sa iasa in lume.

- Raluca "Bombardiera", o tanara focoasa care a avut niște tangențe cu lumea showbiz-ului, lucreaza la o celebra casa de producție, acolo unde umple agendelor marilor artiști ai momentului, cu cele mai tari evenimente. Mai mult, ea se ocupa și cu promovarea online a unui magazin de haine. Ce…

- Victor Slav și Raluca "Bombardiera" se cunosc de la inceputul acestei veri și au inceput o relație extrem de discreta, insa Synews.ro a anunțat in exclusivitate inceputul poveștii de iubire dintre cei doi.

- Bianca Dragusanu e istorie! Victor Slav iubeste din nou si chiar a petrecut sarbatorile de iarna cu noua lui iubita, o focoasa bruneta care nu este straina de lumea showbiz-ului. Dupa ce s-a despartit de Bianca Dragusanu, fostul prezentator de la Wowbiz nu a mai fost vazut in prezenta unei femei. In…

- Deși s-a separat de Bianca Dragușanu, Victor Slav se comporta ireproșabil atunci cand i se pun intrebari incomode despre fosta partenera de viața. Victor Slav și Bianca Dragușanu s-au desparțit, insa relațiile dintre ei au ramas bune de dragul fiicei lor, Sofia Natalia. Ba mai mult decat atat, prezentatorul…

- Pepe are de ce sE fie fericit! Sotia sa aratE demential xi, in plus, l-a scEpat, cel putin la prima vedere, de grijile legate de venirea lui Mox CrEciun! Femeie modernE, Raluca xi-a fEcut singurE un cadou.