Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Becali face ce face si reuseste sa iasa in evidenta! Dupa ce a impresionat toata floare ce-a vestita a showbiz-ului romanesc cu noua sa masina – un Range Rover de peste 100.000 de euro – tanara machedoanca a intrat in vizorul politistilor. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro sunt…

- Teodora Becali se iubeste cu Mihai Theodor Mincu, alintat "printisorul de Dobroești". Cei doi au fost surprinti de SpyNews intr-o zona de fite din Capitala. Alexandra Becali, cea mai tare AROGANTA. Cum a aparut la mall fiica lui Gigi Becali FOTO "Printisorul de Dobroești" a asteptat…

- Alexandra Becali a fost numai zambete si avea toate motivele sa fie bucuroasa. In parcarea mall-ului o astepta un Range Rover, cu numere rosii, cu pretul de pornire de 100.000 de euro, scrie SpyNews. Bomba in showbiz! Alexandra Becali s-a combinat cu fiul unui milionar controversat! La…

- Familia Becali nu inceteaza sa ne uimeasca! Dupa ce „Razboinicul Luminii” a fost la un pas de o bataie in toata regula cu Bogdan „Syda” Ionescu, cu doar doua zile inainte de Revelion, a venit randul celei de-a doua fiice a latifundiarului sa iasa in evidenta. La inceputul anului, Alexandra Becali si-a…

- Alexandra Becali nu se dezminte nici in prag de Revelion! Considerata una dintre cele mai atragatoare fete de bani gata din Romania, fiica mijlocie a „Razboinicului Luminii” a avut o noua aparitie devastatoare, cu doar cateva zile inainte de trecerea in noul an.

- Alexandra Becali nu conteneste sa suprinda cu aparitiile ei. Nu conteaza unde se duce, fiica mijlocie a lui Gigi Becali face senzatie. Asa s-a intamplat si in urma cu cateva zile, cand paparazzii Spynews.ro au surpins-o pe aceasta intr-un mall din Capitala la o sesiune de shopping.

- Alexandra Becali a fost surprinsa in prezența fiului unui milionar roman. Fata mijlocie a patronului de la FCSB se afla intr-o relație cu Mihnea Grigoriu, baiatul lui Dan Constantin Grigoriu, susține Spynews.ro, conform digisport.ro.Chiar daca a fost ținuta din scurt de Gigi Becali, Alexandra…

- Alexandra Becali a fost surprinsa de SpyNews impreuna cu noul ei partener, Mihnea Grigoriu, nimeni altul decat fiul milionarului Dan Constantin Grigoriu. Cunoscut pentru faptul ca traieste viata la maximum, tanarul a reusit sa o cucereasca pe fiica lui Gigi Becali. Cat de frumoasa este fiica…