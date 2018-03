Stiri pe aceeasi tema

- Casatorit de sase ani cu Raluca si tata a doua fetite minunate, Pepe este un familist convins. Totusi, artistul profita din plin de putinele momente in care nu se afla alaturi de cele mai dragi fiinte din viata lui sau pe scena, in slujba fanilor.

- Kira Hagi are o cariera solida in America, dar vine destul de des in Romania. Recent, ea a fost surprinsa de paparazzii Ciao, in compania mamei sale, Marilena, si a matusii ei, Luminita, sotia lui Gica Popescu. Cele trei au luat masa impreuna la un restaurant de fite din Capitala. Kira Hagi,…

- Soția dictatorului din Coreea de Nord, Ri Sol-ju, ramane o figura enigmatica și puțini sunt cei care cunosc detalii din viața ei. Fosta cantareața, despre care se spune ca ar avea 28 de ani, s-ar fi casatorit cu liderul de la Phenian in 2009, deși au anunțat public ca sunt soț și soție in 2012. Alții…

- Prezentatorului Exatlon, Cosmin Cernat, ii priește Republica Dominicana. Gazda emisiunii-concurs are familia alaturi de el. Cernat a postat mai multe fotografii de pe plajele exotice unde se distreaza alaturi de soție, atunci cand nu filmeaza pentru Exatlon. Partenera de viața a prezentatorului și-a…

- Dupa ce si-a umplut sacosele cu fel si fel de produse, celebrul om de televiziune si radio s-a indreptat spre parcarea subterana si si-a vazut de drum, scrie spynews.ro. Citeste si Andrei Gheorghe a murit cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Politia a deschis dosar de moarte suspecta…

- Un baiat de noua ani din Mississippi si-a impuscat in cap propria sora, cu patru ani mai mare decat el, dupa ce aceasta a refuzat sa-i dea consola de jocuri.Potrivit autoritatilor din Mississipi, fata a fost impuscata din spate cu un pistol, iar glontul i-a perforat creierul.

- Calin Goia, solistul trupei Voltaj, se poate mandri cu o familie minunata. Artistul este casatorit de 11 ani și se bucura de un mariaj liniștit și departe de ochii presei, și este tatal a trei copii care, se pare, ii calca intocmai pe urme. Calin Goia, care va implini in curand 43 de ani, este un artist…

- Retras din fotbal, Ciprian Marica (32 de ani) a devenit un familist convins. Barbat implinit din toate punctele de vedere, fostul atacant al echipei nationale le face toate poftele celor mai dragi fiinte din viata lui, sotia Ioana si fiul Albert Andrei.

- Seara extrem de emotionanta la Exatlon Romania, acolo unde Razbonicii au castigat dreptul de a primi mesaje de la cei dragi. Vizibil emotionati, cu lacrimi in ochi, Razboinicii abia au reusit sa citeasca mesajele de incurajare de la familie.Cel mai emotionat dintre concurenti a fost Ionut „Jaguarul”…

- Reabilitarea termica a blocurilor a fost vazuta de aradeni ca o gura de oxigen, dar, odata cu desfasurarea lucrarilor, s-a transformat intr-o dezamagire profunda. Multe dintre imobilele reabilitate termic au ramas fara polistirenul lipit de pereti, aceste cazuri fiind mediatizate de ziarul nostru. Acum,…

- Ionica și Viorica de la Clejani sunt, probabil, unul dintre cele mai simpatice cupluri ale showbiz-ului romanesc. Și, de cele mai multe ori, sunt printre puținii care recunosc ca ”mai pacatuiesc” din cand in cand.

- Gica Popescu are toate motivele de a fi mandru de sotia sa! Luminita i-a fost alaturi „Baciului” atunci cand acesta a stat in spatele gratiilor un an si opt luni, dupa condamnarea primita in „Dosarul Transferurilor”, iar acum ii face toate poftele.

- Fosta soție de multimilionar, una dintre brunetele care, de-a lungul timpului, au facut furori prin lumea buna de la noi a ajuns intr-o situație in care, probabil, nu a crezut vreodata ca se va regasi. Mai exact, pare-se, duce lipsa unui barbat adevarat care, macar de 1 Martie, sa ii ofere un cadou...

- Sunt unele zile in care nu totul merge perfect și te trezești in situații care mai de care mai stanjenitoare. Asta a simțit și Sharon Stone in momentul in care s-a impiedicat pe tocuri și a cazut pe strada in vazul tuturor.

- Devenit celebru pentru rolul gogomanului din Las Fierbinți, Mihai Raiț pare sa fie cu totul și cu totul altfel cand vine vorba de viața din spatele camerelor de luat vederi. Mai mult chiar, actorul dovedește ca este un romantic atunci cand o are alaturi de soția lui, Ana-Maria.

- Fost conducator la Rapid, Dinamo sau Astra Giurgiu, Dinu „Vama” (61 de ani) a ajuns de nerecunoscut! Candva unul dintre cei mai influenti oameni din fotbalul romanesc, acesta nu stie ce sa mai faca pentru a scapa de monotonie.

- Un barbat din Statele Unite era foarte mândru de noua lui achizitie. Charlie tocmai îsi cumparase o drona foarte performanta, ce zbura la o altitudine mare si avea o definitie foarte buna a camerei video. Imediat cum i-a venit pachetul cu firma de livrari,…

- Gica Popescu (50 de ani) a povestit ce a pațit in perioada comunista cand n-a mai vrut sa joace pentru Steaua și dorea insistent sa se intoarca la Universitatea Craiova. Fostul fundaș central spune ca Ilie Ceaușescu a pus o presiune fantastica pe el, insa "Baciul" a rezistat și a reușit sa se intoarca…

- Iggy Azalea reuseste, de fiecare data, sa socheze. Nu doar ca se imbraca in asa fel incat sa i se vada tot, dar se pare ca de data aceasta si-a pus in valoare un element, atuu considerat de ea, care este, de fapt, inestetic.

- Au mers la TV, si-au spus supararile, au discutat in fata intregii tari si si-au dat seama ca inca mai exista sentimente. Oana si Kamara dau semne ca exista sanse de impacare. Oana si Kamara au inceput sa planga amandoi dupa ce au iesit dintr-o emisiune TV. „Ma rascoleste ca n-am avut grija de relatia…

- „Eu m-am indragostit cu ușurința de el, flatata de atenția pe care mi-o acorda, și din acel moment a facut ce a vrut din mine și cu mine, scrie viatasanatoasa.biz. Pentru inceput, l-am avansat, facandu-l peste noapte director la firma mea, și astfel a ajuns sa conduca atelierul in locul meu. Era…

- Gica Popescu (50 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai galonati fotbalisti din istoria Romaniei. Fost capitan al Barcelonei, „Baciul” a scris istorie pentru echipa nationala, alaturi de „Generatia de Aur”. In prezent, cumnatul lui Gica Hagi lucreaza gratuit pentru Guvern, in programul care…

- Noi imagini dramatice filmate in Siria. Unul dintre salvatorii voluntari chemati sa intervina in urma unui atac aerian al trupelor fidele lui Bashar al Assad s-a vazut nevoit sa isi scoata de sub daramaturi propria familie.

- Simona Halep a negociat cu mai multe companii inainte de a semna cu Nike, care a devenit noul sponsor tehnic al numarului 2 WTA. Francezii de la tennisactu.net sustin ca Halep s-a aflat in tratative avansate si cu Lacoste inainte de a semna cu gigantul american. Doua milioane de dolari…

- Imagini uluitoare surprinse in timpul Carnavalului de la Rio de Janeiro. Inceput de pe 9 februarie, coloratul festival se va desfașura pana pe 19 februarie. In capitala Braziliei, elevii faimoaselor școli de samba defileaza pe Stadionul Sambadrone in costume care de care mai inedite. Vezi galeria foto…

- Procurorii DNA sunt criticați pentru modul in care aleg sa acționeze in anumite dosare, dar cu toate acestea vechile practici mor greu. Fosta șefa ANRP, Ingrid Mocanu, susține ca in dosarul lui Paul Stanescu, procurorul care reprezinta DNA i-a inmanat judecatorului un plic galben, destinat doar informarii…

- Autoritațile ar trebui sa ia masuri! Se trage un semnal de alarma in privința apei de la robinet! Un bucureștean a facut publica, pe rețelele de socializare, o fotografie care arata ce beau romanii, odata cu apa furnizata de autoritațile locale. Acesta a postat o imagine cu un filtru de la un aparat…

- Britanicul Jonathan Margolis și-a pierdut soția in urma cu mai multe luni, dupa ce femeia a pierdut lupta cu cancerul. Acum, de Ziua Mondiala contra Cancerului , el povestit cum i s-a schimbat viața dupa ce a pierdut cea mai draga persoana din viața lui, dupa 45 de ani petrecuți alaturi de ea. „Soția…

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Aseara, la ora 21.40, politistii Biroului Rutier Baia Mare au fost sesizați prin SNUAU 112 ca pe strada Granicerilor din municipiu s-a produs un accident rutier soldat cu mai multe victime. Un tanar de 21 ani, din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul directiei de mers intr-o…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Femeia, care in urma incidentului a fost gasita…

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- Raluca este o femeie implinita. Vedeta are un sot grijuliu, doua fiice minunate si are grija sa se dezvolte si pe plan personal, motiv pentru care nu a lipsit de la cursurile facultatii. Si, desi are o viata agitata, ea isi face timp si pentru momente de rasfat. Asa s-a intamplat recent cand a iesit…

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Sincer, am ramas surprins de declaratia pe care le-a oferit-o Gica Popescu unor colegi din presa locala. “Despre o impicare a mea aici in fotbal… niciodata sa nu spui niciodata”, spune Baciul. Trec cu vederea anumite greseli gramaticale si ma gandesc strict la ceea ce inseamna implicare, adica un fel…

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai populari, dar si mai apreciati artisti din industria muzicala romaneasca. Persoana joviala, cantaretul lasa impresia ca este tot timpul intr-o cursa contra-cronometru. Din cauza faptului ca este agitat mai mereu, vedeta le mai si comite din cand…

- Sandu Pop (44 de ani), alias varu’ Sandel, este un om cu sufletul mare. Celebrul actor se poate lauda cu peste 15 cupluri carora le-a devenit nas. Totusi, el a fost impiedicat sa continue sa devina parinte spiritual chiar de un preot. Cum a fost posibil? Actorul a explicat totul in cadrul emisiunii…

- Un tânar de doar 20 de ani a decis sa își puna capat zilelor pentru ca nu ar fi avut o mașina, propria casa cu mobila noua și haine de firma. Marturisirea a facut-o chiar mamei lui. Jack Cropper era muncitor constructor și locuia cu prietena sa într-o rulota pe șantierul…

- Condamnat la trei ani, o luna si zece zile de inchisoare in „Dosarul Transferurilor“ si eliberat conditionat, ulterior, dupa 20 de luni, fostul component al Generatiei de Aur a spus ceva la finalul anului 2017 si a facut cu totul altceva in a doua saptamana din 2018.

- Deși toata lumea se aștepta ca Gica Popescu, dupa perioada mai dificila a vieții sale, sa revina intr-un post oficial in fotbal, revenirea sa este consemnata intr-o zona mai degraba politica. Incepand de miercuri, ”Baciul” este noul consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport.

- Liderul la zi al marcatorilor din Serie A a plecat departe de Roma sa se relaxexe. Ciro Immobile a ales sa petreaca scurta vacanța de iarna in Maldive, impreuna cu soția sa, Jessica, cu care a sarbatorit "poker"-ul semnat sambata, cu SPAL. Viitorul adversar al FCSB in "16-imile" Ligii Europa are 20…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita, Sorina Docuz, s-a casatorit in mare secret! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie in exclusivitate detaliile acestei cununii-bomba din showbiz-ul romanesc. Sorina, pe care o chema inca Negoita chiar daca a divortat de primarul Sectorului 3, s-a cununat…

- Președintele lui Dinamo, Alexandru David, a discutat despre politica de transferuri de la Dinamo din aceasta iarna. Recunoaște ca are pe lista cațiva jucatori, insa bugetul de transferuri este 0. Practic Dinamo va transfera doar jucatori liberi de contract, in schimbul carora nu trebuie platit niciun…

- "Baciul" l-a sfatuit pe cumnatul sau sa-si incerce norocul si la un club important din strainatate si e convis ca acesta asteapta o oferta importanta pentru a-i da curs. "Trebuie sa te duci la un club important, serios. Sa fie o provocare pentru tine, ca ai nevoie de asa ceva! Ce ai facut…

- “Politistii au fost sesizati astazi dimineata despre producerea unui accident rutier pe DN18 in Viseu de Sus. In urma verificarilro s-a stabilit ca un tanar de 21 ani, conducea un autoturism si intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila prin stanga si…